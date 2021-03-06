Живут в «Надежде» и ждут: Арчи остался без дома после смерти хозяина, а Хильда выжила в пожаре, но оказалась сильно больна

Фото группы "Приют для животных "Надежда" (vk.com/priut63). Лавина учит новые трюки о хочет уехать домой Фото: из социальной сети

Сейчас в приюте «Надежда» живут 70 котиков и 130 собак. В период пандемии сотрудникам приюта было особенно непросто обеспечить всех постояльцев кормом и необходимой заботой. Ведь существует приют, лечит и кормит животных лишь за счет пожертвований неравнодушных людей. Непростая экономическая ситуация сказалась на всех, число тех, кто хочет помочь братья нашим меньше, сократилось. Долги у приюта есть и сейчас. Самая большая статья расходов – корм.

- На кошачий корм уходит примерно 35-40 тысяч в месяц. На собачьи корма 40-50 тысяч, если удалось бесплатно получить мясные отходы. Если не получилось, то дороже, - рассказала директор приюта для животных «Надежда» Амаль Баева.

Вторая крупная статья расходов – лечение и помощь пожилым животным. Как раз сейчас в помощи ветеринаров очень нуждается кошечка Хильда.

Жить без боли

Хильда попала в приют с пожара. Сотрудники осмотрели нового постояльца и сразу поняли, что тут нужна серьёзная помощь.

- Кошечка была явно очень запущена или хозяевами, или давно жила на улице. Подозревали, что у нее почечная недостаточность, к счастью, этот диагноз не подтвердился, зато нашлись другие проблемы, - рассказал сотрудники приюта на странице в социально сети «Вконтакте». - На УЗИ обнаружены признаки хронического гастрита и нефрита почек. Возможно, есть кистозное новообразование. Рентген показал артроз скакательного сустава. Это, к сожалению, никак не лечится, только курсы обезболивающих. Кроме того, зубы нужно удалять, они болят.

Накануне Хильда перестала самостоятельно есть. Врачи поставили еще один диагноз - энтеропатия (Прим. Ред. Заболевание тонкой кишки, характеризующееся белков в просвет желудочно-кишечного тракта), ей назначили новое лечение. Теперь Хильда на системах и лекарствах.

- Основная задача сейчас стабилизировать кошку, чтобы она набрала вес, а потом начинать решать другие проблемы. Мы не слишком надеемся, что Хильду кто-то заберет домой, но нам бы очень хотелось, чтобы после такой тяжелой жизни она жила у нас максимально здоровую жизнь, чувствовала заботу, а не боль, - отметили в приюте.

Помочь Хильде можно по ссылке.

Лавина радости и позитива

А вот лайка Лавина не просто хочет домой, но и очень старается туда попасть. В эти выходные она даже участвует в выставке «Друг человека», что проходит в Экспо-Волге 6-7 марта. Познакомиться с ней можно будет на стенде Доброхвост.

- Сначала Лавина произвела на нас впечатление очень активной и озорной собаки. Но постепенно она раскрылась с других сторон. В помещении она превращается в «домашнюю плюшечку». При всей своей энергии, она не грызёт мебель и прочие предметы от скуки. Ведёт себя спокойно, не боится оставаться одна, не лает и не воет. У неё добрый, весёлый характер. Она любознательна, с интересом наблюдает за тем, что делает человек, другие собаки. Она любит играть и умеет это как никто другой, - так отзываются о ней сотрудники приюта.

Лавине около года. Она - лайка. Стерилизована и привита, готова ехать домой прямо с выставки. А еще Лавина всегда готова учиться, учиться и учиться. Охотно выполняет команды и с интересом учится новым, все происходящее воспринимает с любопытством и радостью. И эта радость заразительна.

Если вам нужна собака, которая разделит с вами удовольствие от прогулок по лесу, игр с детьми и простого общения, то это Лавина.

Друг, а не охранник

Своей энергией и радостью заряжает и Арчи. Хоть и живет он сейчас в приюте, Арчи их тех про кого говорят «породистый». Арчи - белая швейцарская овчарка.

- Арчи - для тех, кто ценит настоящих больших собак. У Арчи добродушный нрав. Это скорее друг, чем охранник. Он любит общение и пробежки по участку. Хорошо уживается с другими собаками. Он привык к вольерному содержанию - до приюта он жил в частном доме на участке с вольером.

К сожалению, хозяин Арчи умер, так он и оказался в приюте. Ему 7 лет, он кастрирован и привит и очень хочет снова оказаться дома. Познакомиться с ним можно на выставке «Друг человека» в Экспо-Волге 6-7 марта. Арчи будет ждать на стенде Доброхвост.

Выбрать себе питомца и забрать его из приюта можно не только на выставки. В приют «Надежда» можно позвонить по телефону 8(846)231-41-00 или через социальную сеть «Вконтакте»

Как помочь приюту

Чтобы поддержать приют «Надежда» достаточно перевести любую сумме по официальным реквизитам центра:

Самарская областная общественная организация защиты животных «Надежда»

ИНН 6316997713 КПП 631601001

ОГРН 1126300005061

Расчетный счет 40703810554400015051

Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара

БИК 043601607

Яндекс.Деньги:

410011368818735

Номер карты Сбербанка:

Лидия Валериевна И.

привязанный номер: +79270023785

Кошелек на WebMoney:

R415220223842

Важно при переводе оказать его цель: «Пожертвование на корм животным», «Пожертвование на старичков приюта».