Медицинский центр Матрешка Плаза на ул. Льва Толстого стал победителем конкурса "Клиника года-2020"

В трех номинациях жители региона отметили медицинский центр MatrёshkaPlaza на ул. Л.Толстого, 96 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас медицинский центр Матрешка Плаза на улице Льва Толстого оказывает услуги для всей семьи по самым востребованным направлениям. Здесь собран уникальный комплекс самых современных аппаратов для диагностики и лечения. Есть специальные физиотерапевтические кабинеты, оснащённые функциональными аппаратами. Специалисты готовы принять более 100 человек в смену ответить на самые разные вопросы здоровья.