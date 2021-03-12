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ЗДОРОВЬЕ12 марта 2021 8:03

Жители Самарской области вновь выбрали «РЕАВИЗ» победителем конкурса «Клиника года»

«Реавиз» победил в номинациях «Лучшая стоматология для взрослых» и «Лучший травмпункт» и стал призером в номинациях «Многопрофильная клиника» и «Лучшая клиника семейного здоровья»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Многопрофильная клиника Реавиз – это современный медицинский центр, объединяющий врачей по более чем 70 специальностям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиники «Реавиз» сегодня – это активно развивающаяся медицинская организация, которая не только обеспечивает клиническую базу для студентов Медицинского университета «Реавиз», но становится все более привлекательной для пациентов, ежедневно заслуживая их доверие.

Лечебные и диагностические услуги здесь оказываются с применением высокотехнологичного оборудования и новейших достижений в области медицины.

В состав клиник входят Многопрофильная клиника, сеть стоматологий, производственная и розничные аптеки, травмпункт

Клиника года-2020