“Вася” из Димитровграда, дискотеки за "доширак": что бы сняли в фильме о группе "Руки Вверх" в 90-е

"Руки Вверх" и сессионная вокалистка Елизавета Роднянская в 1996 году

Кастинг на роль Жукова #ДвойникЖукова

Сергей Жуков из “Руки Вверх” объявил в Инстаграм поиск двойника юного себя - того, кто мог бы сыграть его, 18-20-летнего, в кино. И добавил фотографию, на которую можно ориентироваться. Возможно нас ждет биография “Руки Вверх”.

Если биопик про "Руки вверх" действительно планируется, можно надеяться и на то, что в нем покажут Самару и Тольятти в 90-е Фото: Инстаграм

Хотелось бы верить! Этот фильм был бы обречен на популярность, ведь в основу его легла бы шикарная история о парнях из глубокой провинции, пробивающихся к славе в лихие 90-е. А уж в Самаре такое кино посмотрели бы даже персонажи, которые все то десятилетие проходили в майках “Гр.Об” и Metallica. Потому что самарско-тольяттинский период биографии “Руки Вверх” был хоть и промежуточным, но насыщенным впечатлениями. А Алексей Потехин вообще из Новокуйбышевска!

Но давайте обо всем по-порядку.

Представим, какие события могли бы войти в кинобиографию группы “Руки Вверх”.

Сергей Жуков из Димитровграда и его “Вася”

С детства я мечтал стать артистом, и уже в 14 лет создал группу "Вася". Тогда я еще не догадывался, что свяжу с этим всю свою жизнь! - писал как-то Сергей Жуков в своем Инстаграме.

Еще будучи подростком Сергей Жуков был парнем творческим и музыкальным Фото: Инстаграм

Что ж, музыкант, может, и не догадывался, но его родители определенно что-то подозревали. На YouTube легко найти выступление “Васи” на фестивале “Созвездие-92” в родном для Жукова Димитровграде. Музыканту на тот момент было около 16-ти, а группа существовала всего пару лет. Но видно, что хореография коллектива отлично отрепетирована, а звучание песен на удивление прогрессивное для своего времени. И особенно для Димитровграда, города в Ульяновской области, где на тот момент не проживало и 130 тыс. жителей. Подготовка такого выступления была явно невозможна без поддержки родителей. Кстати, на “Созвездии-92” “Вася” получил 2000 призовых рублей. А на своем сайте Сергей Жуков упоминает другую важную победу, в конкурсе “Восходящая звезда эстрады - 91”.

Период “Васи” нельзя недооценить, ведь именно тогда появились песни, ставшие основой некоторых хитов “Руки Вверх” - “Вернись”, “Девчонка”, “Море шумит”, “Погасли звёзды” (“10 лет”).

В 93-м Жуков переехал в Самару и поступил в СГАКИ.

В школьником Алексей Потехин был хулиганом, но потом несколько остепенился

Алексей Потехин, рокер из Новокуйбышевска

Алексею Потехину выпало сомнительное счастье родиться в Новокуйбышевске в 72-м. И, как это ни забавно, в подростковые годы ему нравилась тяжелая рок-музыка - поклонники именно такой через несколько лет всей душой возненавидят рейвовый прорыв “Руки Вверх”. Когда Жуков одерживал свои первые музыкальные победы, Потехин в 91-м получил диплом техника-судостроителя в соответствующем техникуме Самары, и пошел за образованием дальше, в Самарский политех. С техникой его карьера, очевидно, оказалась связана мало, однако во многих источниках Потехин теперь упомянут как выдающийся выпускник СамГТУ.

Подрабатывал в том числе ведением дискотек.

Что делали “Руки Вверх” в Самаре

Новый период биографии “Руки Вверх” начался, когда парни познакомились на радиостанции “Европа Плюс Самара”. Потехин вел “Потешки от Потехина”, Жуков - “Хит-час”. Но молодым людям хотелось большего.

- Вспоминая свои студенческие годы, я понимаю, что был довольно предприимчивым малым, - писал Сергей Жуков в одном из постов. - Я поступил в Самарский институт искусств и культуры в 1993-м году. Времена были голодные – на стипендию не проживешь, да и выплачивали ее далеко не всегда.. Как мы только не подрабатывали! И дискотеки вести пытались, и диктором, и грузчиком.. Одна из самых хлебных подработок была на рынке – там мы торговали компакт-дисками.

Чтобы повысить продажи и отличаться от конкурентов, я придумал совместить продажу и ди-джейство – запускать самые клевые песни и привлекать внимание. Но рынок тогда был рынком в худшем смысле слова – не сравнивайте с современными оборудованными рынками и торговыми центрами. Там не только крыши над головой – там даже электричества не было.

Одним из источников дохода для будущих "Руки Вверх" было ведение дискотек Фото: Инстаграм

Торговля была не единственным источником дохода. Как и Потехин, Сергей Жуков подрабатывал ведением дискотек (не путать с современным диджеингом).

Снова слово ему:

- Платили мне (за дискотеки, - прим. автора), как я помню по 12 тысяч. Но это были совсем не те 12 тысяч, что сеи час в 2020-м. Денег этих хватало ровно на 2 доширака, маи онез, булку хлеба и пачку сигарет. Да и платили тоже не очень регулярно – когда задерживали, когда вообще говорили, что денег нет, тогда про МРОТ еще не слыхивали, как и о том, чтобы прописать гарантированныи доход в основном законе. С законами тогда было вообще туго – все крутились как могли. Впрочем, и я тогда не сильно заморачивался о гарантированнои оплате, льготах, пособиях и выплатах – молодои был…

“Руки Вверх” в Тольятти не опустили руки

К 1994-му году сформировавшийся дуэт переехал в Тольятти, где начал фокусироваться именно на музыкальной карьере. Зарабатывали парни ведением вечеринок и дискотек, а параллельно записывали треки, назвавшись “Дядюшка Рэй и компания”.

Но надо понимать, что такое Тольятти 94-го. Это повсеместное банкротство предприятий, бедственное положение большей части населения, самый разгар рэкетирских войн. Википедия пишет, что в октябре-ноябре того года в автограде совершалось два-три заказных убийства в день. В той атмосфере Тольятти сформировалась школа сценаристов “новой драмы” - авторов жестких и депрессивных текстов о постсоветской реальности. Но для продвижения бодрых поп-песен это было очевидно неудачное время и место. Логично, что дуэт вскоре дуэт перебрался в столицу к маю 1995-го.

Такими группу "Руки Вверх" узнала вся страна, благодаря клипу на песню "Малыш" Фото: принтскрин видео.

Когда появились “Руки вверх”

Весь 95-й молодые люди провели в сложном, мягко говоря, финансовом положении - вплоть до того, что иногда им негде было переночевать и приходилось напрашиваться к едва знакомым девушкам. Переломный момент случился с группой под конец 95-го. По легенде, парням удалось передать кассету со своими записями на радио “Максимум”. Из краткой аннотации к ней, “Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх”, было быстренько взято более удобное для эфира название “Руки Вверх” (тогда поставили песню “Доброе утро”). Но, если верить Андрею Маликову, бывшему продюсеру коллектива, название меняли вполне целенаправленно. И работа над продвижением шла уже в режиме, как сейчас бы сказали, стартапа.

По его же рассказам, идею для трека “Малыш” принес Сергей Жуков, а реализована она была в студии Александра Яковлева из группы “Биоконструктор”. Вскоре этот “Малыш” получил колоссальное количество ротаций на очень влиятельном в то время “Русском радио”. Затем появится другой хит, “Студент”, и понеслось.

Всевозможные товары с портретами участников "Руки вверх" в конце 90-х продавались буквально в каждом киоске

Почему распались “Руки вверх”

В общих чертах последующий ход развития событий знает практически каждый россиянин старше 35. Клипы, гастроли, премии, тетрадки и календарики с фотографиями кумиров, бремя славы, недополученные деньги, разрывы деловых, творческих и семейных отношений… Это уже похоже на обычный путь поп-звезды. И распалась группа в августе 2006-го по причине вполне банальной - участники дуэта устали друг от друга, а в моду вошла уже другая музыка.

Так что именно тот период, когда дуэт выживал в Самаре и Тольятти, а потом вдруг изменил вектор развития русской поп-музыки, может стать самой занятной частью кинобиографии “Руки Вверх”.

Если такая, конечно, будет снята.