Горнолыжный спуск и велодорожки: показываем, каким будет Загородный парк после реконструкции

Загородный парк - любимое место катания лыжников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, каким будет Загородный парк после реконструкции. Петицию в защиту зеленых насаждений и зимней спортивной инфраструктуры парка неравнодушные горожане выложили на сайте change.org в феврале. Ее автор, инструктор по сноуборду Павел Миронов, опасается, что после планирующейся реконструкции место спортивных объектов в парке займут аттракционы и фастфуд. Однако региональные власти заверяют, что эти опасения не имеют под собой оснований, и спортивную инфраструктуру уничтожать никто не собирается.

«Сохраните лыжные трассы и купеческий дом»

В петиции Павел Миронов опасался, что во время реконструкции рабочие спилят половину деревьев парка, уберут все лыжные трассы, а единственный горнолыжный склон в центре города с бесплатным доступом для любого посетителя, превратят в простые обзорные площадки. Также неравнодушный самарец переживал за судьбу старинного купеческого дома – мол, историческое здание могут попросту снести. Вместо этого Павел Миронов предложил сохранить и развить горнолыжный спуск с подъемником, лыжные трассы внутри парка, отремонтировать аттракционы, убрать с главной аллеи фастфуд, а в летнее время организовать на пляже каяк-школу.

Ситуация получила широкий резонанс – петицию подписали уже более тысячи человек. Власти отреагировали – 2 марта автор петиции встретился с министром лесного хозяйства, дирекцией парка и другими должностными лицами, где они совместно обсудили предстоящую реконструкцию парка.

- Как минимум половину моих предложений приняли, - рассказал Павел Миронов журналисту «КП-Самара». – В том числе по созданию горнолыжного спуска, сохранения лыжных трасс. Поддержали и проект создания каяк-школы. Мне пообещали, что вырубать будут только аварийные деревья, а взамен них сразу высадят новые.

Разделят на зоны

Окончательного проекта реконструкции Загородного парка пока нет – ожидается, что он появится не раньше конца весны. За основу возьмут предложения из проектов-победителей конкурса 2018 года.

Один из предложенных в конкурсных работах вариантов оформления пляжа в Загородном парке. Фото: taburent.ru

- Концепция реконструкции Загородного парка разрабатывается на основе конкурсных работ и результатов общественного обсуждения с учетом мнения профессионального сообщества, - рассказали журналисту «КП-Самара» в министерстве строительства Самарской области. - Концепцией предусмотрено создание горнолыжного спуска и спортивной инфраструктуры, включающей развитую сеть инфраструктуры электромобильных и вело- передвижений, которые в зимнее время могут использоваться как лыжные трассы.

Как объяснили в минстрое, к созданию горнолыжного спуска предполагается привлечь частного инвестора.

После реконструкции Загородный парк разделят на несколько функциональных зон. Среди ни - береговая зона с организацией благоустроенного пляжа, зона главного склона с организацией смотровых площадок и спусков на пляж, зона экосистемы – естественного леса, спортивная зона с горнолыжным спуском, зона активного отдыха с организацией велодорожек, лыжероллерной трассы и зона городского парка с входной зоной.

- Основная направленность парка на тихий семейный отдых в окружении естественного природного ландшафта сохранится, - пообещали в минстрое. - Здание дачи находится в частной собственности, но является объектом культурного наследия, поэтому данный объект также будет сохранен.