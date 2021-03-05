Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 5 марта 2021 года

Ежедневно медики делают сотни тестов на коронавирус
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом. Многие коронавирусные ограничения уже отменили, но масочный режим сохраняется. Полным ходом идет вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 5 марта 2021 года.
В целом заболеваемость коронавирусом постепенно пошла на спад, хотя пока остается достаточно высокой. Например, во Владимирской области уже четвертую неделю фиксируют спад количества заболевших как среди учащихся, так и среди педагогов школ, на карантин по коронавирусу остаются закрытыми по одному классу в трех школах, а также 70 дошкольников из трех детских садов.
В Ярославской области к докоронавирусному режиму работы возвращаются еще пять больниц региона. Среди них терапия и реанимация второй клинической больницы Ярославля, хирургия, гинекология и колопроктология клинической больницы №9, а также терапевтические и хирургические отделения Даниловской ЦРБ, терапевтическое отделение Некрасовской ЦРБ.
Полным ходом идет вакцинация. Например, в Ивановской области прививки от коронавируса сделали уже 44987 человек, из них 24492 уже завершили вакцинацию.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 1004 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1733 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1782 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9458 (+16)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 11181 (+38)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших 8843 (+24)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Горячая линия 8-800-550-50-30