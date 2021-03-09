«У нее были дикие боли»: самарский полицейский спас девушку, которая разбилась на горке

Александр Чугунов не считает свой поступок героическим Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вызвать медиков на место не получилось

— Поступил как настоящий офицер, как настоящий мужик. Просто помог обычному гражданину в трудной ситуации, за что ему огромное спасибо, — такими словами благодарит житель Самары Алексей начальника отделения дорожной инспекции городского отдела ГИБДД Александра Чугунова. Полицейский помог своевременно добраться до больницы жене местного жителя Екатерине, которая получила серьезные травмы.

Все случилось еще вечером 6 января, но рассказали об этом Екатерина и Алексей только сейчас. Они записали видео, на котором выражают признательность Чугунову и описывают все произошедшее.

— Мы с женой и друзьями поехали кататься на горках. Произошло то, что мы не смогли предвидеть. Жена не очень удачно скатилась с горки, ударилась в дерево, отлетела от него, ударилась спиной, ударилась головой, — описывает те неприятные события супруг пострадавшей.

Вызвать для Екатерины скорую не получилось. Компания отдыхала в парке Дубки, и медики не смогли отследить, в какой именно его части.

— Было принято решение доставить жену в травмпункт, но сейчас эпидемия ковида и все сопутствующие трудности, Мы поехали в больницу Семашко. Был предпраздничный день, на дорогах много машин, пробки, — продолжает Алексей. — Что с женой происходило — мы не знали. Дикие боли в руки и спине, кружилась голова.

Мужчина вспоминает, что они свернули с Ташкентской на Стара-Загору и увидели ДТП. Алексей решил остановиться и подбежал к патрульной машине, за рулем которой находился, как позже выяснилось, Александр Чугунов. Муж потерпевшей решил попросить его о помощи, потому что до медицинского учреждения нужно было добраться как можно быстрее.

Благодарность нашла своего героя

— Я в тот вечер увидел столкновение двух машин на Стара-Загоре, остановился, чтобы организовать работу на месте, — делится Александр с корреспондентом «КП-Самара». — Подбежал человек, постучал в окно. Сказал, что жена получила травму и попросил сопроводить их до больницы.

Чугунов моментально сориентировался, освободил место на заднем сидении и усадил туда Екатерину, а также ее спутника. Их вещи и машину забрали друзья.

— Девушка бледная была, помутнение рассудка, теряла сознание, сразу видно, что травма, — говорит полицейский. — Мы за 5-10 минут доехали до больницы, я помог ей выйти, довел до травмпункта. У ребят даже имя не спросил. Мы немного поговорили с ее мужем на улице, и я уехал.

Судя по кадрам, которые запечатлел видеорегистратор, все происходило очень быстро. Алексей был сильно взволнован, но уже у больницы он не забыл спросить у правоохранителя место его службы.

— Я тебя найду и отблагодарю, брат — обратился самарец к своему спутнику.

И, действительно, спустя некоторое время на имя начальника ГУ МВД России по региону Александра Винникова пришло благодарственное письмо от Алексея. В нем он выразил большую признательность Чугунову за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

31-летний Александр себя героем не считает. Он уверен, что в подобной ситуации так бы сделал любой человек.