Весенние каникулы 2021 в Самаре: куда сходить с ребенком, программа мероприятий для школьников всех возрастов

Весенние каникулы 2021 могут пройти интересно и увлекательно - смотрите нашу афишу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весенние каникулы 2021 года в Самаре будут длиться неделю – с 22 по 28 марта. Но дни отдыха для школьников начнутся чуть раньше – младшие классы уйдут отдыхать с 20 марта, субботы, старшие школьники - с воскресенья 21 марта.

Самарские культурные площадки готовят к школьным каникулам интересные мероприятия – спектакли по произведениям классиков из школьной программы, полезные мастер-классы, познавательные экскурсии и квесты. В нашей афише можно познакомиться с программой школьных каникул в Самаре и выбрать мероприятие по интересам.

Что покажут театры Самары на весенних каникулах 2021

Опера «Сказка о царе Салтане» (6+)

Этой опере по сказке Пушкина около 200 лет. Но в Самарском оперном театре постановку создали так, что она будет интересна и современным детям. В музыкальном спектакле использовали современные технические средства. Например, знаменитый «Полет шмеля» зрители смогут не только услышать, но и увидеть в 3D проекции. При помощи продвинутой компьютерной графики на сцене вырастет сказочный город Леденец, оживут Царевна Лебедь и Коршун. Также режиссеры адаптировали оперу Римского-Корсакова для семейного просмотра, сократив музыкальный материал, но основные сюжетные линии и образы «Сказки о царе Салтане» остались.

ГДЕ: Самарский театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 20 марта, 12.00, 18.30.

ЦЕНА: 300 - 800 руб.

Сцена из оперы "Сказка о царе Салтане". Фото: архив театра

Балет «Щелкунчик» (6+)

Порадуйте себя и вашего ребенка балетом по волшебной сказке немецкого писателя Гофмана на музыку великого русского композитора Чайковского. Этот спектакль – вечная классика, с которой должен познакомиться каждый. Детям будет интересен и сюжет, повествующий о том, что добро и отвага всегда побеждают. Они будут от души сопереживать Маше, деревянному человечку Щелкунчику и его игрушечному войску, которые бросили вызов злому Крысиному королю. И будут радоваться счастливому концу сказки, когда Щелкунчик превратиться в принца и закружиться с Машей в прекрасном «Вальсе цветов».

ГДЕ: Самарский театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 27 марта, 18.30.

ЦЕНА: 200 - 2200 руб.

Балет "Щелкунчик" - вечная классика. Фото: архив театра

«Манюня» (6+)

Сходите на каникулах на светлый, добрый спектакль с яркими декорациями, в котором, кстати, нет ни одного отрицательного персонажа. Ребята и взрослые смогут с интересом и смехом наблюдать за приключениями пионерки Манюни и ее подруг. Любопытство и пытливый ум девочек постоянно втягивают их в сумасбродные истории, но они достойно выходят из них и спешат навстречу новым приключениям.

ГДЕ: театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109.

КОГДА:

24, 26 марта, 18.00.

27 марта, 13.00.

ЦЕНА: 400 руб.

«Ревизор» (12+)

Спектакль по произведению из школьного учебника по литературе! Старшеклассники смогут увидеть хрестоматийную пьесу Гоголя в традиционной постановке. Режиссер Александр Кузин поставил спектакль с бережным и уважительным отношением к тексту великого классика. Но смотрится представление легко, на одном дыхании.

ГДЕ: театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109.

КОГДА:

23, 25 марта, 18.00.

21, 27, 28 марта, 17.00.

ЦЕНА: 500 руб.

Сцена из спектакля "Ревизор" в "СамАрте". Фото: архив театра

«Дядюшкин сон» (15+)

Еще один спектакль по школьной классике. На этот раз по повести Федора Достоевского.

Напомним содержание этого произведения. В провинциальный город Мордасов приезжает страдающий старческим слабоумием князь Гаврила, на него открывают охоту местные дамы. Поскольку князь богат, первая мордасовская леди Москалева пытается выдать за него свою дочь Зину…

ГДЕ: театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 21 марта, 18.00.

ЦЕНА: 300 – 600 руб.

«Поединок» (16+)

На школьных весенних каникулах продолжаем изучать русскую классическую литературу. И отправляемся смотреть спектакль по повести Куприна «Поединок». Зрители во время представления будут сидеть прямо на сцене, как на берегу реки, где и будет происходить действие.

В начале прошлого века в маленьком городке на окраине России расквартирован пехотный полк. Офицеры в тихой глуши изнывают от скуки, а двадцатилетний подпоручик Ромашов страдает от неразделенной любви к жене своего сослуживца, даме умной, красивой и расчетливой...

ГДЕ: театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 25 марта, 18.30.

ЦЕНА: 300 – 600 руб.

Спектакль "Поединок" по Куприну. Фото: архив театра

«Кошкин дом» (6+)

Младшим школьникам понравится музыкальная сказка по произведению известного детского писателя Самуила Маршака. Ее называют одной из лучших сказок ХХ века. Напомним сюжет. В богатом доме Кошки случился пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и ее дворник кот Василий идут просить приюта у своих друзей, которые были у них в гостях накануне. Однако ни Курица, ни Коза, ни Свинья не пускают Кошку переночевать. Только бедные племянники, котята-сироты, которым тетя Кошка отказывала даже в куске хлеба, открывают ей дверь своей нищей избушки. Но финал, как и положено в детской сказке, — счастливый.

ГДЕ: театр «Город», Самарская областная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

КОГДА: 21 марта, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Пумасипа» (6+)

На этом спектакле дети смогут познакомиться с культурой и традициями народа российского севера. На представлении будет звучать живая народная музыка и вокал.

Актеры театра «Город» разыграют манскийскую сказку про двух охотников – ловкого Альсина и хвастливого Кучума, которые отправились за добычей в тайгу, чтобы посвататься к красивой девушке Най. На пути их ждут разные препятствия, а в конце пути каждому воздастся благодарность по заслугам. Ведь «пумасипа» в переводе с мансийского – «благодарность».

ГДЕ: театр «Город», Самарская областная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

КОГДА: 28 марта, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Сцена из спектакля "Пумасипа". Фото: архив театра

Кукольный театр покажет на весенних каникулах для младших школьников несколько спектаклей по произведениям детской литературы и русским сказкам.

«Аленький цветочек» (6+)

«Аленький цветочек» написал Сергей Аксаков, но сказка так полюбилась читателем, что ее стали считать народной. Вот ее волшебный сюжет. Купец, отправляясь в заморские страны, пообещал своим дочерям привезти все, что только они пожелают. Все подарки собрал купец, а для любимой Аленушки сорвал аленький цветочек у неведомого Чудища и за это должен лишиться жизни... Спектакль учит верности, доброте и любви.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул.Самарская, 95.

КОГДА: 21 марта, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Сцена из кукольного спектакля "Аленький цветочек". Фото: архив театра

«Жил-был Король» (6+)

Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова - это яркий коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Колоритные декорации и куклы, оригинальная авторская музыка, эксцентричная игра артистов и ироничные авторские сюжеты будет интересно и детям, и взрослым.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 27 марта, 10.30, 16.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Буратино, или Тайна волшебной двери» (6+)

Кукольный театр приглашает малышей погрузиться в волшебный мир знаменитой сказки нашего земляка, писателя Алексея Толстого, автора «Золотого ключика». Ребята встретятся с деревянным озорником Буратино и его друзьями. Веселая пьеса раскроет тайну, что самое большое счастье в жизни – приносить радость людям. Научит, что ни за какие деньги нельзя купить верных и преданных друзей, ни за какие сокровища не сделать так, чтобы в деревянной груди забилось живое сердце.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 27 марта, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль "Буратино, или Тайна волшебной двери". Фото: архив театра

«Багаж» (6+)

«Дама сдавала багаж – диван, чемодан, саквояж…» На этих замечательных стихах выросло несколько поколений читателей. В самарском кукольном театре создали веселый красочный спектакль по трем самым известным произведениям писателя Маршака: «Вот какой рассеянный», «Пудель» и «Багаж». Три разные истории объединяет одна общая декорация в виде огромного чемодана, который трансформируется то в отцепленный вагон Рассеянного, то в уютную комнату Старушки и Пуделя, то в склад для хранения багажа скандальной Дамы. Оригинальная музыка петербургского композитора Татьяны Алешиной и вокальные номера, исполняемые артистами «вживую» создают неповторимую атмосферу.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 28 марта, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Веселые клоуны в спектакле "Багаж". Фото: архив театра.

«Сказка про Емелю» (4+)

Театр «Лукоморье» отличает особая камерная атмосфера, в зрительном зале располагается всего 12 человек. В дни школьных каникул для малышей здесь будут показывать два спектакля.

Этот спектакль поставлен по известной русской сказке о ленивом, но находчивом Емеле, которому повезло поймать волшебную щуку. Но театр «Лукоморье» расскажет эту историю по-новому.

ГДЕ: Самарский театр кукол «Лукоморье», ул. Ленинская, 160.

КОГДА: 20, 21 марта, 11.00, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Ай, да Мыцык» (5+)

На сцене - кукольный домик, в котором все как у взрослых, даже камин настоящий. В домике живут котенок и мышонок — любимые игрушки двух сестренок. Старшая пошла в 9 класс, а младшая в последнюю группу детского сада. В финале спектакля они живут дружно, а в начале - не на шутку спорят. И обе большие фантазерки. Когда смотришь на них, становится легко и радостно.

ГДЕ: Самарский театр кукол «Лукоморье», ул. Ленинская, 160.

КОГДА: 27, 28 марта, 11.00, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль театра "Лукоморье" "Ай, да Мыцык". Фото: архив театра

Экскурсии в дни школьных весенних каникул

«Призрак Оперы приглашает» (16+)

В театр можно отправиться не только на спектакль, но и на экскурсию. Самарский театр оперы и балета приглашает заглянуть за свои кулисы. У гостей будет возможность спуститься в подвал-бомбоубежище и своими глазами увидеть кладку уничтоженного храма Христа Спасителя (на его месте сейчас стоит наш оперный театр). Из подвала экскурсанты поднимутся на крышу, чтобы полюбоваться на панораму города и сделать интересные фото. А еще можно будет выйти на сцену и почувствовать себя артистом, увидеть, где делают декорации и послушать легенды и были театра. Гидом экскурсии будет Призрак Оперы.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 22 марта, 18.30.

ЦЕНА: 600 руб.

Краеведческая прогулка «От крепости до губернского города»

В 2021 году празднуем 170-летие Самарской губернии. Чтобы больше узнать о столице нашей области, можно сходить на краеведческую прогулку. Посетители узнают, как из небольшой крепости Самара стала центром губернии, прогуляются по самой старой части города и увидят, где находились две первые крепости, побывают на губернской площади XIX века. В конце прогулки всех пригласят в Музей истории города Самары имени Челышова.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8-927-692-13-45.

ГДЕ: Краеведческие прогулки по Самаре

КОГДА: 20 марта, 14.00.

ЦЕНА: 200 - 250 руб.

«Мифы и легенды Самары»

На этой прогулке по весенним улицам Самары можно будет узнать родной город с неожиданной стороны. Юным горожанам расскажут, как «шалят» полтергейсты в домах семьи Ульяновых и Гринберга, где появляются призраки черного кота, двух служанок и монахов разрушенного монастыря, где видели дух повесившегося гимназиста. А также поведают мифы, связанные с военными бункерами Самары.

ГДЕ: Краеведческие прогулки по Самаре

КОГДА: 27 марта, 14.00.

ЦЕНА: 200 - 250 руб.

На этой прогулке по весенним улицам Самары можно будет узнать родной город с неожиданной стороны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ребятам о зверятах

Общение с животными не только снимает стресс и поднимает настроение, но также учит быть добрее и ответственнее. Поэтому не весенних каникулах можно сходить с ребенком или с компанией друзей в одно из необычных кафе нашего города или в самарский зоопарк.

«В гости к енотам»

Самарцев юных и взрослых приглашают в удивительное тайм-кафе. Кухни здесь нет, поэтому любые вкусности можно приносить с собой. Зато здесь живут несколько веселых и неугомонных енотов! В тайм-кафе «Лесная братва» они свободно бегают по залу и общаются с посетителями. Кроме общения со зверушками, здесь можно поиграть в настольные игры, попить чай или кофе с печенками. Вкусняшки включены в стоимость посещения.

ГДЕ: еното-кафе «Лесная братва», ул. Урицкого, 2.

ЦЕНА: в будни первый час – 500 руб., далее – 6 руб. минута; в выходные первый час - 600 руб., далее – 7 руб. /минута. Дети до 7 лет – 300 руб./час. Дети до 3 лет – бесплатно. Люди с ограниченными возможностями здоровья – бесплатно.

В тайм-кафе самарцев ждут веселые еноты. Фото: Oliver Pacas на Unsplash

Котейня «ЧуКотка»

В это кафе можно прийти, чтобы пообщаться с кошками и понаблюдать за их поведением. А если вам приглянется какой-нибудь котик, то после более близкого знакомства с ним, можно забрать животное домой. Также в этом кафе можно поиграть в настольные игры и плей-стейшн, почитать книги, здесь есть вай-фай. Гостям предлагают попить чай с печеньем.

ГДЕ: Котейня «ЧуКотка», ул. Молодогвардейская, 66, тел. +7-927-651-21-95.

ЦЕНА: в будни 200 рублей – первый час, 100 руб. – второй, 50 – третий, 350 – стоп-чек.

Выходные и каникулы 250 рублей – первый час, 150 руб. – второй, 50 – третий, 450 – стоп-чек. Семейный стоп-чек – 350 руб., котопати – стоп-чек 350 руб.

Котокафе «Кот-Обормот»

Еще одно уютное место, где маленькие и большие посетители могут пообщаться с пушистыми мурлыками. Для малышей здесь есть игровая зона, для всех посетителей проводятся мастер-классы, есть настольные игры. Но самое главное - здесь можно поиграть с кошками, сфотографироваться с ними и выбрать себе домашнего любимца.

ГДЕ: Котокафе «Кот-Обормот», ул. Дыбенко, 120а, +7-927-701-36-38.

ЦЕНА: стоимость входа в будни – 200 руб., со второго часа оплата поминутная – 1 руб./минута, стоп-чек – 350 руб.

стоимость входа в выходные и праздники – 250 руб., со второго часа оплата поминутная – 2 руб./минута, стоп-чек – 450 руб.

Добро пожаловать в котокафе. Фото: Rick Lam на Unsplash

Самарский зоопарк

На весенних каникулах не забудьте сходить в самарский зоопарк. Здесь живут шесть видов диких кошек – амурские тигры, африканский лев, ягуары и леопарды, пума и кугуар, и конечно – рыси. Чтобы увидеть вживую крокодилов или обезьян, не обязательно отправляться в далекие джунгли, с этими экзотичными животными также можно познакомиться в нашем зоопарке.

А еще можно поучаствовать в конкурсе " Лучший скворечник-2021", который весной объявил зоопарк. В нем могут принять участие все желающие. Сделать дома и принести свой скворечник в зоопарк можно до 30 марта включительно. По итогам конкурса жюри определит три призовых места, победители которых будут награждены грамотами и сувенирами от зоопарка. Лучшие работы попадут на выставку, которая пройдет 1 апреля в Международный день птиц.

ГДЕ: Самарский зоопарк, ул. Ново-Садовая, 146.

КОГДА: ежедневно, с 10.00 до 17.00.

ЦЕНА: 150 – 300 руб.

Не пропустите конкурс на креативный скворечник. Фото: Jonathan Hanna на Unsplash

Весенние каникулы 2021 в самарских музеях

Квесты в историческом парке «Россия – Моя История»

В Исторический парк можно прийти, чтобы активно провести время, участвуя в познавательных квестах и викторинах. Кстати, это поможет глубже усвоить школьную программу по истории.

«Исторический экспресс» (12+)

На этом квесте расскажут о картинах и художниках, как собирать фигуры в технике оригами, участники пополнят список фильмов к просмотру, и удивятся, сколько вещей в вашей квартире осталось от советских времен.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«В поисках царских регалий» (6+)

По сюжету квеста, перед коронацией на царство регалии князя Ивана Васильевича были похищены. В залах династии Рюриковичей и династии Романовых участники квеста должны будут, правильно выполнив все задания и получив необходимые знания, найти те драгоценные символы власти, которые нужны для совершения обряда.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«Найди шпиона – спаси поезд» (12+)

Закончилась Великая Отечественная война, но Вторая мировая еще продолжается. Участники перемещаются во времени и попадают в поезд, который возвращает ценные экспонаты в музеи и библиотеки освобожденных городов. Но в поезде едет шпион, который заминировал состав. Нужно найти шпиона и обезвредить бомбу.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«Вперед, к звездам!» (6+)

Участники квеста делятся на команды и выполняют задания на космическую тему. Готовьтесь отвечать на вопросы викторины, собирать ракеты и получать много новой интересной информации об эпохе освоения космоса. В конце интеллектуального соревнования команды получат памятные грамоты.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«Культура дореволюционной России» (6+)

Участникам квеста предстоит увлекательный путь по эпохам русского искусства от первых икон до русского авангарда. Участники узнают, каким образом Айвазовский запоминал картины, кто написал марш «Прощание славянки».

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«Спешим на помощь князю Засекину» (6+)

Добро пожаловать в Средневековье! В зале династии Рюриковичей можно будет отправиться на подмогу князю Засекину, чтобы срубить недостающую башню для первой самарской крепости. Школьникам предстоит собрать самим шедевры русского зодчества, изучить самарскую рукопись и перевести тексты с древнерусского языка.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

«Музейный экстрим» (12+)

На этом квесте участники в интерактивной форме узнают об основных событиях, интересных фактах и выдающихся личностях ХХ века. Ребята познакомятся с пионерами и октябрятами, поработают на конвейере, собрав интерактивную модель техники или оружия, стоявших на вооружении Красной Армии.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: запись на экскурсию-квест по тел.: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ЦЕНА: 200 руб.

Пополните знания по отечественной истории на квестах. Фото: Анастасия Романова на Unsplash

Семейный день в Детской картинной галерее (8+)

Уникальная творческая площадка нашего города приглашает в дни школьных каникул детей и их родителей в свои гостеприимные стены посмотреть выставки, послушать лекции и научиться творить на увлекательных мастер-классах.

Во время Семейного дня экскурсия по Детской галерее будет бесплатной, заплатить нужно будет только за входной билет. В этот же день будет мастер-класс по лепке из глины подставки для пасхальных яиц «Пасхальный кролик» и «Пасхальный цыпленок».

Справки и запись на мастер-классы по телефону (846) 332-43-98.

ГДЕ: Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 20 марта, 11.00-12.00, 13.00-14.00 – экскурсия по музею.

12.00-13.30, 14.00-15.30 – мастер-классы.

ЦЕНА: 70 – 200 руб.

«Городецкая сюжетная роспись» (6+)

На этом мастер-классе можно будет своими руками расписать деревянную разделочную доску в традиционной технике «Городецкая роспись».

Справки и запись на мастер-классы по телефону (846) 332-43-98.

ГДЕ: Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 28 марта, 12.00-13.30, 14.00-15.30.

ЦЕНА: 70 – 200 руб.

Посетите пасхальный мастер-класс в Детской картинной галерее. Фото: JESHOOTS.COM на Unsplash

Детское занятие «Почему звезды падают?» (6+)

В стенах Литературного музея ребята узнают, что такое падающие звезды и почему метеориты так ярко видно на небе. Любознательных гостей ждут научные опыты и творческая часть занятия, на которой можно будет создать свое светило.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 20 марта, 12.00.

ЦЕНА: семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) — 300 руб., дополнительный билет — 150 руб.

Детское интерактивное занятие «Грач на горе – весна на дворе» (8+)

Раньше считали, что весну нужно позвать, чтобы она поскорее пришла. Как кликать долгожданную весну, как ее встречать, как изгнать из дома кикимору - о народных традициях встречи весны ребята узнают на этом занятии. Детей познакомят с обрядовыми весенними куклами: веснянкой, колокольчиком и птицей-радость, а также научат делать из теста жаворонков, вестников весны.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 21 марта, 12.00.

ЦЕНА: семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) — 300 руб., дополнительный билет — 150 руб.

На занятии в Литературном музее дети сами слепят весенних жаворонков из теста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Образовательная интерактивная программа из цикла «Всякая душа празднику рада» (7+)

Эта образовательная программа в Краеведческом музее им. Алабина будет длиться целый год . В марте пройдут встречи, посвященные Масленице. Ребята узнают, как ее отмечали в прошлом, познакомятся со старинными праздничными обрядами, самый яркий из которых – сжигание чучела. Сжигать в музее ничего не будут, но расскажут о том, зачем это делают. А еще современные школьники научатся играть в старинные игры и мастерить своими руками сувениры на мастер-классе.

Мероприятия проводятся по записи по тел. (846) 333-64-23.

ГДЕ: Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 20-21 марта.

ЦЕНА: 150 руб. – детский билет, 100 руб. – взрослый.