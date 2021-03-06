Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 6 марта 2021 года

В регионах продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

COVID-19 постепенно отступает, однако ситуация продолжает быть тревожной. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 марта 2021 года.

Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Посидеть дома придется еще минимум до 21 марта. Исключение сделали только для тех, кто сделал прививку от коронавируса, у кого есть антитела и справка об этом.

Для помощи людям власти организовали предоставление соцуслуг на дому. Социальные работники готовы помочь приготовить еду, убраться или оплатить коммунальные услуги.

В регионах продолжается вакцинация. В Ярославской области создали 47 стационарных пунктов, где можно сделать прививку. Также в регионе работают 29 мобильных медицинских бригад и 16 передвижных пунктов. Вакцинацию проводят и на дому.

Всего в Ярославской области привили 42 894 человека первым компонентом вакцины и 26 434 – вторым.

В Ивановской области изменили работу фитнес-клубов. Там разрешили проводить групповые занятия аквааэробикой, увеличили максимальное количество посетителей и разрешили выдавать многоразовые клубные коврики.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1010 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1740 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1787 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9458 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 11197 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8877 (+34)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Горячая линия 8-800-550-50-30