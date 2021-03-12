Гонки на воздушных змеях: чем запомнился Тольятти марафон «Жигулевское море» - 2021

Над Жигулевским морем взвились цветные птицы парашютов

В небо взмывают сотни ярких парашютов, ветер радостно подхватывает их и гонит вперед, за ними, отрываясь от земли, мчат люди, которые дружбу с ветром, свободу парения и скорость любят и ценят больше всего на свете. В 2021 году в конце февраля Тольятти уже традиционно стал парусной столицей мира, а ледовая акватория Куйбышевского водохранилища – самого большого в Европе - буквально расцвела всеми красками радуги. Кайтеры со всей России и из Украины приехали сюда на марафон «Жигулевское море», чтобы в полной мере насладиться любимым видом спорта, ну и побороться за звание лучших. И все удалось на «отлично».

Это спорт для тех, кто любит скорость

В эти дни на волю ветра отдались 135 сильнейших спортсменов. Среди участников международных соревнований и совсем юные сноукайтеры: у них своя гоночная дистанция и свои победители. Празднику ярких парусов не помешала и погода: в этом году вместо привычной оттепели под конец зимы в регион пришли настоящие морозы. Впрочем, к концу соревнований они стали гораздо слабее – видимо, нрав суровой зимы смягчило тольяттинское гостеприимство и теплая встреча, которую организовали всем спортсменам.

Погода не помешала спортивному празднику

Но никакие температурные качели от -26 до +2 не помешали провести все гонки и разыграть 31 комплект медалей в курс-рейсе, марафон и фристайле. Мастера демонстрировали удивительные трюки и отличную скорость и буквально взлетали на пьедестал. Среди юных сноукайтеров одним из сильнейших оказался тольяттинец Тимур Белоусов. Медали у взрослых взяли спортсмены из Сибири, Чебоксар, Москвы, Ижевска, Костромы. Но сами поклонники парусного спорта признавались, что награда – это, конечно, приятно, но главное – встреча с единомышленниками, да еще и в таком живописном месте.

Гости соревнований в восторге от локации

- Тольятти – место, где идеальные условия для гонок. Здесь всегда хороший ветер, отличная организация, достойное жилье и, что немаловажно, добираться удобно. Я считаю, что Жигулёвское море в России - это однозначно лучшее место для соревнований по сноукайтингу, - поделился своими эмоциями победитель дисциплины курс-рейс Дмитрий Яснолобов.

Побеждают самые умелые, те, кто дружит с ветром

Марафон «Жигулевское море» стал настоящим праздником и для спортсменов, и для туристов, и для жителей города. А ночное шоу NEBO стало ярчайшей кульминацией этого волшебного праздника: в клубах снежной пыли и в свете прожекторов звезды фристайла показывали зрителям головокружительные трюки, преодолевая действие всех законов физики.

Победа вызывает непередаваемые эмоции

Официальным партнером соревнований выступило ПАО «КуйбышевАзот». На предприятии не сомневаются, что события подобного формата помогают Тольятти в формировании положительного имиджа не только в России, но и далеко за ее пределами. А эксперты и вовсе уверены: у Тольятти есть все шансы, чтобы стать столицей парусного спорта.

Участниками двигал азарт

- Тольятти становится знаковым местом для поклонников всех видов парусного спорта. В пользу этого работает сразу несколько факторов: удобная акватория Волги, развитая материально-техническая база, продуктивное взаимодействие власти и бизнеса, растущий интерес тольяттинцев к парусному спорту. Серьезный вклад в поддержку парусного спорта вносит «КуйбышевАзот», который активно развивает тольяттинский яхт-клуб «Дружба». Современный порт и инфраструктура позволяют организовывать соревнования российского и международного уровня. На базе яхт-клуба работает детско-юношеская спортивная школа, воспитанников которой знают во многих признанных европейских парусных центрах. Сноукайтинг – для нас ещё одна глава в поддержке и развитии парусного спорта в Тольятти, который уже имеет опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, - рассказала о планах руководитель управления информации ПАО «КуйбышевАзот» Елена Косова.

Это очень зрелищный вид спорта

Сегодня все спортсмены признают – акватория самого большого в Европе водохранилища с надежным покрытием и стабильным ветром – просто находка для любителей и профессионалов сноукайтинга.

- Пятый год подряд команда SNOWKITERUSSIA организует и проводит соревнования по сноукайтингу международного масштаба. Рассказывая о своих мероприятиях, мы позволяли себе иногда примерить громкое звание «Тольятти – парусная столица», конечно, тайно мечтая закрепить его за собой навсегда. И сейчас наступил момент, когда наши самые смелые мечты начинают сбываться. В области запущена работа по созданию Программы развития парусного спорта и яхтенного туризма, в Тольятти планируется реконструкция набережной, в которой будет реализована концепция парусов. Эти моменты должны дать мощный толчок развитию парусного спорта, амбассадором которого на протяжении многих лет является ПАО "Куйбышевазот". Благодаря всесторонней поддержке правительства региона, администрации г.о. Тольятти и бизнеса, нам совместно с РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта» удалось провести Международное соревнование на самом высоком уровне, и мы верим, что Тольятти окончательно закрепит за собой статус парусной столицы, - поделилась чаяниями организатор мероприятия Евгения Котлярова.

Теперь самое главное желание организаторов - действительно добиться того, чтобы о Тольятти говорили, как о столице парусного спорта в России. Все условия и возможности для этого сегодня есть: природа постаралась достаточно, а объединение усилий социально-ориентированного бизнеса и власти как нельзя лучше поможет реализовать перспективные планы.

Акробатические этюды в воздухе - что может быть прекраснее

СПРАВКА КП

Организаторами международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море» выступили спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) и Правительства Самарской области. Официальный партнер соревнований ПАО «КуйбышевАзот»

Фото предоставлены организаторами, https://vk.com/albums-129923598