Центр Matrёshka Plazа на ул.Енисейской отмечен в трех номинациях конкурса «Клиника года – 2020»

Юлия Кутырёва, главный врач лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza на ул. Енисейской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plazа на Енисейской, несмотря на все испытания минувшего года, сохранил лидерские позиции. Врачи лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plazа оказывают комплекс современных медицинских услуг: от первичного обращения до физиолечения на базе поликлиники и санатория. В основе центра полувековой опыт работы санатория «Металлург»: традиционные лечебные процедуры сочетаются с инновационными подходами к восстановлению и поддержанию здоровья.

Здесь проводится широкий спектр диагностических исследований с использованием новейшего оборудования от ведущих мировых и отечественных производителей