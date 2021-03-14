Сын участницы «Поле чудес» из Самарской области довел до слез Леонида Якубовича

Вся тройка второго тура Фото: принтскрин видео.

- Я приехала за машиной, ждите меня домой с автомобилем, - именно с таким настроем прибыла по популярное капитал шоу «Поле чудес» жительница города Кинель Самарской области Оксана Кашнева.

Оксана из Кинеля хотела выиграть автомобиль Фото: принтскрин видео.

Мама троих детей боролась за главный приз во второй тройке игроков. Ее соперниками стали Юрий Дегтярев из Москвы и Нина Конькова из поселка Шамары Свердловской области. Жительница Самарской области заметно отличалась от других участников своим ярким русским национальным костюмом и шикарным кокошником.

- Известно, что первые деревянные стены в центре Москвы построили в 12 веке по приказу Юлия Долгорукого. Тогда сооружение были принято называть по сорту леса, из которого их строили. Как в старину назывался хвойный лес, росший у моховых болот? Так звучит задание второго тура, - зачитал вопрос легендарный ведущий Леонид Якубович и попросил игроков крутить барабан.

Оксана первой попробовала угадать букву, но попытка оказалось неудачной, зато, когда ход вернулся к ней, она не только угадала все слово сразу, но и спела.

Коллектив из Кинеля Фото: принтскрин видео.

- Я приехала не одна, а вместе с одним из лучших коллективов Кинеля и музыкальным подарком, - представила земляков Оксана.

Коллектив «Русской песни» поднялась на сцену и в студии воцарилась праздничная, торжественная атмосфера.

Подарки от земляков

Ни одно шоу «Поле чудес» не обходится без подарков. От жителей Кинеля Оксана привезла каравай и пряники в виде герба города, а также огромный имбирный пряник с кленовым сиропом с логотипом шоу.

– Девочки, все довезла! – улыбнулась Оксана, передавая подарки от кулинаров Кинеля Леониду Якубовичу. Также женщина подарила русскую национальную куклу, часы и книгу.

Как рассказала Оксана, она работает на железной дороге, оператором станционного технологического центра. У нее трое детей. Среднему сыну 8 лет, он тоже приехал в Москву на шоу, чтобы подарить свой подарок.

Мальчик немного стеснялся, но смело поднялся на сцену и запел забавную песню про женитьбу комара. От этой песни хохотал весь зал, а Леонид Якубович буквально плакал от смеха.

Подарки для Юрия Фото: принтскрин видео.

- Скажу тебе честно, за 30 лет я, пожалуй, редко получал такое удовольствие, - вытирая слезы, проговорил Леонид Якубович. - Вот тебе планшет и вот тебе такой робот. Ты умниц и молодец.

Мальчик уехал домой с отличными подарками. Перед финалов, Оксана, пользуясь случаем, передала привет родному городу, всем родственниками и коллегам, особенно выделила любимого мужа и перечислила друзей по фамилиям.

Финальная игра

В финале шоу участникам предстояло угадать: «Для чего в старину люди приходили на Красную площадь в Великий четверг?». К сожалению, удача не улыбнулась Оксане. Победителем стал Александр Понамарев из Липецка. Он согласился сыграть в супер игру и выиграл ее. Однако Александр ушел домой без автомобиля. Потому что не смог угадать второе слово по вертикали.