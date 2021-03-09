«Новые люди» подготовили тысячи политических команд по всей России

Активистов партии в течение четырех дней обучали работать с избирателями, инициировать общественно значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой и работать в команде.

Партия «Новые люди» подготовила тысячи политических команд, которые помогут кандидатам победить на выборах в Госдуму и в законодательные собрания регионов на сентябрьских выборах.

Форумы партии «Новые люди» прошли по всей России. Они собрали руководителей предвыборных штабов и представителей партии со всех регионов ПФО. Мероприятия состоялись в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. К разработке стратегии, которая поможет Новым людям пройти в Госдуму, присоединились и представители регионального отделения партии Самарской области.

На форуме представители Новых людей поделились опытом и разработали подробную дорожную карту. Она позволит кандидатам партии стать депутатами Госдумы.

Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, — говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе.Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие — мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами.

На форуме представители Новых людей поделились опытом и разработали подробную дорожную карту.

Форум Новых людей состоял из образовательной программы и мастер-классов. Активистов партии в течение четырех дней обучали работать с избирателями, инициировать общественно значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой и работать в команде, что является ключевым навыком для Новых людей.

— Наша задача — пройти в Госдуму, чтобы сформировать независимую фракцию. Для этого мы собрали политические команды в разных регионах. Ребята высоко мотивированы, они разделяют ценности партии «Новые люди», хотят сделать жизнь в своих городах и малых населенных пунктах более комфортной. На форуме мы обменялись идеями, рассказали о том, что уже удалось сделать на местах. Совместно с участниками из других регионов ПФО мы активно планируем работу в районах, ставим задачи, генерируем мероприятия и акции для региона. Несмотря на то, что у каждого региона своя специфика, есть ситуации схожие с нашими. Форум - прекрасная возможность узнать подходы к решению различных вопросов наших коллег. Команда Самарской области приедет домой с новыми мыслями, идеями и целями. А дальше нас ждёт реализация проектов на местах, - поделился руководитель отделения партии «Новые люди» в Самарской области Максим Нефедов.

Форумы партии «Новые люди» прошли по всей России.

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.