«Ловим любовников в постели и должников в Майами»: частный детектив откровенно рассказала о своей работе

Екатерина рассказала правду о профессии Фото: Личный архив

Шерлок Холмс распутывал сложные дела с помощью трубки, Эркюль Пуаро - серыми клеточками, Екатерина Костылева из Самары в основном для своих подвигов в детективном направлении использует современные технологии и знание психологии. В молодости Катя поработала в полиции, но поняла, что тоскливые стенки кабинетов – не для нее. У девушки было две мечты: разгадывать запутанные загадки и помогать людям красиво проститься с близкими. Получилось все. Сегодня Екатерина - владелица похоронного бюро и детективного агентства. О самых запутанных делах в своей практике, странных запросах и коллегах-мошенниках она рассказала читателям «Комсомолки».

НУЖНА НЕ МАСКИРОВКА, А ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ

Сразу после института я пошла работать в полицию, но спустя пять лет службы поняла – больше не могу. Ушла и открыла частное детективное агентство. Дала объявление в газету, закинула удочки через бывших коллег. Они, кстати, в эту затею не верили – посмеивались и ждали, когда вернусь обратно. Но ошиблись.

Первые заказы пришли от знакомых со службы: обращались бизнесмены, которые хотели вывести на чистую воду партнеров или сотрудников, а еще, конечно же, - ловцы неверных жен и мужей. Современному частному детективу не нужна овладевать искусством маскировки и держать при себе арсенал костюмов, зато нужно хорошо разбираться в законах, технике и бухгалтерии.

С любовными драмами к нам, частным детективам, приходят чаще всего, при этом большинство клиентов уже в курсе и имени, и адреса любовника или любовницы. Нам остается лишь уличить в измене, когда вопрос касается денег и брачного контракта. В обычной семье можно просто поддать рогами под зад неверной жене, а если речь идет о разделе миллионного имущества? Без доказательств не обойтись - приходится ловить любовников прямо в постели, чтобы никакого алиби не оставалось. Был случай, когда мы ставили в квартире камеры и записывающие устройства, думали поймать женщину во время измены, а записали ее откровенный разговор с подружками.Мужу оставалось лишь послушать запись.

А бывает и наоборот – клиенты просят доказать, что разведенные супруги состоят в теплых отношениях. Один мой клиент-предприниматель владел бизнесом напополам с другом. Когда он отдыхал за границей, компаньон вывез со склада дорогостоящее оборудование и развел руками: «Ограбили нас, друг!». Потом подал документы на банкротство и развелся с женой, чтобы скрыть украденное имущество от приставов. А мы пытаемся доказать, что отношения их все еще вполне супружеские, развод был фиктивным, а бизнес-партнер клиента – мошенник.

Детектив рассказала, как не попасть на удочку мошенникам Фото: Личный архив

ОСТАПЫ БЕНДЕРЫ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ

Не менее популярный запрос – найти должника. Если цель клиента физически находится в Самаре или соседнем от нас регионе, это пустяковая задача. Другое дело, когда должник уезжает из страны или прячется на другом континенте. Тут выручат только связи и знакомства с частными сыщиками за рубежом. Так, например, мы отыскали должника в Майами – мой знакомый помог.

Но в данном случае мы не работаем как бандиты-вышибатели долгов. От нас требуется только отдать клиенту листочек с точным адресом, а заказчик сам решает, что с ним делать.

Был у нас один «гастролер», который переезжал из города в город. Он представлялся именами разных богатых и высокопоставленных людей и брал деньги в обмен на свою помощь в решении вопросов. Естественно, после этого он «укатывал в закат». В Самаре он представился помощником губернатора, взял 1,5 миллиона на оформление коммерческой земли и уехал. Нашли его, кстати, только через три месяца в Омске. За этот поиск клиент заплатил 300 тысяч рублей. Думаю, отдал бы и больше, самолюбие там было задето - мама не горюй. Как они дальше разбирались, не знаю.

ПЕДОФИЛ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Бывают заказы, с которыми морально очень тяжело работать. Однажды ко мне обратились родители старшеклассницы, которая училась в престижном самарском лицее. Родители переживали за дочь и просили проследить за ней. Та часто не ночевала дома, говоря маме дежурное - «Я у подружки». А после таких ночевок у девочки появлялись дорогие, даже по меркам состоятельной семьи, украшения и одежда- карманных денег явно не хватило бы.

Оказалось, родители переживали не зря. Мы нашли съемную квартиру, а в ней ту самую девочку с подругой – они ублажали мужчин за деньги. В тот момент шок испытали не только родители, но и я.

Неадекватные заказчики тоже попадаются. Одна женщина пришла к нам, чтобы найти педофила, надругавшегося над ее сыном. Как она рассказала, ей не помогли ни в полиции, ни в следственном комитете, принесла кучу отписок от них. Когда я начала разбираться в этом деле, выяснилось, что никакого педофила и не было вовсе. По впечатлению, у этой женщины были проблемы с головой, ведь по ее словам мальчика насиловали везде – в деревне у бабушки, в школе, на улице. Она требовала выйти с эти делом на массовое телевидение, после 1,5 лет ее систематических звонков я просто перестала брать трубку.

«НЕ ГОТОВЫ РАССКАЗЫВАТЬ ВСЕ – НЕ ХОДИТЕ К ДЕТЕКТИВУ»

Конечно, клиенты попадаются разные, с кем-то легко работать, а кто-то вообще не понимает, зачем идет к детективу. Задайте себе простой вопрос – готовы ли вы впустить кого-либо в вашу личную жизнь или все же стоит попробовать разобраться самому? Если готовы, начинайте искать подходящее агентство. Главный секрет - выбирайте детектива по отзывам и посмотрите, когда он начал свою деятельность. Открыть агентство не составит большого труда, а вот наработать клиентов и сохранить бизнес не всегда удается. После этого начните сами собирать информацию – это поможет сэкономить не только время на раскрытие, но и ваш бюджет. Также обязательно попробуйте сначала обратиться к представителям власти или в правоохранительные органы, а если откажут, то с этим официальным документом идите к детективу.

Доверие доверием, а документы у детектива нужно проверить Фото: Личный архив

Стоимость услуг зависит не только от того во сколько детектив оценивает свою работу и затраченное время, сюда же входят и расходы на перелеты (в случае, когда объект поиска находится в другом городе или стране), также расходы, если требуется помощь коллеги, сторонних людей (такси, доставка и т.д.).

Полезные советы

Как не нарваться на детектива мошенника

- Ищите агентство с хорошей репутацией. Если детективы работают чисто и с лицензией, то в первую очередь с вами заключат договор. Если же задали пару общих вопросов и потребовали крупную сумму денег вперед – разворачивайтесь и уходите.

- Каждый лицензированный частный детектив должен иметь удостоверение. Он должен его предъявить.

- Частный детектив не всемогущ. Если сыщик без раздумий берется за абсурдное дело – он мошенник и в дальнейшем будет играть на ваших эмоциях.

- Настоящий детектив никогда не будет скрывать данные о себе, а вот вашу личную информацию он должен хранить как самый большой секрет.

- Профессионалы в своем деле никогда не согласятся работать за слишком низкую цену. Поэтому прозвоните несколько агентств и узнайте среднюю рыночную стоимость услуг в вашем городе и не соглашайтесь доверить свою тайну тому, кто работает дешево.