Сварщицы, машинисты и токари: как женщины ТОАЗа осваивают профессии сильного пола

Елена Игонина руководит бригадой по ремонту запорной арматуры. Фото ПАО «ТОАЗ»

На тольяттинском химическом гиганте трудится много женщин: инженеры, бухгалтеры, лаборанты. Но есть среди прекрасной половины коллектива и специалисты, успешно конкурирующие с сильным полом в профессиях, которые принято считать сугубо мужскими. Коллеги-мужчины своими прекрасными сотрудницами гордятся и это не случайно.

Начальница, принимай работу!

Елена Игонина, мастер по ремонту запорной арматуры из цеха № 87, руководит бригадой из десяти мужчин. Семь слесарей, токарь, токарь-расточник и сварщик безоговорочно признают ее авторитет - уважают за профессионализм. Открыть допуск к работе, проследить за ходом ремонта, не забыть про правила техники безопасности, решить вопросы со специалистами агрегатов, и, конечно, проверить качество итоговых работ - основные задачи женщины.

Опыт позволяет Елене Викторовне чувствовать себя уверенно - мастером цеха она работает уже 20 лет. А пришла на завод совсем девчонкой после окончания Казанского химико-технологического института по специальности «Холодильные машины и компрессорные установки», специалистом-нормировщиком.

- Как работается в мужском коллективе? Замечательно. Потому что это, в первую очередь, отличная мотивация для женщины всегда выглядеть ухоженно и достойно. Бывает, приду с агрегата уставшая, но десять минут обязательно посвящу тому, чтобы привести себя в порядок. Золотое правило, - улыбается Елена Игонина.

Легко ли женщине руководить бригадой рабочих? Не всегда. Иногда и твердость приходится проявить, настоять на своем. Говоря о «мужском» и «женском» профессионализме, Елена Игонина не лукавит - разница есть. Там, где подчиненные без проблем справятся с работой, ей порой просто не хватит сил, чтобы ворочать оборудование. Зато помочь советом в технических вопросах - легко!

Глубина - не проблема

Машинист насосной станции цеха № 19 Наталья Сысоева ежедневно не по одному разу спускается в машинное отделение станции, которая находится на глубине 9,5 метра по длинной лестнице, которая поначалу пугает новичков и тех, кто не любит высоту. Наталья обслуживает насосную станцию, перекачивающую бытовые стоки газоспасательной станции, учебного комбината, предприятия «Трансаммиак» и даже бомбоубежища.

- Глубины давно не боимся: когда ежедневно спускаешься под землю по нескольку раз, страх уходит, - улыбается Наталья Сысоева. - Кто-то ведь должен следить за состоянием динамического и статического оборудования! Разбирать его мы не имеем права, но кое-что умеем исправлять сами, например, подтянуть сальниковые набивки на запорной арматуре. А если ситуация экстренная, вызываем ремонтную бригаду.

Наталья Сысоева обслуживает оборудование на глубине 9 метров. Фото ПАО «ТОАЗ»

На Тольяттиазоте Наталья Сысоева с 1991 года: после окончания училища работала в котельной, затем перешла на насосную станцию. И полюбила свою «неженскую» профессию всей душой.

- При слове «машинист» многие представляют человека, управляющего локомотивом, - посмеивается Наталья. - Как видите, бывают и другие примеры - моя работа связана с обслуживанием оборудования. А в поездах я лишь пассажир!

Не повариха, а сварщица!

В цехе № 93 по ремонту и восстановлению нестандартного оборудования тоже трудятся уникальные женщины. Светлана Полякова - сварщик. Девушка рано нашла свое призвание, решила изучать сварку после девятого класса. За 11 лет работы на Тольяттиазоте убедилась - в выборе профессии не ошиблась.

Работу свою не считает «мужской», хотя признает: без сильной половины человечества никуда, ведь иногда приходится поднимать тяжелое оборудование. Впрочем, и здесь Светлана Полякова может потягаться с коллегами.

Светлана Полякова может сварить любую металлоконструкцию. Фото ПАО «ТОАЗ»

- Катушка проволоки весит 18 кг, меняю сама, - объясняет Светлана. - Пятикилограммовые электроды тоже переношу - помогает поддерживать физическую форму вместо тренажерного зала. Но за помощью к мужчинам обращаться не стесняюсь - всегда откликаются!

Узнав, кем работает Светлана, многие испытывают культурный шок. Но только в первое время: соседи по даче уже знают, к кому бежать, если трубу прорвало. Сварщица никому не отказывает в помощи.

Мастерица по металлу

Коллега Светланы Поляковой по цеху Зульфия Садыкова тоже имеет довольно суровую профессию: она единственный здесь токарь шестого разряда. На рабочем месте за станком царит идеальный порядок - вот она, женская рука!

Профессию Зульфия выбрала неслучайно: будучи еще школьницей, познакомилась с женщиной-токарем, которая сумела заворожить девчонку рассказами о своем деле. Когда пришло время выбирать трудовой путь, вспомнила, с каким интересом слушала истории, и отправилась учиться именно на эту профессию. Разумеется, была единственной девушкой в группе.

Рабочее место Зульфии Садыковой — за токарным станком. Фото ПАО «ТОАЗ»

- Помнится, иду по улице, а навстречу два парня. Один спрашивает: «Девушка, ваш папа случайно не токарь? Уж больно у вас ноги точеные». Я только хмыкнула - не рассказывать же, что сама работаю токарем. Зачем шокировать ребят? - смеется Зульфия Садыкова.

Зульфия считает свою профессию творческой: изготовление деталей требует особого подхода, и иной раз женские руки чувствуют металл лучше. А дома токарь становится любящей женой, доброй мамой, внимательной бабушкой. Как и все остальные заводчанки, которым реализация в профессии вовсе не мешает быть счастливыми и успешными в личной жизни.

При подготовке статьи использовались материалы газеты «Волжский химик».