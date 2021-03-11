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ЗДОРОВЬЕ11 марта 2021 9:03

Лаборатория «Гемотест» стала призером конкурса «Клиника года»

Жители региона выбрали лабораторию «Гемотест» в номинации «Услуги в области генетических исследований»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Татьяна Александровна Лямина, руководитель отдела продаж медицинской лаборатории «Гемотест»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2014 года издательский дом «Комсомольская правда» ежегодно проводит конкурс «Клиника года». Минувший года, несмотря на все сложности и ограничения, не стал исключением. 30 номинаций, более 70 медицинских учреждений-участников – конкурс прошел с привычным размахом.

Призером в номинации «Услуги в области генетических исследований» жители области в этом году выбрали лабораторию «Гемотест».

Клиника года-2020