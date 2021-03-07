"Малышка" Шарлота и Морегнштерна вышла ровно год назад 8 марта: вспоминаем хит

Шарлот отвечает за романтичную часть "Малышки" Фото: принтскрин видео.

Как ни относись к эксцентричному Шарлоту, а ни один из музыкант из Самары прежде не был настолько популярен. Клип на песню “Малышка”, который появился на YouTube 8 марта 2020, подтвердил, что артист вошел в лигу молодежных кумиров первой величины. Моргенштерн в тот год побывал в топах всевозможных чартов. Совместно сделанная песня, да еще и недешевое видео, означали для Шарлота, что и его пик славы не за горами. Стоит отметить, что собственный трек самарского артиста “Щека на щеку” может похвастаться 10 млн. просмотров, что тоже выдающийся результат.

Моргенштерн и Шарлот впервые появились вместе в шоу канала “Ламборджинсы”. Моргештерн спел “Щека на щеку” в своем стиле, а Шарлот сделал свою версию Yung Hefner. Выпуск шоу состоялся 18 февраля. А уже 8 марта 2020 появилось, как они его назвали, love video “Малышка” Шарлота и Моргенштерна, посвященное Международному женскому дню.

В комментариях к видео много шуток о том, что Моргенштерну достались девушки, а Шарлоту - слоны Фото: принтскрин видео.

В песне и клипе музыканты остались на своих стилистических территориях. Шарлоту достались белый рояль на пляже, прогулка на слоне и романтическая часть лирики, у Моргенштерна - вечеринка у бассейна с девушками в бикини, мат и нечленораздельная речь. Завершается ролик игрой артистов в ладушки на воздушном шаре. Известно, что съемки видео проходили на Бали.

По состоянию на 7 марта 2021, “Малышка” Шарлота и Моргенштерна набрала 26,5 млн. просмотров. Кроме того, сотни тысяч просмотров у видео с реакцией различных слушателей на эту песню. Это рекорд для поп-звезд самарского происхождения. Однако для Шарлота “Малышка”, похоже стала верхней точкой карьеры. Уже к концу весны 2020 артист поссорился со своим лейблом Sony Music Russia, после чего показатели популярности музыканта стали падать. 25 ноября Шарлот выпустил клип “Прощальный вальс” на песню, записанную с продюсерами ПЛАМЛИ И СПОТТИ. За зимние месяцы он не набрал и 100 тыс. просмотров. В некоторых аккаунтах Шарлота вместо аватара стоит надпись “Всем пока”. Можно предположить, что карьера его, как минимум на паузе. По всей видимости, именно “Малышка” с ее достоинствами и недостатками, останется на ближайшие годы самым крупным успехом поп-музыкантов самарского происхождения