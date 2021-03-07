«Жить можно даже с кухней в 5 кв.м.»: самарский дизайнер рассказала, как обновить квартиру к весне и не разориться

Как обновить интерьер в квартире к весне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наступает весна, просыпается природа, солнце все чаще заглядывает в окна и высвечивает все несовершенства интерьера, которые были вовсе не заметны зимой. Самарский дизайнер Элина Пузарина в эфире программы «В чем вопрос», эксклюзивно выходящей на платформе ВКонтакте, дала несколько очень важных советов тем, кто хочет немедленного преображения, но не готов тратить много денег, а также тем, кто боится слова ремонт, но знает, что делать что-то нужно.

Можно ли сделать ремонт самому, без дизайнера? Чем руководствоваться?

Самому можно сделать все, даже бухгалтерский отчет, другой вопрос, сколько времени и сил на это придется потратить. Но если вы за это беретесь, главное помнить несколько вещей. Во-первых, учитывайте законы - не только юридические, но и физические. Например, нас недавно залили люди, которые поставили на балконе батарею. Есть нормы в плане запрета переноса кухни, мокрой зоны, все это нужно, чтобы не нарушать покой соседей.

Во-вторых, стоит учитывать требования эргономики, понимать, как все правильно расставить. Если каждое утро на кухне вы бьетесь коленками об стол или холодильник, а на унитазе упираетесь ногами в стиральную машинку, вы каждый день испытываете неудобства, живете через мучения.

А еще неплохо бы освоить гармоничные сочетания цветов, чтобы не уставать от окружающей обстановки.

И какие же цвета предпочтительнее в квартире?

Тут есть безусловно тонкости. Учитывать нужно и личный вкус. Я, например, не люблю фиолетовый цвет, он смотрится как-то дешево. Если честно, вопрос скорее в количестве различных структур и их текстурах. Можно взять в общей массе нейтральные цвета, а яркие использовать в качестве акцентов на ручках и дверях. Пусть даже фиолетовый будет в рамке, в ковре. Главное не можно или нельзя, главное - подобрать сочетание правильное, по треугольникам и цветовым кругам. Есть и программа, в которую можно загрузить понравившееся фото интерьера, и она уже разделит на цвета и предложит варианты зонирования.

Вообще подойдут любые цвета от черного максимально контрастного цвета до оливкового, который будет теплую гамму создавать. Синий хороший интерьерный цвет, который подчеркивает другие цвета, делает глубину цвета квартиры.

Что делать, если ремонт надоел?

А какие стили в интерьере вы предпочитаете?

Я считаю, что совершенно не нужно привязываться к названиям стилей . Просто нужно делать то, что нравится, чтобы жить было приятно именно вам. Например, интерьеры из Икеи – это хороший выбор, если вам нравятся решения. Это удобно и быстро, лаконичный интерьер обеспечен

Кому должен нравиться итоговый результат – дизайнеру или заказчику?

Он должен нравиться всем. Конечно, выбирать дизайнера нужно по общим вкусовым пристрастиям. У дизайнеров тоже есть любимые стили, а есть то, что нас совсем не удается. Ну а если человек не знает чего хочет – в принципе, это то, с чем мы сталкиваемся чаще всего. Для этого приходится поговорить, многое посмотреть. И я, например, никогда не буду спорить с пожеланиями - если они не противоречат общей концепции. Хочется заказчику яркую стену – сделаем. Но одну!

Как раззонировать комнату 20 кв.м. для разнополых детей?

Я советую в таком случае около одной стены поставить подушка к подушке две кровати, разделить их перегородкой или шкафом. С другой стороны также - поставить столы и разделить шкафом. А посередине будет игровая зона.

Что делать, если хочется обновить интерьер к весне? А много денег нет.

Внести изменения в общий вид квартиры можно и не слишком дорого. Переклеить обои несложно, а впечатление от интерьера это меняет очень быстро. Перекраска, о которой мы говорили, тоже. Очень помогает перетяжка мебели. Например, дивана. Это гораздо дешевле, чем новый диван, но изменение цвета этой важной мебели и добавление аксессуаров сразу способствует серьезным изменениям. А самый простой вариант просто туда, куда вы чаще всего смотрите в комнате – повесить новую квартиру или поставить классную вазу.

Как обновить старую мебель?

Легко. Сейчас есть очень много красок различных для мебели, которыми достаточно легко пользоваться, там даже шкурить поверхность не нужно. Есть много кейсов, как кухни буквально переделывают за день, и они выглядят гораздо лучше.

Можно пойти и другим путем – заказать фасады на кухню. Можно специальными красками покрасить плитку. В общем, любые капризы – и это не сложно.

А что вы думаете про занавески?

Сейчас все чаще от них отказываются. Лично мне кажется, если у вас красивое окно и красивый вид – непонятно зачем нужно все закрывать.

Как сделать ремонт, который не надоест?

Во-первых, нужно делать его качественно, чтобы не было мелких переделок. Во вторых, нужно все большое сделать нейтральным, добавить акцентов лучше всего вещами, которые можно быстро сменить. Стулья, стол, светильники. Также важно выбрать правильные стили – американская классика, скандинавский, минимализм.

А вот вычурные детали – это опасно. Красивая классика всегда хороша, но должна быть уместна. Версаль в хруще выглядит странно. Это должно быть дорого и это должно быть мироощущение.

Я не приверженец такого стиля, мне кажется что я в музее, но некоторые люди только в этом чувствуют себя хорошо.

Хорошо. Интерьер мы обновили. А как убрать бардак?

Мне кажется, что это скорее вопрос психологии. Когда дома бардак, мы чувствуем себя плохими. Часто бардак из-за того, что у вас неправильные системы хранения – недостаточные, разрозненные. Я за то чтобы хранить меньше вещей, пользоваться тем, что реально нравится, покопаться в себе почему вы храните все это , кучу тазиков, которые не нужны.

Что сделать? Разобраться, что у вас с хранением, добавить систем. Возможно, стоит пригласить специалиста, который поможет создать правильную последовательность действий. Есть лайфхаки, о которых не знаешь, и которые упрощают жизнь.

Что делать с маленькой кухней?

Даже с кухней пять квадратных метров можно жить. Максимально использовать площадь. Антресоль не плохое слово, с глубокими полками– не тридцать, а шестьдесят сантиметров. Максимально соединять – духовка с функцией микроволновки, настольные посудомойки, функциональную технику, складные и выдвижные столики. Много эргономичных вещей, которые спасают небольшую кухню.