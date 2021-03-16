Нет атеросклерозу и варикозу: как избежать проблем с сосудами

Любые препараты по лечению заболеваний сосудов следует принимать только по назначению врача.

Как определить атеросклероз на ранней стадии, что такое «плохой» холестерин, какие продукты являются врагами сосудов? На эти и на многие другие вопросы читателей «Комсомолки» в ходе прямой трансляции в ВКонтакте ответил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Сергей Анатольевич Столяров.

Инфаркт, инсульт и другие неприятности

- Все сосуды в организме делятся на две большие группы – артериальные и венозные, - рассказал Сергей Анатольевич. - Заболевания артериальных сосудов более серьезны, а атеросклероз на сегодняшний день можно назвать социальной болезнью общества.

По словам Сергея Столярова, заболевание существенно помолодело – проблемы атеросклероза встречаются уже у 40-45-летних людей. Теорий, объясняющих его возникновение, около пяти десятков, но основная – нарушение жирового, так называемого липидного обмена. В результате на стенках сосудов откладываются атеросклеротические бляшки из плохого холестерина. Просвет сосуда сужается, отсюда и возникают различные проблемы с кровоснабжением. Если нарушается кровоснабжение головного мозга, возникают хронические нарушения мозгового кровообращения, чреватые серьезными заболеваниями, вплоть до инсульта и последующей инвалидности. Сужение коронарных сосудов ведет к нарушениям кровотока в миокарде и развитию инфаркта миокарда. Сужение сосудов, питающих ноги, приводит к нарушению двигательных функций: больные с трудом ходят, а после и вовсе теряют конечности.

Как понять, что сосудам требуется помощь?

Определить, что с сосудами не все ладно, поможет клиническое определение нарушения функций. Например, поражение сосудов головного мозга можно выявить по следующим признакам: жалобы на плохой сон, головокружение, периодические головные боли, забывчивость, сложность в изучении предметов.

О проблемах с сосудами сердца сигнализируют боли в области сердца при выполнении физических нагрузок – сердцу не хватает крови для повышенной деятельности. О недостаточном снабжении сосудов ног дают знать боли в мышцах при интенсивной ходьбе. Все это начальные проявления заболевания, на которые нужно вовремя обратить внимание.

По каким признакам можно определить, что образовался тромб?

- Основная функция венозных сосудов – отток крови в направлении правых отделов сердца. Если где-то (чаще всего в ноге) образовался тромб, основным симптомом является отек конечности – это сигнал для срочного обследования, - предупреждает врач. – Главное - определить локализацию и характер тромба. Большинство из них можно лечить консервативно, однако некоторые необходимо оперировать. Нередко тромбы образуются в малом тазу - к сожалению, без правильного диагноза часто женщины при этом безрезультатно лечатся у гинекологов и урологов.

Между тем, по словам Сергея Анатольевича, эти тромбы не менее опасны угрозой отрыва и миграции в сторону легочных артерий. Ультразвуковое доплеровское исследование вен таза поможет выявить заболевание. Кафедра хирургии Медицинского университета «Реавиз» серьезно занимается проблемой варикозной болезни вен таза и наработала немалый опыт лечения этой патологии.

Можно ли очистить сосуды народными средствами?

- С точки зрения классической медицины, очистить сосуды от уже имеющихся наложений с помощью каких-то лекарств невозможно, - считает Сергей Столяров. - Главная задача – выявить поражения сосудов атеросклерозом на начальной стадии и дать пациенту четкие рекомендации относительно питания, образа жизни и препаратов, корригирующих плохой холестерин. Атеросклероз не поражает отдельный участок сосуда, это системное заболевание организма, поражающее все сосуды в большей или меньшей степени.

Аспирин - панацея для профилактики атеросклероза?

- Аспирин содержащие препараты должны принимать все цивилизованные люди старше 50-55 лет. В этом возрасте печень уже не так хорошо справляется со своими функциями, кровь становится более вязкой. И там, где имеются атеросклеротические бляшки, образуются тромбы. Но не только старшее поколение нуждается в кроворазжижающих препаратах. Существует ряд врожденных заболеваний крови, повышающих риск тромбообразования – чем раньше выявить патологию и назначить лечение, тем лучше. Но самостоятельно назначать себе аспирин содержащие препараты не стоит: они раздражают слизистую желудка и могут стать причиной язв, кровотечений и других осложнений. Назначать любые препараты должен врач.

Чем опасен варикоз?

- Считается, что варикоз – не опасное заболевание, но в определенном возрасте, при определенных стечениях обстоятельств в просвете варикозных вен образуются тромбы, которые могут оторваться и начать миграцию в сторону легочных артерий. Возникает тромбоэмболия легочных артерий, что является серьезной угрозой для жизни. Сегодня это очень большая проблема: летальность от тромбоэмболии легочных артерий стоит на 2-3 месте в любом хирургическом стационаре.

Когда эстетическая проблема варикоза вен перерастает в угрозу жизни?

Варикозные вены – кошмарный сон любой женщины. Правда, поначалу прежде всего дамы просто недовольны тем, как выглядят их ноги.

- Если проблемой не заниматься, то сосуды будут уже не 2-3 мм в диаметре, а 10-12мм – на этой стадии в венах могут образовываться тромбы, угрожающие жизни, - предупреждает врач. - Когда появляются боли и тяжесть в ногах, ночные судороги, женщинам становится уже не до эстетики.

Раньше считалось, что варикозная болезнь вен – удел людей, которые трудятся стоя – продавцов, парикмахеров, хирургов. Сегодня же в зоне риска оказались офисные работники, большую часть рабочего времени проводящие сидя. При этом выключается работа икроножных мышц, что является основным механизмом нормального венозного кровотока.

- Перед тем, как лечить варикоз, нужно узнать о пациентах многое – каков характер работы, занимаются ли они фитнесом и каким именно, используют ли противоварикозный трикотаж, злоупотребляют ли походами в баню или сауну, какие препараты принимают – противозачаточные средства, например, очень неблагоприятно влияют на венозную стенку, - рассказал Сергей Анатольевич. - Следует также учитывать, что заболевание вен – наследственное, поэтому я советую пациенткам показывать своих детей по достижении 13-14 лет специалисту.

Кафедра хирургии Медицинского университета «Реавиз» серьезно занимается проблемами сердечно-сосудистой системы человека.

Как на сердце и сосудах отражается перенесенная коронавирусная инфекция?

- В патогенезе коронавирусной инфекции много механизмов. Один из них – резкое повышение у больных вязкости крови, и, как следствие, высокая склонность к тромбообразованию – и в артериальных, и в венозных сосудах. Не случайно во время болезни и какое-то время после нее рекомендуют применять «Эликвис» и другие подобные препараты.

Как избавиться от гемангиомы на губе?

- Существует масса врожденных сосудистых заболеваний. Гемангиома успешно поддается лечению – нужно сначала ее верифицировать (с помощью обследования подтвердить, что образование доброкачественное) и удалить с помощью современных технологий. Обычно опухоль выжигают лазером, который оставляет очень мягкие поверхностные рубцы, не нанося ущерба эстетическому виду. Операцию можно сделать в разных медучреждениях, в том числе в нашей многопрофильной клинике «Реавиз». Делают такие операции и в косметологических учреждениях, но лучше все-таки выбрать медицинское – чтобы наверняка исключить онкологическое происхождение образования. Коррекцию можно проводить с 6-7-летнего возраста пациента – чем он взрослее, тем более масштабным будет разрастание ткани и более грубое вмешательство придется производить.

Действительно ли холестерин делится на плохой и хороший?

С некоторых пор холестерин прочно обосновался в армии врагов рода человеческого. Доходит до смешного – производители растительного масла пишут на этикетках «без холестерина» (и это чистая правда, ведь холестерин обязан появлением жирам животного происхождения).

- На самом деле нас интересует липидный спектр – обмен холестерина в организме. Фракций очень много – липопротеидов высокой, низкой, очень низкой плотности. Именно показатели липопротеидов низких плотностей свидетельствуют об угрозе атеросклероза сосудов. Поэтому людям после сорока советуют при ежегодных обследованиях проверять липидный спектр, чтобы оценивать состояние холестерина. При наличии предрасположенности иногда достаточно сбалансировать питание, чтобы показатели пришли в норму. Если же заболевание более запущенное, необходим прием специальных препаратов – так называемых статинов, корригирующих нарушения.

В каких продуктах содержится «плохой» холестерин?

- При нарушениях липидного обмена следует ограничить в своем рационе присутствие жирных сортов мяса (это жирная свинина, баранина, гусь), сливочного масла, жирного молока, яиц, майонеза. А вот морская рыба, наоборот, принесет только пользу, - советует врач.

Плохая новость для любителей солененького: любая соленая (как и острая) пища вызывает повышенную вязкость крови, а это, особенно у людей старше 50 лет, ведет к развитию тромбообразований (не говоря уже о развитии мочекаменной болезни).

Как избежать атеросклероза?

- Чтобы артерии были здоровыми, нужно правильно питаться, следить за весом, за холестерином и вести активный образ жизни, - рекомендует Сергей Столяров. - Нельзя сбрасывать со счетов занятия спортом. Самый полезный вид спорта с точки зрения сердечно-сосудистого хирурга – это плавание, самые неблагоприятные – тяжелая атлетика и те, где есть риск получить удар в голову. Если же появились проблемы со здоровьем, следует обращаться к специалисту, не откладывая. Чем раньше начать лечение сердечно-сосудистых заболеваний, тем меньше риск осложнений. Будьте здоровы!

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