«Умный водитель на дороге не хамит»: автоинструктор рассказал об агрессии на дорогах, «пьяной» браваде и женщинах за рулем

За рулем главное - спокойствие Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступает весна, на дорогах Самары появляется все больше автомобилистов-новичков, которые мечтают влиться в автомобильное братство. С чем придется столкнуться на дорогах? Как оставаться спокойными, если вокруг все сигналят и даже пытаются серьезно поговорить прямо посреди трассы? Автоинструктор Никита Манаков в программе «В чем вопрос» в ВКонтакте дал советы начинающим водителям и развеял некоторые распространенные заблуждения.

К неопытным водителям нетерпимы на дороге и постоянно отправляют «учиться» в поля. Так можно ли научиться ездить не в городе?

- Только в городе учиться и нужно ездить. Если учиться ездить на закрытых площадках, останется ездить только в поле. Нужно практиковаться на дорогах общего пользования и другим участникам дорожного движения нужно быть спокойнее. Все мы когда-то учились, никто не родился сразу с рулем в руках.

Буквы на стекле, как мне кажется, никто не замечает. Часто бывает, что едешь с учеником, там огромная буква «У» на крыше. И все начинают сигналить, когда человек долго трогается на светофоре. Спокойно. Он не тронется раньше, а если ему сигналить, он будет еще дольше копаться, нервничать.

Из-за чего происходят аварии?

- По статистике чаще всего к авариям приводит спешка. Раздражительность приводит к неприятным ситуациям, когда тебя обругали, показали средний палец. Вопрос в воспитании. Терпимость и толерантность в человеке воспитываются годами.

Для чего нужна автошкола?

- Во-первых, чтобы научиться водить автомобиль и сдать экзамен в ГИБДД. Без свидетельства к сдаче экзамена не допустят. В то же время, это учебное заведение, которое дает знание и навык. Вряд ли можно научиться с папой и дядей. Во-первых, это штраф. Во-вторых, нервы. Когда ко мне приходят с неким базовым опытом, этих людей приходится переучивать.

Какую машину купить новичку?

- Есть мнение распространенное, что нужно сначала купить машину, которую не жалко. Я считаю, что первая машина должна быть хорошей. В целом, подойдет любая машина - та, которую отдадут родственники, например. Но если у вас машина, которую не жалко, сложно научиться. Яма - не яма, врезался – не врезался, все равно не жалко. Если хорошая машина - сразу становишься аккуратным водителем.

Что лучше, механика или автомат?

Все зависит от того, какую цель ставите перед собой. Есть мнение, что сначала нужно купить механику, научиться, познать всю боль и страдание. А потом уже переходить на автомат. Но я не поддерживаю этого. Мне кажется это идет из прошлого, когда было мало машин на автомате, это была редкость, все боялись, что автомат сломается.

Новичку сломать машину на механике гораздо проще, там есть сцепление, которое можно сжечь, как минимум. Если мы берем автомобиль для поездок по городу, по делам… Жизнь и так не простая вещь, не надо мучиться. Покупайте машину, на которой будет удобно.

Есть ли люди, которые никогда не смогут водить машину?

Все упирается в количество часов. Есть люди, которые быстро схватывают, есть те, кому нужно чуть больше времени. В 17 лет приходят - им все дается очень легко. А людям в возрасте - сложнее. Мозг понимает, что нужно делать, а мышцы не слушаются. Для вождения автомобиля нужно выработать мышечную память, и чем человек старше - тем сложнее ему это дается.

Что делать, если начинают на дороге «учить», «подрезать»?

Это часто происходит, даже с учебными автомобилями. Человек видит, что за рулем ученик, но подрезают специально, создают аварийную ситуацию. Новичок просто остановится. Более опытный человек может не совладать с гневом, поддаться на провокацию. Выход только один – не поддаваться, ничего хорошего в этой ситуации не будет.

Даже если вам перегородили путь, стучат к вам в окно, не надо общаться. Просто сидите спокойно. А еще можно начать снимать на видео человека – он поймет, что все его неправомерные действия будут записаны и будет держать себя в руках.

Я думаю, не надо никого «наказывать». Постарайтесь совладать с агрессией, отпустите ситуацию, выдохните, вспомните о своих близких и родных, которые ждут дома.

Нужны ли в машинах «алкозамки»?

Теоретически мысль правильная, будет ли это работать практически – непонятно, все упирается в какой-то технический момент. Человек сам должен принимать решение, понимать, что нельзя садиться за руль пьяным. Сама по себе идея алкозамков правильная, но при условии, что она будет доведена до совершенства, и все будет работать правильно.

А вот алкоголю в автомобиле не место Фото: Олег ЗОЛОТО

Можно ли пить за рулем?

За рулем пить категорически недопустимо, даже после минимального количества спиртного садиться за руль – нельзя. Потеря контроля может произойти в любой момент.

8марта произошла авария в поселке Курумоч, по предварительным данным водитель был в состоянии опьянения, пока проводятся проверки. Но все равно – если это так – это страшно, семь человек погибли. Что думает водитель? Я же не много выпил, я могу дойти до машины, автомобиль у меня хороший, тормозит и разгоняется отлично, все будет хорошо. А итог бывает очень плачевным.

Занимался недавно с курсантом, он работает врачом на скорой помощи, выезжал на освидетельствование на этой аварии. У всех погибших примерно один характер травмы – перелом в основании черепа (не ручаюсь за точный диагноз, но примерно так). И по словам этого врача все говорит о том, что все пассажиры были не пристегнуты. По правилам дорожного движения все должны быть пристегнуты, но многие не делают этого. Мне некомфортно быть не пристегнутым, на большой скорости я понимаю, что меня ничего не спасет, мне нужно быть пристегнутым. Ремень безопасности – это как маска. Нам всем не нравится, нам всем надоело, но польза от них есть.

Правда ли камера не фиксирует заезд за линию на крсный, если машина не двигается?

Выезжаем на перекресток на разрешающий сигнал светофора, ждем встречный поток, загорелся красный, а мы уже проехали пешеходный переход. Если мы на перекресток не выехали, то стоим ждем – камера не фиксирует. А вот если машина немного покатилась, то камера зафиксирует.

Энергетики за рулем – зло?

Сложно сказать, я думаю, что за рулем не зло все, что дает прилив сил. Насколько мне известно, они не притупляют внимание у водителя, не ухудшают его реакцию. Все, что дает возможность сконцентрироваться за рулем - любимая песня, радио – все хорошо.

Можно ли начинающим водить ночью?

Иногда так думают, что я научусь, пока мало машин. Но стоит понимать, что именно ночью на дороге появляется больше гонщиков, людей, которые сели за руль после употребления алкоголя. Еще можно не заметить ямки на дорогах – а в Самаре это актуально. Так что безопасность очень иллюзорная в этом случае.

Кто водит лучше?

Все упирается в статистику. Женщины чаще попадают в несерьезные аварии: столбик задела, или при развороте ошиблась. Но в серьезные аварии они попадают реже. Большинство женщин не готовы рисковать на дороге. И если она совершает нарушение, но в большинстве своем, когда просто не поняла, что это нарушение.

Пять советов, которые упростят вождение

- Я когда в 2006 году сел за руль, каждый раз, садясь в автомобиль, продумывал маршрут, которым поеду, выбирал удобные перекрестки, максимальное количество поворотов направо, а не налево. Заранее продумывал маршрут, упрощая задачу.

- Советую всем начинающим автомобилистам применять слово заблаговременно ко всему, что они делают. Заранее готовится, заправиться, готовиться поворачивать и ехать за несколько секунд до зеленого, заблаговременно задавать себе вопрос на перекрестке: куда я поеду, кому буду уступать кто меня будет пропускать.

- чаще мыть автомобиль. Когда я еду на чистом автомобиле, у меня настроение лучше, я еду аккуратнее, не хочу заехать в лужу, выбираю дорогу ровнее. И это позитивное настроение дает хорошую дорогу. Все неприятности обходят стороной.

- Советую начинающим водителям использовать любую возможность для поездки, чем чаще вы будете садиться за руль, чем чаще вы будете ездить, тем увереннее будете чувствовать себя.

- У многих начинающих водителей есть проблемы с парковкой. Учитесь. Паркуйтесь сложно. Приехали домой – выберите самое сложное место. Сегодня сложно, завтра сложно, а послезавтра будете делать это как ас. Еще совет: парковаться нужно так, чтобы легко было выехать.