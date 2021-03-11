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ЗДОРОВЬЕ11 марта 2021 12:03

Центр косметологии и пластической хирургии стал призером конкурса «Клиника года - 2020»

Благодаря поддержке жителей региона он стал лидером в народном голосование в номинации «Здоровье и красота»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Яна Кабищер, главный врач Центра косметологии и пластической хирургии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Не декорируем, а лечим» и «От традиционных методик до новейших технологий» - вот два главных принципа работы Центра косметологии и пластической хирургии, что находится на улице Молодогвардейской. Более 60 лет самарцы доверяют заботу о молодости и здоровье специалистам этого центра. Тысячи отзывов с благодарностью и мощная поддержка в конкурсе «Клиника года». В этом году Центр косметологии и пластической хирургии стал призером номинации «Здоровье и красота».

Клиника года-2020