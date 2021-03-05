Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 5 марта 2021 года

Ежедневно медики делают сотни тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом. Многие коронавирусные ограничения уже отменили, но масочный режим сохраняется. Полным ходом идет вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 5 марта 2021 года.

В целом заболеваемость коронавирусом постепенно пошла на спад, хотя пока остается достаточно высокой. Например, во Владимирской области уже четвертую неделю фиксируют спад количества заболевших как среди учащихся, так и среди педагогов школ, на карантин по коронавирусу остаются закрытыми по одному классу в трех школах, а также 70 дошкольников из трех детских садов.

В Ярославской области к докоронавирусному режиму работы возвращаются еще пять больниц региона. Среди них терапия и реанимация второй клинической больницы Ярославля, хирургия, гинекология и колопроктология клинической больницы №9, а также терапевтические и хирургические отделения Даниловской ЦРБ, терапевтическое отделение Некрасовской ЦРБ.

Полным ходом идет вакцинация. Например, в Ивановской области прививки от коронавируса сделали уже 44987 человек, из них 24492 уже завершили вакцинацию.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1004 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1733 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1782 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9458 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 11181 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших 8843 (+24)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Горячая линия 8-800-550-50-30