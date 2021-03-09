Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 9 марта 2021 года

В городах Золотого кольца постепенно возвращаются к нормальной жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Города Золотого кольца становятся все более привлекательны для туристов. Новых случаев заражения коронавирусом фиксируют меньше, на многих территориях постепенно возвращаются к прежней жизни.

Например, уже можно ходить в музеи, хотя пока и небольшими группами (которые могут возрасти, если приходит школьный класс, в котором все вместе учатся, или посетителей привезли вместе на большом автобусе).

Также в городах продолжается вакцинация, возрастает количество как тех, кто сделал первую прививку, так и тех, кто уже получил вторую дозу. Пока действует масочный режим, который, вероятно, останется еще на долго. Если же пренебрегать ограничениями, то можно получить штраф.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1019 (+2)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1740 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1787 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9535 (+22)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 245 (+13)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8877 (0)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30