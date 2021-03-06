В Самаре два сотрудника ДПС спасли полуторагодовалого ребенка

Михаил Мухин и Станислав Руднев героями себя не считают. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Тот зимний день Елена Кузнецова не забудет никогда. Он ничем не отличался от остальных: молодая мама занималась домашними делами и возилась со своим полуторагодовалым сыном Матвеем. Страшное случилось, когда мама уложила ребенка спать.

- Ничего не предвещало беды. Ребенок просто лег спать. Я заглянула к Матвею в кроватку, а у него был такой вид, будто он умирает, - вспоминает Елена. – Я тут же схватила ребенка, вызвала мужа, и мы помчались в больницу.

Счет шел на минуты. Как назло это случилось в пятницу, улицы города сковали пробки.

Судьба в тот вечер послала семье Кузнецовых спасителей – на перекрестке улиц Авроры и Гагарина мама с папой Матвея заметили инспекторов ДПС лейтенантов Михаила Мухина и Станислава Руднева. В слезах, с ребенком на руках Елена выскочила из машины и бросилась к полицейским – лишь бы успеть.

- Возле меня остановилась «Лада Веста», из которой выбежала девушка с маленьким ребенком на руках. Я видел, что мальчик был без сознания, - вспоминает лейтенант Станислав Руднев, его слова приводит пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские тут же посадили женщину с ребенком в машину, включили сирену и рванули к больнице.

- В тот день бог нам послал двух наших спасителей. Я почему-то сразу поняла – они нам помогут, - рассказывает Елена Кузнецова. – Мы в считанные секунды оказались в больнице. Полицейские вышли со мной из машины, проводили до кабинета врача и все время были с нами.

Станислав Руднев и Михаил Мухин во время осмотра врача ждали за дверью, периодически заглядывая и спрашивая, как чувствует себя маленький Матвей. Когда малыш заплакал, все вздохнули с облегчением – обошлось.

- Просто сказать «спасибо» недостаточно. Я безмерно благодарная сотрудникам полиции – отзывчивым людям с добрым сердцем.

Сами полицейские себя героями не считают.

- Когда возникают экстренные ситуации, мы всегда стараемся прийти на помощь, - улыбается лейтенант Михаил Мухин.

Матвей с мамой пролежал в больнице 10 дней. Сейчас с мальчиком все хорошо, его здоровью ничего не угрожает.