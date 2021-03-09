Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 9 марта 2021 года

В городах Золотого кольца постепенно возвращаются к нормальной жизни
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Города Золотого кольца становятся все более привлекательны для туристов. Новых случаев заражения коронавирусом фиксируют меньше, на многих территориях постепенно возвращаются к прежней жизни.
Например, уже можно ходить в музеи, хотя пока и небольшими группами (которые могут возрасти, если приходит школьный класс, в котором все вместе учатся, или посетителей привезли вместе на большом автобусе).
Также в городах продолжается вакцинация, возрастает количество как тех, кто сделал первую прививку, так и тех, кто уже получил вторую дозу. Пока действует масочный режим, который, вероятно, останется еще на долго. Если же пренебрегать ограничениями, то можно получить штраф.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 1019 (+2)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1740 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1787 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9535 (+22)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 11 245 (+13)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8877 (0)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30