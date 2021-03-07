Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 7 марта 2021 года

В регионах продолжается вакцинация.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
COVID-19 медленно, но верно отступает, однако расслабляться не стоит. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 7 марта 2021 года.
Во всех городах Золотого кольца действует масочный режим. Это значит, что без маски вас не пустят ни в кафе, ни в рестораны, ни в музеи и т.д.
Кроме того, во Владимирской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им придется оставаться дома как минимум до 21 марта. Исключение сделали только для тех, у кого есть антитела (и справка это подтверждает) или сделана прививка.
Кстати о вакцинации. Она продолжается во всех регионах. Например, в Ярославской области привили почти 43 тысячи человек. Из них 26,5 тысячи привили первым и вторым компонентом вакцины.
По региону работают 47 стационарных пунктов и 16 передвижных, где можно сделать прививку.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 1014 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1740 (данные на 5 марта)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1787 (данные на 5 марта).
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9489 (+13)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 11 206 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8877 (данные на 5 марта)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Горячая линия 8-800-550-50-30