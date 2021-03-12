Татьяна Мрдуляш побывала на радио Комсомольская правда Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В гостях на радио «Комсомольская правда» в Самаре побывала министр культуры региона Татьяна Мрдуляш, лишь недавно назначенная на эту должность. Первое большое интервью она дала нашей радиостанции, поделилась планами на год и первыми впечатлениями о городе. Приводим подробную расшифровку разговора.

- У нас сегодня в гостях – министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. У меня к вам сразу несколько вопросов, я подготовил вашу краткую биографию, школа №57 в Москве, легендарная 57-ая…

- Не совсем. 52-ая, теперь тоже легендарная, теперь уже гимназия 14, это тоже легендарная математическая школа, я заканчивала гуманитарное отделение, но тем не менее. Отделение теории истории и мировой культуры.

- Класс! МГУ – юрфак?

- Правильно.

- Оксфорд, степень магистра?

- Правильно.

- Работа в Женеве?

- Нет, знаете, в Женеве я не работала, я там просто была замужем.

- Как человеку после Третьяковской галереи, если посмотреть на вашу страничку в Facebook - это просто кипучая деятельность, это потрясающее количество каких-то мероприятий, очень живой язык – я был в восторге, когда прочитал выражения «суперски», «офигенски», предложение кормить печеньками шеф-редакторов и программистов. И вы принимаете решение, вас приглашают на должность министра культуры Самарской области. Все-таки переехать из Москвы в Самару, как решились на такое?

- Это было не то чтобы приглашение, а сформировавшееся желание и идея с моей стороны тоже. В Самару я попала в первый раз в 2018 году, мне очень понравился город и по мере работы над филиалом Третьяковской галереи в Самаре - она мне нравилась все больше и больше. И когда я поняла, что хотела бы попробовать себя в новом качестве – я, конечно же, подумала именно о Самаре. Здесь сошлось много факторов – конечно, это COVID и пандемия, которая заперла нас дома и позволила выключиться из этого с одной стороны очень интересного и динамичного, но с другой стороны очень интенсивного темпа. Всё-таки удалённая работа позволяла гораздо больше времени проводить и с собой, и с семьёй, и понять, что этот наркотик в виде Москвы и постоянных мероприятий – можно обходиться и без него. Действительно, когда ты уже полгода дома просидел, ты можешь спокойно пересмотреть свои приоритеты и понять – что бы ты хотел делать. И привязка к Москве уже не кажется такой константой, не кажется таким обязательным императивом. С другой стороны, у меня и личные обстоятельства так сошлись, что смогла переехать, и, конечно же, семью перевезти – это очень важно для меня. Я надеюсь, что это какой-то новый и очень важный, очень серьёзный этап в моей жизни. И он будет полезным, важным и даст многое не только мне, но и Самаре, Самарской области.

- Переехали в Самару, поселились где – в старом городе?

- Около Загородного парка. Ну, это считается ещё старый город.

- Это классический центр города. Я так понимаю, в 2018 году вы были всё-таки летом, наверное, в Самаре? Потому что когда вы говорите о размеренности – это я прекрасно понимаю как волжанин, потому что это абсолютно нормальное наше состояние. Жизнь и Волга течёт, пляжи есть, вся эта жизнь и суета, когда в Москву приезжаешь – ты уже стремишься обратно поскорее. А вас это всё-таки заразило.

- Меня заразила бешеная энергетика Волги. Я вижу, что люди, которые здесь живут, считают, что Волга – это размеренный темп жизни, это такая немножко расслабленность в хорошем смысле этого слова, купеческая мерная жизнь. А я Волгу воспринимаю немножко по-другому, я город воспринимаю немножко по-другому. Самара – огромный миллионник. С Новокуйбышевском, с Чапаевском, это единая интенсивно работающая городская агломерация, где больше 1,5 млн человек. Город динамичный, современный. С другой стороны, когда ты в этом динамичном городе в определённый момент попадаешь на набережную, это потрясающее ощущение большого водного простора. Этим меня Самара покорила – действительно хорошо обустроенные набережные, красивый пляж. Люди, которые ими пользуются абсолютно как своими - они здесь дома, они этим владеют, знают, как жить и как извлекать из этого образа жизни максимум. Мне кажется, в этом смысле несправедливо путают всё время Самару и Саратов, потому что я нигде не видела такого отношения к Волге, такого, в хорошем смысле этого слова, сибаритства волжского, как в Самаре. Самарцы знают толк в Волге и это покоряет.

- Есть несколько штампов о городе, один из которых «Самара – город-курорт», есть бренд - это Волга, вокруг неё мы крутимся, что ещё? Как вы воспринимаете, какие есть бренды, может, смыслы нашего города, которые мы сами, скорее всего, не замечаем и их лучше видно со стороны?

- Мне бы хотелось говорить не только о Самаре, но и обо всей области, потому что для меня это отдельный вызов. Мы видим, что Самара - это действительно столица, в хорошем смысле этого слова, столица региона. Здесь есть много интересного – конечно же, из таких брендов, которые, как мне кажется, достойны уровня и федерального и международного – это Тольятти с его потрясающей историей и автомобильным заводом, вообще культурой инженерной и заводской, культурой интеллигенции. Конечно же, потрясающие Жигулёвские горы и Ширяево, известное нам ещё с 19 века, мне как бывшему «третьяковцу» особенно дорогое – я туда уже съездила на фестиваль «Жигулёвская зима». Надо сказать, что даже я была удивлена красотами этого места, несмотря на зиму и то, что я уже видела в картинах Репина, Васильева и других художников. Тем не менее, место впечатляющее, оно потрясающе красивое, и, конечно же, это бренд, который надо подталкивать и выводить на федеральный уровень. Есть событийные интересные вещи, например Волгафест – мне кажется, что это замечательный фестиваль, который должен звучать громче, и ребята достигли того уровня, когда не только на федеральный, но и на международный уровень могут выходить. Есть старые бренды – Грушинский фестиваль, очень хочется его обновить и как-то увидеть его возрождение, несмотря на то, что он сейчас очень активно проходит и приходит много людей, которым он не безразличен. Конечно же, в него можно внести свой вклад и постараться помочь ему развиться.

- А есть уже какие-то идеи, как вот это сообщество людей, которые любят играть свои авторские песни под гитару, как туда привнести что-то новое так, чтобы это снова стало вовлекать других людей? Просто дело в том, что я на Грушинский с детства ездил, с 1988 года. Я застал Грушинский, когда там собиралась 170 000 человек – это просто Вудсток где-то вообще в стороне. И за тем постоянная стагнация. В итоге мы говорим о том, что, вроде бы, теперь там чистота жанра, а с другой стороны как-то становится даже немного обидно, потому что хочется же масштабности, как это сделать? Есть уже какие-то представления?

- У меня готового рецепта нет, тем более вы знаете, что история Грушинского, к сожалению, омрачена некоторыми сложностями между организаторами, между двумя группами организаторов. И, конечно, министерство здесь не может ни в коем случае вмешиваться в творческую составляющую, в идеи по поводу развития. Мы же министерство культуры, мы не может определять художественную составляющую, можем помочь на уровне инфраструктуры, материальной, денежной и информационной поддержки. Я надеюсь, что тот курс, который фестиваль в этом году взял, в том числе и в связи с выходом фильма «Родные», может придать какие-то новые смыслы. Я, честно, не представляю, что это будет. Это вопрос, который, конечно же, нужно адресовать к организаторам фестиваля, к творческим людям – будет ли это приглашение Буркнова и Монеточки. Будет ли это какой-то новый тип конкурса, будет ли это новая сцена – это вопросы к ним, мы со своей стороны поможем с организацией, с финансовой поддержкой, здесь задачу министерства я вижу именно так. Очень хочется, чтобы этот фестиваль возродился, потому что, действительно, Грушинский фестиваль - само словосочетание вызывает у каждого русского человека такой звоночек в сердце. Все помнят Окуджаву, Митяева, если мы говорим о следующих этапах. И сама идея фестиваля, названного в честь очень смелого, очень хорошего человека Валерия Грушина, – это важный культурный код всех россиян. Я бы хотела, чтобы этот фестиваль возродился, чтобы он продолжал своё развитие и жизнь.

Новая министр культуры поделилась важными планами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы с вами упомянули роль министерства культуры, вы сказали, что это ни в коем случае не вторжение в художественную часть, а именно организационная. Если пошире об этом – какая роль сейчас должна быть у министерства культуры Самарской области?

- Я бы хотела начать с того, что министерство – это, конечно же, бюрократическая машина. И вот вы говорите, что я не выгляжу как чиновник – я очень этому рада, я бы не хотела выглядеть как чиновник, я бы хотела выглядеть как Татьяна Мрдуляш. Дело в том, что министерство - это, в хорошем смысле, стабильная, консервативная штука. Здесь спасибо большое моим предшественникам, и в частности господину Илларионову, потому что министерство мне досталось хорошо отлаженным, работающим механизмом. Надо понимать, что переезд в Самару был для меня очень сложным и важным шагом. Я пользуюсь сейчас тем, что наработано предыдущими людьми, моими предшественниками – это потрясающие темпы работы по нацпроектам. Сейчас я буду говорить как чиновник, но, действительно, я была впечатлена тем, насколько Самарская область хорошо, на полную катушку использует возможности, которые сейчас даются по разным федеральным программам. Это уникальные ресурсы, которые государство решило тратить на то, что нам нужно - ремонтировать дома культуры по всей стране, запускать модельные библиотеки, оснащать школы, детские школы искусств новыми инструментами. Это такое разовое большое вложение в инфраструктуру культуры.

И надо сказать, что Самарская область здесь – одна из лидеров. И по количеству учреждений, которые в этом участвуют, и по темпам освоения средств, которые выделяются по этим программам. Самарская область идёт очень хорошо, я надеюсь, что нам удастся удержать этот темп, потому что он действительно требует очень слаженной работы всех, начиная от директоров домов культур, глав районов, а у нас их в области довольно много – участников этой программы. Министерство культуры, министерство финансов региона, в этом задействованы все. Это такая командная, сложная, бюрократическая и потом строительная работа, которая даёт нам очень хорошую базу. И дальше на этой базе все начинают работать. Соответственно, школы искусств должны готовить музыкантов – любителей или профессионалов, это другое дело. Библиотеки должны предоставлять библиотечные услуги – в общем-то, библиотеки должны заботиться о том, чтобы все люди были охвачены возможностью чтения или их запрос на новую информацию был удовлетворён. Дома культуры тоже могут заниматься не только и не столько народным творчеством или какими-то традиционными формами.

Дома культуры сейчас перестраиваются таким образом, что перед людьми в них открыты все двери: есть выходы к хорошим образовательным ресурсам, есть детские зоны – это может работать просто как третье место, куда человек приходит и проводит своё свободное время. И, конечно же, это прекрасная инфраструктура, с которой нам теперь нужно работать, нужно её осмыслять. И я верю, что в Самарской области есть и хороший запрос от публики, потому что, конечно, область большая. Здесь представлены разные группы. Понятно, что сельский ДК должен работать для одной аудитории, городской – для другой, но это здорово, что у нас есть такой большой спектр людей, с которыми мы можем работать и взаимодействовать, слышать их запрос и соответственно на него реагировать. Я вижу функцию министерства именно в этом. Чтобы мы видели, что нужно нашим жителям, чтобы культура стала важной частью жизни каждого человека в Самарской области. Потому что культура – это действительно то, что даёт нам возможности и отдохнуть, и зарядиться, и вдохновиться, и перейти на какой-то новый уровень в своей работе или в каких-то хобби, в знаниях – и в этом смысле министерство культуры должно создать для этого условия.

- Будете ли вы устраивать «десант» в районы, посещать их, есть уже какой-то план? Уже, может быть, есть какие-то намётки, где может что-то можно уже изменить предложить?

- Пока мои посещения районов - это, конечно же, знакомства, я уже упомянула, что я была в Ширяево на «Жигулёвской зиме», замечательный был праздник. Конечно, сразу же мы обсудили какие-то возможности для сотрудничества областного художественного музея с местным культурным сообществом и просто с местным сообществом. В пятницу мы едем в Сергиевский район, на прошлой неделе я была в Кинеле – мне кажется, это такое потрясающее явление. Дело в том, что самарский зоопарк, который учреждение подведомственное министерству культуры - вы, наверное, знаете, что он находится на таком небольшом клочке земли в Самаре. Дело в том, что в селе Формальное с очень запоминающимся и хорошим названием зоопарк открыл своё подразделение - это сафари-парк. Это гениальная идея директора нашего зоопарка, который за год карантина, за год пандемии сам, своими руками, со своими сотрудниками оградил территорию и построил несколько хозяйственных построек, привёл в порядок те помещения, которые уже были на этой территории, и создал там пространство для жизни животных в максимально приближенных к естественным условиях. Например, у него лось, которого они два года назад нашли с перебитой ногой, сейчас они его уже выходили и готовятся отпускать в живую природу. Так же этот сафари-парк работает как пространство для жизни животных, которые могут существовать в Самарской области без специальных домиков, укрытий – то есть у них есть, конечно, укрытия, у них есть кормушки и сейчас они в Самарской зиме себя комфортно чувствуют. Лошади Пржевальского есть. Я всем рекомендую съездить и посмотреть, там есть тройка лошадей, я, честно говоря, такой красивой тройки нигде не видела – это не потому, что самарский зоопарк относится к моему ведению, а потому что действительно очень красивая тройка лошадей. И, конечно же, эти потрясающие интересные явления, мы их всячески поддерживаем, будем стараться развивать, вывести их на новый уровень, дать им какой-то импульс к развитию.

Но надо сказать, что в Самаре есть потрясающие люди, которые работают в сфере культуры, работают давно и делают это очень честно, хорошо и с душой. И Шепелев, как директор зоопарка, он, наверное, один из таких важных лидеров. Сегодня, кстати, 40 лет службы у директора Самарской областной детской библиотеки, у Канигиной Елены Анатольевны, хочу, пользуясь случаем, её поздравить с этим событием, к сожалению, не смогла к ней лично заехать. Тем не менее, когда вы заходите в Самарскую областную детскую библиотеку, вы тоже видите, насколько это место – учреждением это трудно назвать, – настолько оно живое, искреннее, ориентированное на обучение, на чтение детей, на их взаимодействие с книгами с самого раннего возраста, до конца средней школы. Сколько в этом месте детей, как они играют с родителями, как они играют с этими книгами, что они сами делают по поводу книг – там есть и студия детской иллюстрации. Мне кажется, что как раз благодаря таким людям и таким кадрам, культура – что-то очень живое, что-то очень человеческое и для людей. И в этом смысле министерство должно это человеческое поддерживать, ни в коем случае не убивать это своими формальными бюрократическими процедурами, хотя без них, конечно же, мы знаем - никуда.

- У нас в этом году несколько памятных дат. Во-первых, 170 лет Самарской области с момента её учреждения. В этом году наверняка планируются какие-то мероприятия, которые будут этому посвящены. Сейчас я буду у вас спрашивать, какие уже есть идеи по этому поводу. 150 лет Константину Головкину. Это один из уникальных наших самарских персонажей, меценат и бизнесмен в современном понимании, художник. 60 лет полёта Юрия Гагарина в космос. Как это подать так, чтобы это не было какой-то формальной вещью, просто «Самара-Космос-60», а чем-то живым.

- В Самаре есть потрясающий музей «Самара космическая», он очень маленький, очень скромный, муниципальный, городской, но, тем не менее, там очень хорошо рассказана роль города в истории космоса. Если вы обращали внимание, то в самарском аэропорту, когда вы поднимаетесь по лестнице, то тоже идёте по ступенькам и читаете важные вехи в истории развития космоса. Тут космос – он везде. Я могу вам честно сказать, что за празднование 60-летия первого полёта человека в космос министерство культуры не ответственное ведомство. Мне кажется, здесь очень важно сохранять эту честность и искренность отношения. Про того же Головкина, которого вы упоминали, очень много исследований, и у самарцев к нему очень тёплое отношение. Потому что он купец, очень богатый человек, который не только построил ту же дачу со слонами, и, в общем-то, мне кажется, это здание само по себе много о нём говорит. Это и первый автомобилист, и первый коллекционер, это и человек, который уже после революции вернулся и много работал с коллекцией, с архивами, с музеями. Это феномен, к которому самарцы относятся лично и очень его любят. И сейчас даже художественный музей обсуждает возможность приобретения произведения Головкина в свою коллекцию, есть некоторые нюансы, но мы понимаем, что только самарцы могут приобрести произведения Головкина в коллекцию по такой серьёзной цене, потому что для них это очень важная история. Это очень личная история и это то, чем Самарская область и самарцы гордятся, гордятся абсолютно обоснованно. Я надеюсь, что всё состоится. По каждому из перечисленных вами мероприятий будет отдельный анонс и для прессы и для публики, мы будем отдельно всех приглашать. Я сейчас не хотела бы предвосхищать какие-то события, потому что все и музеи и учреждения культуры и даже заводы готовятся к празднованию и 60-летию полёта в космос и 170-летию губернии и там отдельные программы, очень мне кажется комплексные, правильные, они охватывают разные группы населения в разных форматах. Где-то это мероприятие, где-то это выставка, где-то это праздничный концерт, но здесь правда будет не совсем честно, если я буду анонсировать эти мероприятия, которые делают коллеги из других организаций и ведомств. Поэтому я вам немного рассказала про художественный музей. Ну, вы знаете, наверное, про дачу со слонами, что в ближайшее время должна начаться её реконструкция. Но это тоже другое учреждение, не министерство культуры.

- Татьяна, вот вы упомянули на счёт проектов, которые могут представить Самару и на международном уровне – у меня сразу вопрос: это проекты, которые относятся к министерству культуры или это инициативы?

- Что значит «относятся к министерству культуры»? Ведь министерство даже финансирует гранты для НКО и, например, тот же Шостакович-фест, замечательный фестиваль, единственный фестиваль сейчас имени Дмитрия Шостаковича. Конечно же, это не то, что организовывается министерством в смысле содержательной, творческой части. В этом активно участвует творческий союз, союз композиторов, в этом активно участвуют наши коллективы - Филармонии, например. Мы здесь не делаем разницы, и это очень важно, что творческий процесс может существовать в учреждении культуры, может существовать в каком-то как вы упоминали, «Дом 77», это абсолютно коммерческое мероприятие. Это всё равно творческий процесс и министерство культуры имеет механизмы его поддерживать и развивать, если это соответствует нашей общей политике, нашим общим целям и задачам, которые формулируются не только на уровне региона, но и на уровне всей страны. Поэтому здесь мы все проекты, которые сегодня вспоминали – это и Шостакович-фест, и Волгафест, и Грушинский фестиваль – это не проекты министерства культуры или наших учреждений. Это проекты абсолютно независимых общественных некоммерческих организаций.

- У нас есть замечательный фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест, но он развился самостоятельно до уже больше 50 городов и это очень круто, ребята молодцы, но вот существуют, как мне кажется, достаточно проблемные моменты. У нас есть Пластилиновый дождь - фестиваль, который никак не может получить должного развития. Было несколько проблем с ними связанным, то с финансированием, какие-то торги и прочее на организацию. Вот по поводу Пластилинового дождя – будет какое-то ваше пристальное внимание?

- Мы уже встречались с ребятами, я очень надеюсь, что в этом году они получат грант. Понимаете, выдача грантов министерством культуры зависит не только от министерства культуры, но ещё и зависит от грантополучателей. Это конкурсная основа, это действительно нужно готовить заявки, это нужно прорабатывать бюджет. Ну и мы все с вами знаем, что бюджетные деньги это повышенная ответственность. И, в общем-то, это правильно, потому что это деньги, которые налогоплательщики дают нам на реализацию каких-то государственных целей и задач. В этом смысле творческие люди – им всегда очень тяжело.

Я это знаю, я вижу их мучения. Как правило, при них есть специальные администраторы, директора, которые помогают с оформлением заявок. Да, министерство культуры оказывают всяческую методическую поддержку. Я знаю, что мои коллеги, если возникают какие-то вопросы у заявителей грантов или получателей каких-то других форм нашей поддержки – они всегда помогают и в этом смысле они и профессионалы, и довольно открыты для сотрудничества. По поводу Пластилинового дождя - да, мы уже встречались с ребятами, мне очень понравилась их идея, я надеюсь, что в этом году мы сможем провести этот фестиваль так же в Струковском саду, как он проходил и в предыдущие годы. Есть идея по тому, как придать ему новый уровень и вывести его на какой-то если не международный, то какой-то всероссийский масштаб. Я надеюсь, что и у нас хватит сил и ресурсов для поддержки пластилинового дождя, и ребята тоже всё это соберут воедино, что фестиваль состоится, сама жду его с нетерпением. Мне нравятся уличные театры, мне нравится их программа, которую они предлагают, и я надеюсь, что Самара станет центром не только такой, как в Самарском театре оперы и балета - более академическая культура, но и такой вот уличной, театральной, зажигательной, весёлой культуры.