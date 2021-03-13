«Рисую на людях с 15 лет»: тату-мастера из Самары откровенно рассказала о боли, своих тату и профессиональных болячках

Анастасия тату-мастером работает с 15 лет Фото: Личный архив

Анастасия Лис из Самары начала интересоваться татуировками ещё в 13 лет. Сегодня ей 21 и она мастер с шестилетним стажем. Журналисту КП-Самара Анастасия рассказала всю правду о своей работе и поделилась интересными наблюдениями.

Хотела бить тату, а пошла в юридический

Тату-мастером Анастасия хотела быть с ранних лет. И это было не детское желание набить себе хоть что-то. Уже тогда она считала татуировки не просто веянием моды, а формой современного искусства, и ей очень хотелось быть причастной к этому ремеслу. Но семья была категорически против. Родители Анастасии - юристы, и, естественно они хотели, чтобы дочь пошла по их стопам. Да и сама она мечтала в детстве стать следователем или криминалистом. Вот и пришлось поступать на юридический- все таки высшее образование получить нужно. Сейчас, в шаге от диплома, Анастасия ни капли не жалеет об этом: право знать никому не повредит и связи к тому же хорошие. Но ведь не все работают по специальности, верно?

Если бы не характер девушки и огромное желание работать, наверное, профессия «тату-мастер» осталась бы для нее только мечтой. Родители, конечно, запрещали этим заниматься, но дочь настаивала на своем. В 15 лет Анастасия накопила денег, заказала свой первый тату-набор и начала работать, точнее, учиться. Записалась на групповые курсы обучения.

- Родители не знали, что я хожу на курсы. Наверное, я была самым молодым учеником Самары, - смеется Анастасия. - К счастью, все получилось, я занималась чуть больше недели. Тогда-то я и начала работать уже не с искусственной кожей, а с людьми. Первая тату - ловец снов на щиколотке. В эскизе были очень тонкие линии, и я ужасно боялась накосячить. Но когда закончила, и я, и девушка-модель остались довольны. Это была моя первая работа «на человеке» спустя неделю обучения!

Конечно, родители потом узнали о махинациях дочери, но тогда уже поняли, что от своего дела она не отступится. Поначалу молодой тату-мастер снимала кабинет косметолога и работала на себя. Но, несмотря на хороший заработок, почти все деньгишли на закупку материалов, оборудования и оплату аренды. Поэтому Анастасия Лис решила пойти работать в студию.

Анастасия поделилась изображениями своих работ Фото: Личный Архив

"Я ужасно боюсь боли"

Все клиенты Анастасии удивляются ее возрасту, стажу и… отсутствию татуировок. До сих пор стереотип про татуировщика: огромного, брутального, бородатого мужика, с ног до головы забитого татуировками даёт о себе знать. Она - полный антипод!

- На моем теле всего две татуировки, чему многие очень удивляются. Мне больше нравится создавать, чем, скажем так, носить на себе, - рассказывает Анастасия. -Одна из них сделана немецким мастером на одной из тату-конвенций. Мы просто разговаривали и резко решили сделать что-то на память. Это маленькая «чернушка» с кристаллом из мультика «Унесённые призраками» в авторской интерпретации. Вторая- рубин- наверное, отражение меня в какой-то степени. К тому же, я нетерпима к боли, и это ещё один фактор отсутствия на мне татуировок.

Сидела с машинкой в руках 18 часов!

Анастасия с удовольствием берется за большие проекты. Получая заряд энергии от довольных клиентов, она продолжает работать, не смотря на боль и усталость. Этого у мастеров достаточно: проблемы с позвоночником из-за неудобной позы, со зрением из-за яркого света, синяки от вибраций машинки. А время - это самый недостающий ресурс. Иногда приходится бить не только днем, но и ночью.

- Самый долгий сеанс на моей практике длился 18 часов. Из них около часа -перерывы в сумме, остальное - чистая работа. Тогда мой стаж был всего 2 года. Эта работа навсегда отпечаталась в моей памяти. Большой лев на бедре девушки. После этого сеанса остался синяк от машинки и рука болела.

У Анастасии нет художественного образования, но при этом она сама рисует эскизы и пишет картины. Именно эскизы для клиентов приходится делать по ночам после целого дня с машинкой в руке. Она не считает, что мастеру обязательно нужно быть художником, но пространственное мышление, понимание светотени, базовой колористики просто необходимы. Безусловно, для определенных работ нужны более глубокие знание, например, строение черепа и крепление мышц очень важно при портретных работах, но мастеру каллиграфу это вряд ли пригодится. Анастасия выбрала для себя сразу несколько направлений: орнаментал, графика и японская татуировка.

Рисунки получаются очень многосмысловые, над которыми можно долго думать Фото: Личный архив

- Орнаментал можно часами рассматривать, как бабушкин ковёр перед сном, и релаксировать. К тому же, никто не будет спрашивать «а что это значит?», - смеется Анастасия. - А в японской татуировке меня привлекает сама техника нанесения, точность и чёткость контуров. В ней ограниченная палитра, но, несмотря на это,тату никогда не выглядит однообразной. Больше всего мне нравится традиционная японская ирезуми. Такие тату отличаются от иных видов тем, что изображениями покрывается либо вся поверхность тела, либо полностью руки и ноги, как рукавами и штанинами. Нательная живопись прерывается на шее, запястьях и лодыжках. Это делается для того, чтобы одежда скрывала татуировку.

Сегодня родители приняли выбор дочери и даже гордятся ею и хвастаются ее работами. В ближайшее время Анастасия планирует уехать работать за границу. Первым делом в Гамбург, к мастеру, которая делала ей первую татуировку. Немецкий мастер очень обрадовалась, когда узнала, что встретиться с давней знакомой, которая добилась таких успехов. Самое большое желание молодого мастера-постоянно ездить работать в разные города и страны, но иметь место, куда можно вернуться и где всегда будут ждать. Но, где бы не находилась, она всегда будет заниматься любимым делом, вед сама девушка говорит: «это то, для чего мне даны руки».