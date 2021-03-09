Фотограф показал, как превратил микроавтобус в дом на колесах и с какими сложностями столкнулся

Виктор Лунченко смог осуществить свою автомечту Фото: Предоставлено героем публикации

В тренде – жилье на колесах: по данным «Авито» прошлой весной спрос на кемперы в стране вырос на рекордные 40 % (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), и это не предел. Такой автобум эксперты связывают с коронавирусом и ограничительными мерами, которые он за собой повлек. Закрытие границ с другими странами привело к тому, что россияне решили получше узнать свою, необъятную. Ну а с кемпером путешествовать на дальние расстояния удобно: едешь в собственном темпе, на мотели не тратишься, где остановился – там и твой дом.

Правда, если в Европе или Америке отпуск на колесах – дело привычное, то для россиян это пока «выезд из зоны комфорта». Инфраструктуры не хватает, да и покупка нового кемпера – удовольствие, сопоставимое со стоимостью недвижимости.

Но цена вопроса не остановила Виктора Лунченко. Фотограф из Самары купил поддержанный фургон, сам переоборудовал его в автодом и заново научился водить. Об автомечте, ее осуществлении и бюрократических проволочках он рассказал корреспонденту «КП».

КАК ПОЯВИЛАСЬ МЕЧТА ОБ АВТОДОМЕ

Лунченко ждет меня на охраняемой автостоянке. Он меряет шагами пространство возле своего микроавтобуса – ничем непримечательного снаружи. Подобные автомобили пользуются популярностью у компаний-перевозчиков, но, когда Виктор открывает задние двери фургона, вместо рядов пассажирских сидений я вижу миниатюрную квартиру – с кухней, душевой, гостиной, которая трансформируется в спальню. Правда, пока «заселяться» рано: нужно доделать водяную и электрическую системы.

Пространство рассчитано на четверых: у Виктора есть жена Ирина и двое детей – Яне пять лет, Степе чуть больше года.

Во время своих путешествий Виктор повидал много красивых мест Фото: Предоставлено героем публикации

С супругой Виктор познакомился 14 лет назад на одном из самарских пляжей. Поженились в 2012 году, медовый месяц провели в Узбекистане.

– Почему-то мало кто из моих знакомых бывал в этой стране. А там такие красивые, древние города с мечетями, караван-сараями, базарами. Тогда мы поняли, что нам не нравится привязываться к одному месту: включили в маршрут Самарканд, Бухару, Ташкент. Менять локации – гораздо интереснее. Так ты глубже погружаешься в культуру, тебе неизвестную, узнаешь много нового – причем не только о мире, но и самом себе.

В 2012 году был совсем другой курс валют. В банке я обменял десять тысяч рублей, и мой рюкзак был доверху набит узбекскими сумами. Меня остановили в ташкентском метро. Попросили раскрыть рюкзак. Когда увидели гору денег – отпустили. Мол, всё ясно, туристы. Перед возвращением мы поняли, что менять сумы на рубли невыгодно, поэтому потратили оставшиеся деньги. Обедали и ужинали в дорогих ресторанах, сходили в спа-центр и салон-красоты. В общем, почувствовали себя королями и решили: нужно чаще путешествовать.

Об автодомах мы узнали, когда стали планировать поездку в Исландию вместе с друзьями. Кемпер нам пришелся по душе за его мобильность: куда захотел, туда и поехал, где понравилось – там и остановился.

Виктор начал изучать эту тему: смотрел видеоблоги владельцев автодомов, например, ютуб-канал Art Bouquet, читал материалы о таком формате путешествий. В какой-то момент понял, что пресыщен информацией, пора приступать к делу.

Решил пойти более бюджетным, но сложным путём – купить фургон и самостоятельно переделать его в автодом. Выбрал Mercedes Sprinter Classic, – модель подошла по габаритам. За подержанный автомобиль 2015 года выпуска Виктор отдал 820 тысяч рублей. Примерно столько же он думает вложить в переоборудование. Для сравнения: за 1,6 млн рублей можно приобрести готовый дом на колесах, если ему лет тридцать, не меньше, уверяет Лунченко.

Дочка мужчины тоже любит путешествовать Фото: Предоставлено героем публикации

– Муфта, штуцер, ниппель, сгон, футорка… Не представляю, как я раньше без этого жил! – смеется Виктор. От нюансов строительства свадебный фотограф далек, – Поначалу переделка меня пугала, ведь для этого столько всего нужно знать! Быть и плотником, и маляром, и электриком, и сантехником. Но ничего, постепенно разобрался, путем проб и ошибок. Главное понимать, что сразу идеально не получится. Все равно придется что-то менять, дорабатывать.

ПЕРВАЯ В ЖИЗНИ МАШИНА И ТРУДНОСТИ ВОЖДЕНИЯ

Начинать пришлось с самых азов – таких, например, как вождение. Микроавтобус – первый автомобиль Лунченко. Права он получил 12 лет назад, и всё это время ими не пользовался:

– Мой отец – военный. На работу и домой его возили на служебке, так что мы справлялись без личного автомобиля. Эту привычку – обходиться без машины – я перенес во взрослую жизнь.

Когда решил покупать фургон, обнаружил, что права просрочены на два года. Я их получал с друзьями за компанию, еще когда был школьником. Пришлось переоформлять и заново учиться водить. Моим инструктором стал друг, тоже владелец микроавтобуса. Я помогал ему с перевозкой вещей на дачу, он сидел рядом на пассажирском сиденье и подсказывал, где лучше повернуть, когда включить поворотник и так далее. Несколько раз фургон глох. Вот так стоишь на кольце, не знаешь, что делать – тебе сигналят, бросают на тебя злые взгляды. Всё как в замедленной съемке. Сейчас уже таких ситуаций не возникает.

ЭТАПЫ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ И ВЕДЕНИЕ АВТОБЛОГА

Переделкой микроавтобуса Лунченко занимается за городом, на даче.

Дом на колесах нельзя представить без кухни Фото: Предоставлено героем публикации

На самодельном верстаке разложены деревянные рейки. Виктор аккуратно красит их в белый цвет. На улице холодно, а он довольно легко одет – в рубашку, жилет и немаркие брюки – работа согревает. Предварительно окрашенная вагонка пойдет на внутреннюю отделку микроавтобуса – стены и двери.

Рядом на штативе установлен телефон. Камера снимает весь процесс в режиме «таймлапс». Позже видео с комментариями Лунченко выложит в Инстаграм: в своем профиле он подробно рассказывает о строительстве автодома. Подписчики, правда, их пока немного – чуть меньше двух тысяч человек – живо реагируют на сторис и посты, дают советы, предлагают помощь.

Изготовление автодома Виктор начал с того, что спланировал пространство: решил, где будут располагаться кухня, душевая, гостиная, куда спрятать электрическую и водяную системы, газовый баллон. Затем приступил к наружным работам. Тщательно очистил кузов, вырезал отверстия под вентиляцию и окна. Следующим этапом стала теплоизоляция. Для этого Виктор использовал напыляемую пену. Потом обшил стены влагостойкой фанерой – листы выбрал не тонкие, прочные ведь к ним нужно прикрепить шкафчики и полки, а это серьезная нагрузка. Также Лунченко установил за водительским креслом два дополнительных сиденья – для сына и дочки. Рядом находится место штурмана, т.е. жены.

Мебель для автодома тоже делал сам. Например, кухонную столешницу смастерил из деревянного подоконника. Часть рабочей поверхности – откидная. Ее можно поднять на время готовки, а потом опустить, чтобы не мешала. Встроил мойку и варочную газовую панель.

Отдых после часов за рулем - важное дело Фото: Предоставлено героем публикации

Диваны в гостиной трансформируются в большую кровать. Есть еще одно спальное место – под потолком – для дочки.

По периметру внутреннего пространства расположены подвесные шкафчики. По словам Лунченко, здесь важно не экономить на материалах и качественной фурнитуре, надежно всё закрепить, так как во время движения мебель подвергается дополнительной нагрузке. А на резких поворотах содержимое шкафчиков и вовсе может полететь на пол, поэтому дверцы должны быть плотно закрыты.

Для внутренней отделки Виктор выбрал вагонку и карпет – это плотная синтетическая ткань, которая не выгорает, устойчива к пыли, легко очищается от загрязнений.

Материалы Лунченко покупает в Самаре или заказывает в интернете.

ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОДОМА

– Учесть сразу все не получится. Например, вентиляционные люки я врезал в крышу, когда была хорошая погода. Потом пошел дождь, и на полу собралась огромная лужа, – натекло с потолка. Пришлось все переделывать.

Виктор отправляется в дорогу вместе со своей семьей Фото: Предоставлено героем публикации

Чтобы довести автодом до ума, нужны непродолжительные тестовые поездки. Первый раз я ночевал в фургоне прямо на стоянке. Тогда уже было довольно прохладно на улице. Я включил отопитель, и буквально через пять минут стало настолько жарко, что пришлось его отключить. Открыл оба вентиляционных люка, уснул. И проснулся оттого, что жутко замерз.

Потом мы поехали с семьей в Ягодное. Село находится почти в 130 километрах от Самары. Там красивая прибрежная зона: с высокого песчаного обрыва открывается потрясающий вид на Жигулевское море. Вечером я ненадолго включил отопитель, люки открывать не стал. Всю ночь нам было тепло и комфортно.

Благодаря этой поездке я понял: рядом с кроватью не хватает дополнительных полок, куда можно было бы сложить ноутбук и телефоны. Еще решил повесить на окна шторы, чтобы спрятаться от солнца и любопытных глаз.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Лунченко предстоит довести до ума водяную и электрическую системы – это, пожалуй, самый сложный этап в строительстве автодома, – установить на крыше солнечные панели. Еще одна проблема – оформление документов.

Кемпер - дорогое удовольствие Фото: Предоставлено героем публикации

– Установка любого дополнительного оборудования требует официальной регистрации в ГИБДД. В противном случае автовладельца оштрафуют на 500 рублей. Я думал, ну и что? Сумма-то небольшая. Но, как выяснилось, регистрацию транспортного средства могут аннулировать, и потом его просто невозможно будет поставить на учет. После выдачи предписания у автовладельца есть десять дней на устранение несоответствия конструкции. Таким образом, все, что я тут построил – кухню, шкафы, кровати – придется убрать и оставить «голый» кузов.

Я обратился в экспертную организацию, взял заключение и отправился с ним в ГИБДД для получения разрешения на переоборудование. Однако, в ведомстве мне сказали, что одного пункта в документе не хватает, он касается шумоизоляции. Пришлось снова связаться с экспертной организацией. Мне прислали обновленный документ, в котором было указано, что уровень шума в автодоме соответствует норме. Но в ГИБДД мне опять отказали, объяснив это тем, что появился еще какой-то один пункт, его нужно добавить в заключение. Я слышал, что в регионе самодельные автодома вообще не оформляют. Сейчас это для меня некий гештальт, который я хочу закрыть. Быстрее бы разобраться с документами! В планах – съездить в Крым, Дагестан, Карелию и, конечно, Европу.

Редакция «КП» направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области с вопросом, действительно ли практики переоформления фургонов в автодома в регионе нет. Нам ответили, что прямых запретов на переоборудование транспортного средства в автодом в соответствующих нормативных правовых актах не установлено.

Узнать конкретные цифры, – сколько фургонов в регионе было переоформлено в автодома, скажем, за последние пять лет, – нам не удалось. Пресс-служба ответила, что такая статистика Госавтоинспекцией Самарской области не ведется.