«Все учителя разбежались!»: в Самаре после жалоб родителей уволили директора школы №55

Родители учеников школы №55 пожаловались на массовый отток педагогов. Фото: Яндекс.Карты

В самарской школе №55 в поселке Сухая Самарка сложилась непростая ситуация. Родители школьников жалуются на массовый отток педагогов из учебного заведения. По их мнению, в сложившейся ситуации виновато непонимание между педагогами и директором школы. На застарелую проблему жители Куйбышевского района пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну. Однако в департаменте образования обеспокоенных родителей заверили – ситуация под контролем, и в ближайшее время директор, ставший «яблоком раздора», покинет свой пост.

«Возят детей в школу в Новокуйбышевск»

Как рассказали родители учеников школы №55 журналисту «КП-Самара», конфликтная ситуация сложилась уже давно. Проблема – в массовом оттоке педагогов из учебного заведения. В результате коллектив оставшихся преподавателей оказывался перегружен, в школе происходили постоянные замены и замещения. Педагоги жаловались родителям, что под руководством нынешнего директора работать им невозможно. Из-за этого возникали серьезные трудности с аттестацией учеников по отдельным предметам, а части родителей пришлось забрать детей из школы и возить их в другие учебные заведения, в том числе, например, в Новокуйбышевск.

- Родители уже 12 лет пытаются отстоять право детей на школу, в которой хочется учиться, в которой работают постоянные педагоги, - рассказала мама ученика школы №55 Наталья Григоренко. – Я переехала на Сухую Самарку не так давно, и когда встал вопрос школы для сына-первоклассника, то выбор был невелик – здесь находится только школа №55, до остальных добираться далеко. Но проучившись всего полгода, мы увидели, насколько часто тут меняются педагоги. За первый год учителя сменились во всех классах параллели. Меня как родителя это, конечно, очень смутило, мы с другими родителями стали искать решение ситуации. Многие учителя живут на Сухой Самарке, но предпочитают ездить работать в другие районы, только не в 55 школу. В разговорах с родителями учителя говорили, что не хотят работать с существующим директором.

Ситуация находится на контроле у Александра Хинштейна Фото: Ольга НОВИКОВА

«Написала заявление об увольнении»

Родители обратились со своей проблемой в департамент образования Самары и к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Поначалу в департаменте им посоветовали устроить очную встречу с директором и высказать претензии в лицо. Однако желающих поучаствовать в такой встрече среди родителей не нашлось. Вместо этого мамы и папы учеников попросили поменять директора. В итоге директор написала заявление об увольнении по собственному желанию.

- По школе №55 у нас было достаточно много вопросов к управленческой команде этой образовательной организации, - прокомментировала и.о.замглавы города, руководитель департамента образования Самары Светлана Чикановская. - Я очень рада, что активную позицию здесь занимают и родители учеников, и педагогический коллектив. Мы всегда идем навстречу и родителям, и педагогам, перепроверяя поступившую информацию. На сегодняшний день очень грамотно поступил руководитель образовательного учреждения, приняв взвешенное решение прекратить свою трудовую деятельность в этой школе.

Родители выразили уверенность, что такое решение поможет вернуть педагогов в школу и кадровая проблема учебного заведения решится.

- Я очень рассчитываю, что вопрос со школой №55 решится, - отметил Александр Хинштейн. - Когда возникают конфликты, где на одной стороне большое количество родителей и учеников, а на другой – управленческая команда, я всегда на стороне родителей, потому что они как никто другой заинтересованы в качественном образовании для своих детей.