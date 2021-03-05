Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» рассказал о трансферах, проблемах с контрактами и шансах в игре с «Динамо»

Дмитрий Галямин дал большое интервью в эфире радио «КП-Самара». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Чуть больше месяца назад пост заместителя генерального директора «Крыльев Советов» занял известный футболист, поигравший за ЦСКА, «Эспаньол», сборные СССР, СНГ и России, а теперь опытный спортивный функционер Дмитрий Галямин. В самарском клубе он будет заниматься спортивными вопросами и молодежной политикой.

В эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» обсудили с Дмитрием Галяминым подготовку молодых футболистов, академию «Крыльев» и Академию имени Коноплева, трансферные новости и предстоящий матч с «Динамо»в Кубке России.

О своих обязанностях

— Мое направление работы – вся часть клубной структуры, которая касается футбола. Она достаточно обширная: есть главная команда, есть команда ПФЛ «Крылья Советов-2», есть две академии – «Крылья Советов» и Академия имени Коноплева, которая косвенно относится к самарскому футболу и «Крыльям Советов».

Еще я занимаюсь организацией работы селекционного отдела. Нужно выстроить работу селекционно-аналитического отдела, которого сейчас нет, перезапустить работу академий – там есть много хорошего, но есть и то, что нужно исправлять.

О разделении обязанностей с Сергеем Корниленко

— Работы действительно много, есть проблемные точки в самарском футболе, и один человек с этим не справится. Будь то я, Сергей Корниленко или еще кто-то. Должна быть группа единомышленников: кто-то лучше разбирается в селекции, кто-то – в аналитике, кто-то больше знает о детском футболе. У каждого есть свои плюсы и минусы. Всем нам нужно постараться выстроить структуру, которая позволит «Крыльям Советов» подняться на новый уровень.

О команде

— У «Крыльев» очень хороший коллектив. Я говорю это как человек со стороны, потому что пока мало времени находился внутри команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.

Что касается команды, то у меня нет никаких сомнений, что «Крылья» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это. По качеству футбола «Крылья» - самая играющая команда ФНЛ.

Об академии «КС»

— Скажу, что академия «Крыльев» в лучшем состоянии, чем 10 лет назад. Есть инфраструктура (наследие чемпионата мира), есть стадион «Металлург», который сейчас почти полностью отдали академии, есть искусственное поле с подогревом, два маленьких поля, поле с натуральным газоном и подогревом. Хотелось бы, конечно, всегда большего, но сегодня условия для работы нормальные.

Есть и проблемы. Например, нет манежа. Этой зимой были серьезные морозы, много тренировок просто отменяли. И это нормально – нельзя, чтобы ребенок тренировался при -15.

Я слышал, что есть планы построить манеж около «Самара Арены», какие-то работы идут. Трудно сказать, сколько еще его будут строить.

Сколько в идеале должно быть манежей в Самаре? На город-миллионник должно быть пара больших манежей и несколько малоразмерных. Чем больше, тем лучше. Малоразмерные манежи пользуются большим спросом в странах с холодным климатом. Например, в Скандинавских странах тысячи таких манежей.

Развитию академии «Крыльев» мешают и другие факторы. Например, пандемия. Если в Москве то снимают ограничения, то вводят, то в Самаре закрыт выезд на разные турниры. Академия Коноплева почувствовала это на себе. Ее просто не пустили на очередные игры.

Правительство области выделяет достаточно средств, там даже увеличили количество денег, которые выделяют академии «КС». Да и в Академии Коноплева сделали ремонт, постелили новое поле.

По словам функционера, «Крылья» - самая играющая команда ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О собственных воспитанниках

— Сейчас нет других вариантов, кроме как воспитывать своих игроков. Все футбольные функционеры понимают ситуацию, которая сложилась в стране из-за пандемии, и вылезать из этого можно еще лет пять. У нас в стране в основном бюджетные клубы, почти умерла ПФЛ, покупать дорогих иностранцев нет ни у кого возможности, за исключением 5-6 клубов из верхней части РПЛ, поэтому единственный выход из этой ситуации – уделять внимание развитию детско-юношеского футбола. Об этом говорят уже лет 20, а сейчас сама жизнь заставляет этим заниматься.

Об оттоке молодых игроков в другие команды

— Пальцев двух рук не хватит, чтобы посчитать всех игроков из Самары и области, которые уехали в другие команды. Я даже не беру тех, кто сейчас играет, а говорю о футболистах до 18 лет. Их несколько десятков.

Это нормальный процесс. Я был руководителем академий «Сатурна» и московского «Динамо» и понимаю, как это делается. Работают скауты, они просматривают наиболее перспективных футболистов, а топовые академии, не стесняясь, решают вопрос о переезде игрока. Есть много способов переманить молодого футболиста.

Эту ситуацию одним махом не изменить, потому что сегодня условия в столичных клубах, в «Зените», в «Рубине» выше по уровню. О «Краснодаре» мы даже не говорим, там академия по инфраструктуре лучшая в мире.

Это реальность – шесть-семь лучших академий собирают игроков со всей России. Где в этом рейтинге академия «Крыльев Советов» и Академия Коноплева? Где-то во втором десятке.

Как с этим бороться? Надо повышать соревновательный уровень, вернуть команды «КС» и Академии Коноплева на международные турниры, продолжать улучшать инфраструктуру, еще надо улучшать все, что связано с тренировочным процессом. Я пока не до конца с ним познакомился, но могу уже сейчас сказать – дела в Самаре обстоят не так плохо. Нужно просто объединить усилия.

С точки зрения тренировочного процесса, в Самаре больше положительного, чем отрицательного.

Что еще нужно делать, чтобы молодые футболисты оставались в Самаре? Надо доверять игрокам в 16-17 лет. Пример Захаряна это доказывает. Нужно подписывать контракты и запускать в «Крылья Советов-2» или сразу в основную команду.

По словам функционера, единственный путь развития клуба в сегодняшних реалиях – вкладывать в детско-юношеский футбол и привлекать своих воспитанников. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О трансфере Егора Голенкова

— У Егора на данный момент подписан договор с футбольным клубом «Ростов», который действует параллельно с договором с клубом «Крылья Советов». Объясню тем болельщикам, кто не в курсе. Футболист, у которого заканчивается контракт, за полгода до его окончания имеет право подписывать договор с другим клубом. Соответственно, один договор действует с «КС», другой — отложенный — с «Ростовом». С Егором еще осенью вели переговоры по продлению контракта, но он выбрал другой вариант. Сможем ли мы что-то сделать, чтобы он остался и на следующий сезон в команде? Пока трудно говорить. У нас желание такое есть, но в этой ситуации не все зависит от клуба. Мы попытаемся сделать так, чтобы Егор остался. Будет ли это аренда? Я не хочу гадать, мы не можем влезть в этот контракт, который у него подписан с «Ростовом». Такие контракты бывают очень сложными, там куча сносок, куча регламентов забито, использование тех или иных правил ФИФА, УЕФА или РФС по регламентам перехода футболистов. Мы не будем гадать, никто нам ничего и не скажет — ни Ростов, ни сам Егор. Дождемся окончания сезона и будем надеяться, что у нас будет возможность отыграть назад в этой ситуации и оставить Егора в нашей команде.

О сотрудничестве с самарскими футбольными школами

— Тем, кто работает в городских футбольных школах я ничего нового, наверное, не скажу. Есть большие школы, где воспитывают ребят с 5 до 17 лет. Есть частные школы, где даже с 3 лет начинают с детьми работать. Хочу сказать, что они делают большое дело для развития самарского футбола. В условиях, когда родители не могут возить детей на стадион «Металлург» в академию через весь город, потому что работают или это далеко, эти школы — большой шаг. Мы бы хотели сотрудничать с каждой из таких школ, у кого есть желание работать с нами. Мы предложим сотрудничество и в плане методическом, и в плане турнирном. Есть идея объединить турниры по детскому футболу. Создать соревнование под брендом детской лиги «Крылья Советов» для ребят 6-9 лет. Надеюсь, что те маленькие коммерческие школы, которые об этом услышать, выйдут на «Крылья Советов». Мы нашу концепцию в ближайшее время изложим всем частным школам. Расскажем, как мы можем быть полезны друг другу.

Дмитрий Галямин считает, что должно случиться что-то экстраординарное, чтобы «КС» не вышли в РПЛ в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Детская трибуна

— У нас есть идея не только общей детской лиги, условно — «Смена Крыльев», но и возможность организовать детскую трибуну на стадионе, где будет выступать команда. На «Самара Арене» есть такие возможности. Для школ, которые будут сотрудничать с «Крыльями Советов», такую возможность предоставим. Ребята смогут ходить на футбол по льготным билетам.

Будет ли создан интернат на базе академии «Крыльев Советов»?

— Пока таких планов нет. В ближайшие 2-3 года это вряд ли будет обсуждаться в связи с финансовой ситуацией, в которой находится страна. Всем тяжело, а вложения в интернат должны быть серьезными. Для этого у нас есть академия Коноплева, которая имеет возможность собирать всех лучших ребят из области. Она финансируется в полной мере.

О матче с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России

— Серьезный соперник, который или нас проверит на прочность, или мы его проверим на прочность. В «Динамо» вложены серьезные средства, футболисты серьезные, команда неплохо играет, но я бы не сказал, что на их стороне будет подавляющее преимущество. Есть возможность показать хороший и качественный в футбол. «Динамо» тоже играет в качественный футбол. За счет техники, за счет футбольного интеллекта они играют в такой же футбол, как и «Крылья Советов». Это будут два похожих по стилю соперника. Я предполагаю, что игра будет открытой и результативной.

О шансах в кубке

— Если с «Динамо» будет открытый футбол, то многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Если футболисты не побоятся — а с той поставленной игрой, которая есть у «Крыльев», бояться нечего, — то шансы будут. Нужно играть в свое удовольствие. Если футболист играет в свое удовольствие, то он может выжать максимум из своих возможностей. Поэтому чисто психологически, если молодые ребята наши подойдут к игре готовыми, то они могут и удивить.

О женских «Крыльях Советов»

— Есть идея объединить все виды футбола под одним брендом. Она витает в облаках, пролетает сейчас где-то над правительством. Пляжный, мини-футбол, женский футбол — все это у нас есть. То, что женский футбол в этом году будет — это точно. Есть команда, есть тренер, сейчас проходит дополнительное согласование по бюджету. Она будет играть в этом сезоне, это вопрос решенный. Поддержка есть, желание есть. В какой лиге? Давайте подождем. Вопросом занимается генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

О трансферной политике клуба

— Первое, с чем мы столкнулись, придя работать в «Крылья Советов» — контракты, которые подписаны «на выход» многих ведущих футболистов за очень незначительную сумму. Зимой была возможность, что у нас могут уйти Зиньковский, Голенков, другие футболисты. Практически в одностороннем порядке. У них были отступные, и они были доступными для клубов Премьер-лиги. У нас остается целый ряд футболистов, которые могут разорвать контракт за низкую сумму, и к ним есть интерес клубов Премьер-лиги, которые способные выплачивать эти деньги. Процентов 70 таких игроков. Это проблема. Это все хорошие футболисты. Состав хороший, игра хорошая. С одной стороны радуешься, что ребята себя проявляют, а с другой — клуб «работает на дядю». Ситуация у каждого игрока своя. Еще полгода она будет висеть, пока сама собой не разойдется — кто-то подпишет новый контракт по другим условиям, кто-то уйдет. Именно этой опасностью, которая остается, и обусловлено приобретение новых футболистов.

Сейчас мы подписали контракты совершенно другого типа. Представьте, ушли бы Зиньковский и Голенков. Канунников — большой футболист для «Крыльев Советов» по своим человеческим и футбольным качествам — до сих пор не восстановился. При таком количестве игр мы обязаны были подстраховаться такими футболистами, которые есть на рынке и которые опустились играть в первую лигу.

Аймбетов признал лучшим футболистом Казахстана в позапрошлом году. В прошлом сезоне он был лучшим нападающим Казахстана. Вряд ли он в лучшей форме сейчас: он пропустил все предсезонные сборы. Посмотрим, насколько быстро он наберет форму. В будущем он точно поможет.

Что касается Прищепы, то парень провел все сборы. Мнение тренерского штаба положительное. Мы заключили полноценный трансферный контракт с ФК «Минск». Это вложение в будущее.

Будет ли в команде Рикарду Алвеш?

— Ждем. Давайте подождем день-два-три, клуб обо всем объявит. Надеюсь, что мы сможем это сделать. Футболист достойный, с которым мы очень долго вели переговоры.