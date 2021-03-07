Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 7 марта 2021 года

В регионах продолжается вакцинация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

COVID-19 медленно, но верно отступает, однако расслабляться не стоит. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 7 марта 2021 года.

Во всех городах Золотого кольца действует масочный режим. Это значит, что без маски вас не пустят ни в кафе, ни в рестораны, ни в музеи и т.д.

Кроме того, во Владимирской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им придется оставаться дома как минимум до 21 марта. Исключение сделали только для тех, у кого есть антитела (и справка это подтверждает) или сделана прививка.

Кстати о вакцинации. Она продолжается во всех регионах. Например, в Ярославской области привили почти 43 тысячи человек. Из них 26,5 тысячи привили первым и вторым компонентом вакцины.

По региону работают 47 стационарных пунктов и 16 передвижных, где можно сделать прививку.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1014 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1740 (данные на 5 марта)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1787 (данные на 5 марта).

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9489 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 11 206 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8877 (данные на 5 марта)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Горячая линия 8-800-550-50-30