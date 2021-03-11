День святого Патрика в Самаре 2021: когда празднуем, где встретить весну по-ирландски

Где в Самаре можно отметить ирландский праздник весны День святого Патрика Фото: pixabay.com

На Масленнице веселые праздники в нашем городе не заканчиваются. Вслед за проводами русской зимы есть возможность встретить весну по ирландским традициям, отметив День святого Патрика в Самаре. Этот праздник уже давно вышел за границы Изумрудного острова. В 2021 году его отмечают 17 марта, и поскольку этот день выпадает на среду, можно продлить веселье до выходных. Рассказываем, где встретить праздник.

Концерт «Ко Дню святого Патрика. Шедевры классической и кельтской музыки» (12+)

Виктора Зинчука называют «Золотой гитарой России». Музыкант-виртуоз представит самарцам композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки. У меломанов будет редкая возможность услышать в оригинальной обработке народные рилы и джиги, а также композиции самого Зинчука, исполняемые на банджо и кельтской гитаре. Исполнит Виктор и авторские обработки произведений странствующего арфиста XVII века - Т. О’Кэролана. И это еще не все! Всех секретов маэстро заранее не раскрывает, обещая интересный концерт, полный праздничных сюрпризов.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 18 марта, 19.00.

ЦЕНА: 450 – 1500 руб.

Виктор Зинчук приглашает на концерт в честь ирландского праздника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День святого Патрика в баре «Другой» Z

Это заведение приглашает самарцев отметить праздник не только пенным напитком, но и веселой музыкой. Посетителям предлагают надеть свои самые зеленые наряды и готовиться танцевать до упаду. Праздничное настроение на День святого Патрика создадут самарские фолк-группы ЯНТRА и Nottingham, их поддержат гости из Ижевска, исполняющие фэнтези-фолк и фолк-рок - «Сны саламандры» и «Трувер».

ГДЕ: бар «Другой» Z, ул. Фрунзе, 111.

КОГДА: 19 марта, 19.00.

ЦЕНА: вход свободный, донаты музыкантам.

День святого Патрика в пабе Shannon

В этом ирландском баре будут чествовать Святого Патрика вечером в пятницу. Для тех, кто в душе – ирландец, здесь приготовят не только традиционные угощения и напитки, но и яркую культурную программу – конкурсы с подарками, национальные ирландские танцы и выступление кавер-группы «Атака Пони».

ГДЕ: ирландский паб Shannon, ул. Красноармейская, 1а.

КОГДА: 19 марта, 21.00.

ЦЕНА: вход свободный.

Для тех, кто в душе – ирландец, приготовят традиционные угощения и напитки. Фото: pixabay.com

День святого Патрика в баре Pub 47

Еще один ирландский паб на самарской земле приглашает встретить весенний праздник в своих гостеприимных стенах. В честь праздника для гостей бара будет петь зажигательные композиции самарская певица Настя Лейканд.

ГДЕ: Pub 47, Аврора молл», ул. Аэродромная, 47.

КОГДА: 20 марта.

ЦЕНА: вход свободный.

День святого Патрика – это не обязательно пирушки в барах. Можно отметить этот праздник на тематической прогулке по родному городу. Конечно, в честь этой «зеленой» даты экскурсии можно выбрать с «изюминкой».

Гастротур по барам «От заката до рассвета» (18+)

Ну, гулять, так гулять! Самарцев приглашают совершить уникальный тур по пяти самым секретным барам города. Здесь можно будет продегустировать авторские напитки и закуски, поговорить по душам с барменами об их деле. Все заведения расположены в центре Самары в красивых старинных особняках, и у каждого заведения своя, неповторимая атмосфера. Угощение включено в стоимость экскурсии, так что лишних трат не будет.

ГДЕ: место встречи – ул. Венцека, 53, завершение – сквер Высоцкого.

КОГДА: 20 марта, 19.00.

ЦЕНА: 1900 руб.

Самарцев приглашают совершить уникальный тур по пяти самым секретным барам города. Фото: pixabay.com

«Романтирник у Ковальски» (18+)

Это место подойдет для тех, кто хочет встретить весенний ирландский праздник в тепле и уюте под нестареющую музыку The Beatles, Oasis, Sting, Ozzy Osbourne. Гости попадут в атмосферу настоящей квартиры с ковром, чайником и старинным абажуром. Всех угостят вином и легким перекусом. Кстати, не возбраняется приносить напитки и закуски с собой.

ГДЕ: @kowalski.club, ул. Ленинградская, 31. Вход в дверь справа от магазина «Консул», по лестнице на 3 этаж.

КОГДА: 20 марта, 19.30.

ЦЕНА: 1300 руб.

«Кофетур по пяти кофейням» (16+)

День святого Патрика в Самаре можно встретить, выпив кофе по-ирландски. Для этого нужно записаться на экскурсию по пяти кофейням с мастер-классом от опытного бариста и дегустацией. Программа такова: в «Территории правильных напитков» проведут мастер-класс и дегустацию, в White Cup расскажут об обжарке кофе, в «Алисе в Стране чудес» можно послушать интересные рассказы о вкусовой палитре ароматного напитка, в кофейне «Толстой» научат готовить капучино дома, в кофейне «8 атомов» будет мастер-класс по френч-прессу и алкогольным кофе.

КОГДА: 20 марта, 13.00.

ЦЕНА: 1250 руб.

День святого Патрика в Самаре можно встретить, выпив кофе по-ирландски. Фото: pixabay.com

Экскурсия в католический костел

Не стоит забывать, что День святого Патрика – прежде всего католический праздник. Почему бы не посетить по такому случаю с экскурсией единственный в Самаре католический костел, здание которого – один из символов нашего города.

Посетители услышат рассказы о том, как в Самаре появилось католичество и историю возведения храма Пресвятого Сердца Иисуса. Можно будет зайти в костел и подняться при свечах к месту хора, осмотреть внутреннее пространство, в том числе небольшой фрагмент дореволюционной росписи. Вести экскурсию будет прихожанка храма.

КОГДА: 20 марта, 15.30.

ЦЕНА: 400 руб.