Санаторий «Циолковский» стал лидером народного голосования и победителем конкурса «Клиника года»

Наталья Вальд, главный врач медицинского центра и санатория загородного комплекса «Циолковский» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санаторий Циолковский вновь стал победителем конкурса «Клиника года». Издательский дом «Комсомольская правда» с 2014 года предлагает жителям региона ежегодно выбрать лучшие на их взгляд медицинские и оздоровительные учреждения. 2020 год, несмотря на все сложности, не стал исключением. С сентября по декабрь страницу с голосованием на сайте samara.kp.ru посетили около 58 тысяч пользователей. Санаторий «Циолковский» стал лидером народного голосования и победителем в номинации «Лучшее санаторно-курортное учреждение».