Взятки не дают, зато теракты планируют: какие преступления совершали в Самарской области в 2020 году

Какие преступления в регионе выявляли чаще всего Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В генеральной прокуратуре РФ поделились статистикой преступлений за минувший год. Например, больше всего криминального роста показали Севастополь и Санкт-Петербург. В нашем регионе все спокойнее. За год в Самарской области зарегистрировали 44 332 преступления. По количеству противоправных деяний регион оказался на 13 месте. Похвастаться же можно небольшим ростом числа преступлений – всего лишь на 4% за год. Также в генеральной прокуратуре рассказали, что нераскрытыми остались 18502 дела, это не самая большая цифра по стране.

За год в регионе совершено 3241 преступление особой тяжести. По этому показателю в рейтинге регион на восьмом месте, после Башкортостана и Татарстана. При этом за год выявлено и зарегистрировано 713 преступников, подобные деяния совершивших. Нераскрытыми остались 1016 преступлений такого рода (речь идет о делах, производство по которым приостановлено).

Преступлений средней тяжести побольше – 12307 случаев. Выявлено 3579 таких преступников.

По преступлениям экономической направленности наш регион – в пятерке лидеров, после Москвы и области и Краснодарского края. За год в Самарской области зарегистрировано 2949 таких дел.

45 раз попали в поле зрения правоохранительных органов случаи злоупотребления должностными полномочиями, этим у нас занимаются немногим реже, чем в Челябинской области и в два раза реже, чем в Краснодарском и Пермском крае.

С получением взятки было связано 58 дел, а с дачей взятки 33.

А вот террористов больше в южных республиках, за год в Самарской области пришлось расследовать лишь 37 подобных дел. 20 преступников получилось вывить.

Неблагополучно в регионе с преступлениями экстремистской направленности: мы шестые после Татарстана, Свердловской области, Москвы, Кемерова и Дагестана.

Незаконным оборотом наркотиков в регионе занимаются активно: за год зарегистрировано 4327 дел. По этому показателю мы замыкаем первую десятку. Но есть и хорошая новость: подобных преступлений стало лишь на 0,8% больше, чем годом ранее. Может быть, в следующем году и тенденция к снижению наметится?

А вот с незаконным оборотм оружия самарцы и жители области имеют дело неохотно: за год лишь 282 подобных преступления было зарегистрировано, и это на 28,8% меньше, чем в 2019 году. Видимо, хорошая профилактическая работа дала свои плоды.

Меньше в регионе стало убийств и покушений на убийство. И это в год пандемии, когда люди сидели дома и имели место обширные алкогольные возлияния! Всего за год таких преступлений зарегистрировали лишь 120. 7 дел остались в 2020 году нераскрытыми, по ним было прекращено уголовное производство.

В лидерах регион оказался по числу предварительно расследованных особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних. Речь идет о тех делах, по которым вынесен отказ в вобуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям – например, из-за истечения срока давности, деятельного раскаяния или акта амнистии. За год в регионе выявлено 547 несовершеннолетних преступника. На седьмом месте регион оказался по числу преступников – иностранных граждан или лиц без гражданства.

В лидирующей тройке Самарская область по количеству отправленных в суд уголовных дел об особо тяжких преступлениях. Показатель хорошей работы следователей, не иначе.