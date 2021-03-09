«Туристы валом валят, а показать им нечего»: под Самарой здания старинной усадьбы 19 века превращаются в развалины

Красивое старинное здание находится не в лучшем состоянии. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В селе Рождествено под Самарой разрушаются здания уникального комплекса старинной усадьбы Орловых-Ушаковых. Из-за того, что здания находятся на территории национального парка, с ремонтом возникают серьезные сложности. Тревогу забила директор историко-краеведческого музея Волжского района Елена Гундорина. За помощью она обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

Одна из крупнейших усадеб России

Село Рождествено по праву считается одним из старейших сел России. Первые дома здесь появились еще в конце 16 века. В 18 веке Екатерина II подарила Рождествено и прилагающие к нему земли своим любимцам – братьям Орловым.

Водонапорную башню построили в 19 веке. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Рождественское имение стало собственностью дочери младшего из Орловых – Екатерины Новосильцевой. Именно она начала здесь строительство – возвела большой дом с мезонином, храм, усадьбу, больницу, несколько жилых построек, - рассказывает Елена Гундорина. - В 1873 году Рождественское имение отделяется от всей собственности Орловых и покупается уже у потомков Новосильцевых купцом Семеном Губкиным, владельцем огромной чайной компании. Он покупает его в приданое своей внучке Марии Кузнецовой, которая выходит замуж за представителя еще одной мощной купеческой семьи, владельцев химических заводов Ушковых. Они начинают развивать это имение, строят комплекс, который на тот момент входит в число крупнейших в России - и винокуренный завод, и молочный, и кожевенный, и лесопилки. В Ширяево и в Чапаевске Ушаковы строят химические заводы, в самом Рождествено - проводят электричество, строят уникальную водонапорную башню, «народный дом» – общежитие доля сезонных рабочих (сейчас в этом здании располагается сельскохозяйственный техникум). Все эти здания уцелели. Фактически в пяти минутах езды от Самары находится комплекс старинной усадьбы, который мог бы служить мощной точкой притяжения для туристов. Однако кроме храма и «народного дома» здания находятся в очень плачевном состоянии, разрушаются и нуждаются в срочной реставрации.

В бывшем общежитии для сезонных рабочих сейчас действует сельскохозяйственный техникум. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Потолок рушится, подпирают досками

На сегодняшний день все здания исторического комплекса относятся к выявленным объектам культурного наследия. Но статус памятников после экспертизы поучили лишь некоторые из них. Например, без охранного статуса остался дом Новосильцевой. Сейчас в нем живет две семьи. Условия, мягко говоря, спартанские – в здании течет кровля, местами рушится потолок, жильцам приходится из соображений безопасности подпирать его досками. Тем не менее, пока ресурс для реставрации здания и возрождения его в качестве музея есть.

В доме Новосильцевой местами обваливается потолок. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Мы видим, что Рождествено уже работает в качестве точки притяжения потока туристов. Причем это не просто стихийные поездки, а организованные экскурсии, часто на основе наших материалов про купцов Ушаковых, - говорит Елена Гундорина. – А вот показать им толком и нечего! Никакой музейной точки в Рождествено нет, а прекрасные старинные здания между тем просто разрушаются!

Уточнить границы, определить статус

За помощью в реставрации старинных зданий инициативные жители обратились к депутату Александру Хинштейну. Однако уже на приеме выяснилось, что просто найти финансирование или включиться в действующие программы недостаточно. Проблема гораздо серьезнее – исторические здания расположены на территории нацпарка «Самарская лука», и любое строительство и реставрация здесь практически невозможны.

Здание обветшало, но внутри местами сохранилась историческая лепнина. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- В первую очередь нужно определиться с правовым статусом самой земли, - подчеркнул Александр Хинштейн. - С декабря прошлого года президентом подписаны изменения в закон, которые упрощают порядок уточнения границ на территории поселений внутри национальных парков. В ближайшее время мы соберем все заинтересованные стороны и ведомства, чтобы обсудить этот механизм и его реализацию. Я уже обсуждал ситуацию с министерством природных ресурсов и экологии России, мы договорились, что подготовим необходимые документы для уточнения границ. Без этих шагов ни о каком сохранении культурного наследия и развитии Рождествено говорить не приходится.