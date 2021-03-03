Недоступная среда: В новой поликлинике Тольятти плитка для слабовидящих разъехалась в разные стороны

Разъехавшаяся в разные стороны плитка вызвала возмущение в соцсетях. Фото: опубликовано в тг канале TJ

В Тольятти в новом отделении поликлиники №3 сместилась уложенная на пол тактильная плитка для слабовидящих. Фотографии идущей волнами дорожки и разъехавшихся в разные стороны желтых плиток опубликовали очевидцы в соцсетях.

- Доступная среда в поликлинике в Тольятти! – подписал автор фото.

Комментаторы нелицеприятно высказались о качестве работы подрядчика, а некоторые шутники даже предложили использовать такую укладку в психиатрических больницах.

- Уложили-то хорошо, вот только люди по ней ходить начали, - сетуют комментаторы.

В региональном минздраве журналиста «КП-Самара» заверили – дефекты уже исправляют.

- По информации администрации Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 в новом поликлиническом отделении была размещена тактильная плитка для слабовидящих людей. На момент открытия поликлиники плитка была ровно уложена и не вызывала нареканий, - прокомменитровали в минздраве. - Через некоторое время она стала смещаться. Администрация учреждения сразу обратилась к подрядчику для исправления дефектов по гарантии. Сейчас рабочие приступили к переукладке плитки в поликлинике.

Завершить работы планируют до конца месяца, заверили в министерстве здравоохранения Самарской области.