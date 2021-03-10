Тяжесть в правом боку и изжога? Как проявляется фиброз печени и что поможет справиться с недугом

Чем раньше будет обнаружена проблема, тем больше шансов решить ее с минимальными потерями

Горячительные напитки, жирная еда – ну какой праздник без пышного застолья? Правда, после таких трапез многие нередко сталкиваются с не самыми приятными последствиями. Одно из них – проблемы с печенью.

- Тяжесть в правом боку, горечь во рту, изжога, тошнота, вздутие живота – эти симптомы могут возникать при проблемах с печенью, - отмечает Елена Михайловна. - При повреждении ткани печени со временем начинают отмирать. В этом случае травмированные участки замещаются соединительной тканью. Такая патология называется фиброзом. Только раннее выявление патологии, когда фиброз еще обратим, позволит избежать хирургического вмешательства.

Чем раньше будет обнаружена проблема, тем больше шансов решить ее с минимальными потерями. Выявить нарушения в работе столь важно органа как печень может помочь эластометрия.

- Это современный УЗ-метод, который позволяет оценить состояние печени без повреждения стенки живота, - отмечает Елена Михайловна. - Эластометрия печени проводится при подозрении на фибротические изменения, а также пациентам с заболеваниями печени: жировой гепатоз, гепатиты, циррозы.

Эластометрия более щадящая, чем, к примеру, биопсия - после проведения не возникает кровотечения, тромбозов, нагноения. Эта процедура отличается также более высокой чувствительностью в определении стадии фиброза печени.

- Эластометрия – неинвазивна. Все пройдет без разрезов и проколов, нет также и наркоза, а значит нет побочных эффектов и осложнений. В отличие от биопсии результат не придется ждать две недели, все будет понятно уже после завершения обследования, - объясняет врач. - Эластометрия позволяет проводить мониторинг терапии, оценивать её эффективность и безопасность. Снижение эмоциональная и экономическая нагрузка на пациента, связанная с необходимостью дальнейших обследований.

Показания к исследованию:

- возраст старше 40 лет для профилактики проблем с печенью;

- вирусные гепатиты;

- аутоиммунный гепатит;

- неалкогольный жировой гепатоз;

- билиарный цирроз печени;

- алкогольный стеатогепатит;

- необъяснимая желтуха;

- наследственный гепатоз.

Конкретно

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