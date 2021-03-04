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ЗДОРОВЬЕ

Центр Matrёshka Plazа на ул.Енисейской отмечен в трех номинациях конкурса «Клиника года – 2020»

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plazа на улице Енисейской стал призеров в номинациях «Услуги в области неврологии», «Здоровье позвоночника и суставов» и «Лучшее санаторно-курортное учреждение»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Юлия Кутырёва, главный врач лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza на ул. Енисейской

Юлия Кутырёва, главный врач лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza на ул. Енисейской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plazа на Енисейской, несмотря на все испытания минувшего года, сохранил лидерские позиции. Врачи лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plazа оказывают комплекс современных медицинских услуг: от первичного обращения до физиолечения на базе поликлиники и санатория. В основе центра полувековой опыт работы санатория «Металлург»: традиционные лечебные процедуры сочетаются с инновационными подходами к восстановлению и поддержанию здоровья.

Здесь проводится широкий спектр диагностических исследований с использованием новейшего оборудования от ведущих мировых и отечественных производителей

Клиника года-2020