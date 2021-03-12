Коронавирус в городах Золотого кольца: главные новости на 12 марта 2021 года

Коронавирус пошел на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжается массовая вакцинация населения. Как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, поэтому прививку может сделать любой желающий.

Власти городов отмечают спад заболеваемости, однако не во всех городах снимаются ограничения. Кроме того, везде все еще действует масочный режим и сохранение социальной дистанции.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1034(+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1740 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1787 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9593 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 313(+25)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 9064 (+30)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30