В Тольятти единственный приют для птиц хотят сравнять с землей

Приют много лет спасает птиц, которые попали в беду Фото: Приют для птиц в Тольятти

В социальных сетях появилась информация, что тольяттинский птичий приют собираются снести, а птиц расселить по заповедникам. Журналист КП-Самара поговорил с председателем правления клуба «Клуб любителей природы», при котором находится приют для птиц, Натальей Ивановной и выяснил, какой помощи они просят у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Клуб любителей природы» в Тольятти существует с 1973 года, за это время некоммерческая организация помогла реабилитироваться многим птицам нашей губернии, а также иностранным «туристам», прилетевших или привезенных из других стран. На месте бывшего детского сада, а в дальнейшем детского лагеря «Спортландия», приют для птиц находится с 1988 года.

Наталья Ивановна всю жизнь посвятила приюту и птицам, которые там обитают. Она сама живет в этом приюте, несмотря на то, что имеет квартиру в городе. Сейчас же приюту дали время до 31 марта покинуть занимаемые 12 соток земли на территории бывшего детского центра в Тольятти. Если волонтеры не уйдут в назначенный срок добровольно, то приставы вывезут животных, а постройки отдадут под снос.

Волонтеры заботятся о птицах Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как рассказала женщина, которая всей душой болеет за приютских птиц, борьба за участок началась много лет назад. В связи с тем, что волонтеры из приюта юридически не подготовлены, то документация на разрешение занимать участок была составлена не грамотно. Сейчас, когда землю передали в собственность федерального медико-биологического агентства, приют не имеет законного права занимать территорию.

- Мы здесь уже почти 30 лет, в приюте более 100 различных птиц. Нас выгоняют, а мы не знаем, куда идти, - говорит Наталья Ивановна журналисту КП-Самара.

Представители приюта много раз обращались во всевозможные инстанции и оббивали пороги министерских кабинетов, но остаться на этой земле им не разрешили. Приюту было предложено переехать в другие места, но отдаленность от города не устраивала волонтеров, из-за невозможности свободного посещения приюта тольяттинскими детьми.

- Нам и в Самару предлагали, и в Самарскую Луку птиц переселить. Но поймите, мы единственный птичий приют в Тольятти, к нам на экскурсии приходят дети, приносят еды для птиц, свои местные волонтеры помогают от всего сердца. Мы всегда здесь жили и хотим остаться в этом городе, - говорит Наталья Ивановна.

Жители Тольятти помогают приюту и приносят лакомства для птиц Фото: Приют для птиц в Тольятти

В последний раз меценаты предложили вариант переселения на участок в 10 км от города. Однако, по словам женщины, этот вариант имеет свои подводные камни.

- Во-первых, мы не успеем все туда перевести, потому что все завалено снегом и льдом, а во-вторых, это очень далеко от города, а значит, не у всех будет возможность часто приезжать к нам в гости, - сетует Наталья Ивановна.

Осталось чуть больше двух недель, чтобы определилась судьба приюта для птиц в Тольятти. Если подходящий участок не найдут, птиц отправят в приют в Самарской луке, а постройки сравняют с землей. На момент публикации не было известно, смогут ли власти Самарской области предложить приюту еще какую-то помощь. КП-Самара отправили запрос, и будем следить за ситуацией.

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