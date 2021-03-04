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Медицинский центр Матрешка Плаза на ул. Льва Толстого стал победителем конкурса "Клиника года-2020"

Этот медицинский центр открылся в июне 2020 года, но уже завоевал доверие и любовь самарцев и стал призером в нескольких номинациях и победителем в номинации «Открытие года»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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В трех номинациях жители региона отметили медицинский центр MatrёshkaPlaza на ул. Л.Толстого, 96

В трех номинациях жители региона отметили медицинский центр MatrёshkaPlaza на ул. Л.Толстого, 96

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас медицинский центр Матрешка Плаза на улице Льва Толстого оказывает услуги для всей семьи по самым востребованным направлениям. Здесь собран уникальный комплекс самых современных аппаратов для диагностики и лечения. Есть специальные физиотерапевтические кабинеты, оснащённые функциональными аппаратами. Специалисты готовы принять более 100 человек в смену ответить на самые разные вопросы здоровья.

Клиника года-2020