Центр косметологии и пластической хирургии стал призером конкурса «Клиника года - 2020»

Яна Кабищер, главный врач Центра косметологии и пластической хирургии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Не декорируем, а лечим» и «От традиционных методик до новейших технологий» - вот два главных принципа работы Центра косметологии и пластической хирургии, что находится на улице Молодогвардейской. Более 60 лет самарцы доверяют заботу о молодости и здоровье специалистам этого центра. Тысячи отзывов с благодарностью и мощная поддержка в конкурсе «Клиника года». В этом году Центр косметологии и пластической хирургии стал призером номинации «Здоровье и красота».