Жители Самарской области вновь выбрали «РЕАВИЗ» победителем конкурса «Клиника года»

Многопрофильная клиника Реавиз – это современный медицинский центр, объединяющий врачей по более чем 70 специальностям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиники «Реавиз» сегодня – это активно развивающаяся медицинская организация, которая не только обеспечивает клиническую базу для студентов Медицинского университета «Реавиз», но становится все более привлекательной для пациентов, ежедневно заслуживая их доверие.

Лечебные и диагностические услуги здесь оказываются с применением высокотехнологичного оборудования и новейших достижений в области медицины.

В состав клиник входят Многопрофильная клиника, сеть стоматологий, производственная и розничные аптеки, травмпункт