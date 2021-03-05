В Самаре начнут строить планетарий. Показываем, каким он будет

Планетарий разместится в новом корпусе музея "Самара космическая". Фото: https://hinshtein.ru/

В Самаре будут строить планетарий. Он будет располагаться рядом с существующим музеем «Самара космическая» на проспекте Ленина. Проект планетария уже получил положительное заключение госэкспертизы, начать его строительство планируют уже в 2021 году. Рассказываем, каким будет планетарий в Самаре.

Проект прошел госэкспертизу

- Планетарий в Самаре будут строить по госпрограмме «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», - рассказали журналисту «КП-Самара» в министерстве строительства региона. – Строительство начнется в 2021 году. Сейчас проектирование уже выполнено в полном объеме, на проект получено положительное заключение государственной экспертизы.

Для строительства нового корпуса музея «Самара Космическая» с планетарием выделят земельный участок площадью 5962 квадратных метра на территории уже существующего музейного комплекса. Земля находится в муниципальной собственности. Общая площадь планетария составит 4000 квадратных метров. Композиционно и технологически он будет связан с существующим музейным комплексом.

Здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю.

- В здании предусмотрена эксплуатируемая кровля, - пояснили в минстрое.

Там разместится специальная астрономическая площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Сердцем планетария станет звездный зал с 18-метровым куполом. Фото: департамент градостроительства Самары

Сердце планетария – звездный зал

Помещение звездного зала будет рассчитано на 228 посетителей. Здесь будет находиться сердце планетария – купол-экран высотой не менее 18 метров.

Кроме звездного зала в здании планетария разместится кафе на 40 посадочных мест, а также студия для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест, конференц-зал и фондохранилище. Проектом предусмотрена и просторная зона гостеприимства – фойе, вестибюль, гардероб, сувенирный магазин.

В проекте учтены и потребности маломобильных посетителей – в частности здание оборудуют специальными пассажирскими лифтами для обеспечения доступа на все этажи здания инвалидов на креслах-колясках с сопровождающими.

Строить планетарий власти обещают начать уже в 2021 году, однако точные сроки начала строительства пока неизвестны, и конкурс на определение подрядчика еще не объявили. В конце 2020 года стало известно, что часть требуемой суммы на возведение планетария может выделить федеральный бюджет. Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, строительство нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара космическая» с планетарием было включено в список объектов, на которые Госдума рекомендовала Правительству РФ изыскать дополнительные средства. Речь шла о сумме в 250 млн руб.