"Женщина плачет, вся в крови, водитель нас прогоняет": пассажиры перевернувшегося в Самаре автобуса рассказали свою версию ДТП

В аварии с автобусом около "Мегасити" пострадали несколько человек. Фото - "ДТП 163 Самара"

Стало известно о пострадавших, ехавших в 261-м автобусе, который в понедельник, 8 марта, попал в ДТП в Самаре около ТЦ "Мегасити".

По изначальной версии, пассажиров в автобусе не было, и он якобы возвращался с рейса. Однако, как выяснилось в дальнейшем, на момент ДТП в салоне было порядка десяти человек.

Как рассказала "КП-Самара" пассажирка Анна, авария произошла примерно в 9 вечера. В автобусе в момент аварии находилось человек 10. Автобус подрезало такси, уворачиваясь от которого водитель не справился с управлением. Автобус перевернулся и упал на бок, он протаранил ограждения у дороги, труба от которого пробила стекло и лишь чудом не задела одну из пассажирок.

С травмами, пассажиры выбрались из лежащего на боку автобуса и пытались помочь друг другу, обрабатывая раны антисептиком и салфетками. "Мы пытались помочь женщине, у неё были порезы на руках от разбитого стекла, она плакала", - рассказала Анна.

Водитель автобуса, судя по всему, не пострадал, и пытался прогнать пассажиров с места происшествия, призывая их не снимать фото и видео на телефон. Таксист, который подрезал автобус, с места аварии тут же уехал.

Пассажиры и их родственники рассказывали, что, выбравшись из автобуса звонили в скорую и полицию, но в итоге самостоятельно добрались до травмпунктов.

Как рассказала Анна, она вместе с супругом ехала к его маме. И лишь после того, как довезли ей подарок на 8 марта, отправились в больницу - у девушки болела рука, у ее мужа были ушибы на спине. "Знаем, что нельзя покидать место ДТП, но тогда было чёткое чувство, что нужно довезти подарок. Довезли!" - рассказала Анна.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, после аварии в больницу обратились трое пострадавших, которые рассказали, что получили травмы в том ДТП. По факту их обращения проводится проверка. Когда же сотрудники полиции приехали на место происшествия, там пассажиров автобуса уже не было.