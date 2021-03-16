Детский врач в Самаре платно: за и против

"Клиника доктора Кравченко" начинала больше 30 лет назад как стоматология. Поэтому здоровью детских зубов тут особое внимание.

Многие родители начинают задумываться о том, как оградить ребенка от минусов государственных поликлиник, еще до рождения малыша. Записаться к детскому врачу в Самаре платно, в частное медицинское учреждение - легче легкого. Но если делать так по ситуации, от случая к случаю, то вы получите не все преимущества.

Выгоднее брать годовые программы обслуживания. Своего рода абонементы на визиты ко всем врачам, которые понадобятся ребенку в течение года. Рассмотрим, как действуют такие программы в “Клинике доктора Кравченко” в Самаре. Мы узнаем, как именно они помогают сохранить здоровье, время и нервы родителей за разумные деньги.

В программы входят медицинские услуги, которые точно необходимы ребенку

Как устроены программы годового медицинского обслуживания детей?

На каждой год детской жизни есть рекомендованный список врачей для прохождения - таковым руководствуются все ответственные родители. Например, в насыщенный первый год патронаж должен осуществлять неонатолог, регулярными должны быть осмотры детского врача-педиатра, необходимо провести несколько УЗИ, сдать анализы и т.д.. Но тут начинают раскрываться минусы государственных поликлиник. Трудности с записью на прием, очереди из маленьких пациентов и их раздраженных мам и пап, осмотры “для галочки”, необходимость подстраивать свой график под работу докторов. Все это приводит к тому, что родители начинают пропускать визиты к врачам, а ребенок недополучает медицинское наблюдение.

Детские годовые программы прикрепления в “Клинике доктора Кравченко” представлены в четырех пакетах врачебных услуг. Каждый рассчитан на определенный возраст ребенка: “Малютка” - до 1 года, “Непоседа” - от 1 до 3 лет, “Знайка” - от 3 до 6 лет, “Юнга” - от 6 до 12. При этом все программы имеет расширенную версию “плюс”, для более щепетильных родителей.

Программы основаны на графике врачебного наблюдения М3 РФ, но дополнены с учетом опыта медперсонала“Клиники доктора Кравченко”. Таким образом, в них оказались те осмотры, анализы и процедуры, которые пригодятся обязательно. Их сбалансированность защищает также от гипердиагностики.

С годовой программой прикрепления у семьи появляется постоянный детский врач

Плюсы и минусы детских программ прикрепления

Программы годового прикрепления избавляют родителей от страхов и рисков, которые свойственны “бесплатной” медицине. Ребенок получает закрепленного врача-педиатра, который будет знаком ему с младенчества, и которого можно совсем не бояться. С таким доктором родители могут созвониться и получить консультацию по телефону. Если нужно - детский врач придет на дом. А посещения поликлиники проходят в удобное для вас время. К тому же детское отделение “Клиники доктора Кравченко” гораздо приятнее и комфортнее большинства муниципальных медучреждений.

Отдельно отметим, что находится “Клиника доктора Кравченко” на ул. Георгия Димитрова, 20. То есть, в густонаселенной части Самары, где довольно остро стоит проблема перегруженности муниципальных учреждений.

Существенный минус только один - необходимость платить. Однако детские абонементы “Клиники доктора Кравченко” более выгодны, чем у большинства частных медучреждений Самары. А если разделить стоимость годового абонемента на месяца, то становится очевидно, насколько скромна такая инвестиция в бесценное здоровье ребенка.

"Поликлиника - это не страшно"- доказывает детское отделение "Клиники доктора Кравченко"

Детский педиатр в Самаре: как он работает по программе прикрепления

В первые годы жизни врач-педиатр - постоянный спутник взросления ребенка. Важно, чтобы он был хорошо осведомлен, что происходит с маленьким организмом. Но еще лучше, если он будет заботлив и вовлечен, а ребенок не станет ассоциировать его визиты с чем-то неприятным.

Программа прикрепления для детей до 1 года “Малютка” “Клиники доктора Кравченко” включает патронаж врача-неонатолога в первый месяц, а затем суммарно 13 консультаций врача-педиатра на дому и в клинике. Кроме того, доктор в рабочее время доступен по телефону. Потребность в медицинском наблюдении врача педиатра оказывается закрыта целиком. При этом расширенная версия программы “Малютка плюс” дает большее количество консультаций врача педиатра на дому.

Программа для детей от 1 до 3 лет “Непоседа” содержит уже меньшее количество осмотров и консультаций педиатра, 8 на год. На этот возраст приходится второй важный этап формирования детского иммунитета, организм учится справляться с вирусами. Борьба порой бывает жаркой и медицинская помощь необходима. Однако восьми консультаций детского педиатра в год обычно хватает.

Дети старшего возраста и их родители уже имеют опыт в борьбе с рядовыми простудными заболеваниями, и не всегда видят необходимость консультации врача в таких случаях. Но и тут без педиатра не обойтись, ведь он выдает справку о выздоровлении для детского сада. Поэтому в программе “Знайка” для детей до 6 лет заложено 7 консультаций с педиатром. А школьникам, в программах “Юнга” и “Юнга+” хватает 4-х и 5-ти соответственно.

Расширенные программы прикрепления позволяют чаще принимать врача дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справка в школу или детский сад в Самаре: почему с программой прикрепления удобнее

Получение справки о медосмотре для детского сада и школы в муниципальных поликлиниках Самары - это часто стресс. Раннее утро, не вполне здоровые дети скучают и кашляют, взрослые опаздывают на работу, путаются в очередях и раздражаются, доктора торопятся успеть всех принять и тоже нервничают.

Получать справки выходит приятнее и быстрее, если есть прикрепление по детской программе “Клиники доктора Кравченко”. Включенные в такие абонементы услуги помогают оперативно и спокойно собрать большую часть необходимых для документа данных. Визит к врачу можно назначить на удобное время. В коридорах гарантированно не будет столпотворения, а доктор обязательно уделит нужное количество внимания.

Не будем забывать, что справки медосмотров предполагают наличие результатов различных анализов. Программы прикрепления “Клиники доктора Кравченко” позволяют брать анализы на дому.

Кстати, наличие абонемента в “Кравченко” не отменяет возможности пойти в обычную поликлинику. Ее можно оставить, например, на случай получения совсем уж пустячной справки, ради которой не захочется тратить визит, заложенный в программу обслуживания.

"Клиника доктора Кравченко" находится в Самаре по адресу ул. Георгия Димитрова, 20

Детский массажист, стоматолог и другие узкие специалисты

Не только государственное здравоохранение, но зачастую и частные клиники грешат тем, что рекомендуют детского массажиста для младенцев и стоматолога для детей постарше. Но поиск этих специалистов оставляют родителям.

В “Клинике доктора Кравченко” этот вопрос решен принципиально иначе.

Программа прикрепления для детей до 1 года “Малютка” включает 10 сеансов общего медицинского массажа в клинике, а “Малютка плюс” - 20 сеансов.

Что касается детской стоматологии, то “Клиника доктора Кравченко” 30 лет назад начинала работу именно с этой сферы медицины. Внимание к зубам тут особенное. И детские программы прикрепления “Знайка” и “Юнга” включают не только профилактический прием детского стоматолога, но профгигиену для смешанного или постоянного прикуса и глубокое фторирование эмали зубов.

А еще с программами “Клинике доктора Кравченко” отпадает необходимость охотиться за детским урологом, гинекологом и логопедом - консультации этих врачей также включены в абонементные пакеты услуг.

Подробнее о годовых программах обслуживания и ценах “Клиники доктора Кравченко” можно узнать на сайте.