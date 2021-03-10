Расписание трансляций матчей 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 12-14 марта 2021

«Динамо» и «Спартак» встречались совсем недавно в Кубке России, теперь их ждет очередной поединок друг с другом. Фото: ФК «Динамо» (Москва).

Чемпионат России набирает обороты. В эту пятницу уже стартует 22 тур, в котором зрителей ждет старейшее дерби страны, испытание «Ахмата» Петербургом и бой «железнодорожников» и «южан» в Черкизове. Публикуем полное расписание трансляций матчей 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 12-14 марта.

Откроет тур игра в Подмосковье, где «Химки» примут «Ростов» Валерия Карпина. В чемпионате страны подмосковная команда не проигрывает уже восемь матчей. Благодаря этому «Химки» смогли подняться на десятую строчку в РПЛ. «Ростов» же тремя позициями выше.

Поединок пройдет в пятницу, 12 марта, в 19.00. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч Премьер».

На субботу, 13 марта, запланировано четыре встречи. Откроет игровой день поединок «Урала» и «Ротора» в Екатеринбурге. Его, начиная с 12.00, покажут в прямом эфире и на «Матч ТВ», и на «Матч Премьер».

Центральный матч дня и всего тура – старейшее дерби страны «Динамо» - «Спартак», которое пройдет на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Команды встречались совсем недавно – 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России и также на стадионе «Динамо». Тогда сильнее были бело-голубые 2:0. По голу забили Даниил Фомин с пенальти и Константин Тюкавин. Теперь нас ждет очередная глава в противостоянии «Динамо» и «Спартака», а также немецких тренеров этих команд Сандро Шварца и Доменико Тедеско.

Игру покажут в прямом эфире на «Матч Премьер», стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Также по «Матч Премьер» в этот день покажут еще две встречи – в 14.00 «Арсенал» примет ЦСКА, а в 16.30 «Зенит» сыграет в Петербурге с «Ахматом».

На воскресенье, 14 марта, оставили три матча. Главный из них – «Локомотив» - «Сочи» в Черкизове. В этом сезоне южане претендуют на попадание в еврокубки: после 21 тура «Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» после не самого удачного старта постепенно догнал группу лидеров и теперь дышит соперникам в спину. Подопечные Марко Николича шестые, от «Сочи» их отделяет одна победа.

Встречу покажут на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» начиная с 19.00.

Также в воскресенье «Рубин» приедет в гости к «Уфе», а «Краснодар» будет вымещать злость за разгром от «Спартака» в предыдущем туре на «Тамбове» в Саранске.

22 тур РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

12 марта, пятница

19.00* «Химки» - «Ростов». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

13 марта, суббота

12.00 «Урал» - «Ротор». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

14.00 «Арсенал» - ЦСКА. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

16.30 «Зенит» - «Ахмат». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

19.00 «Динамо» - «Спартак». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

14 марта, воскресенье

14.00 «Уфа» - «Рубин». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

16.30 «Тамбов» - «Краснодар». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

19.00 «Локомотив» - «Сочи». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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