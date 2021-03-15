Первый космонавт в Самаре: как Черновское шоссе превратилось в улицу Гагарина

В этой части города бывал сам Юрий Гагарин, в честь которого названа улица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через месяц в Самаре, как и по всей стране, будут широко праздновать юбилей первого полета человека в космос. С нашим городом этот великий подвиг науки и техники связан напрямую: в Самаре собрали ракету, на которой отправился на орбиту Юрий Гагарин, сюда он прилетел сразу после приземления – отдыхать на обкомовских дачах. В преддверии такой значимой даты «КП-Самара» будет рассказывать самые интересные истории, связанные с Самарой Космической и с первым покорителем космоса. Материалы будут появляться в нашей рубрике. А первая история будет про улицу, которая носит гордое имя Гагарина и про людей, которые на ней живут.

А здесь - "легкие" метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современная улица Гагарина протянулась почти на шесть километров - от Московского шоссе до 22 Партсъезда. Дальше она плавно перетекает в улицу Победы. Сейчас большая часть зданий на улице - это хрущевки и сталинки, а также новостройки. А вот в начале прошлого века никакой улицы здесь не было, а была лишь Черновская дорога, соединяющая город и одноименный поселок.

С развитием Безымянки понадобилась трасса, соединяющая центральные улицы и районы заводов. Черновская дорога подходила идеально, со временем она расширялась, превратилась в шоссе, рядом строились дома и трамвайное депо, рядом выросла телевышка - в 1955 году она была призвана глушить вражеские радиосигналы. В конце 50-х годов с появлением технологии блочного строительства улицу стали застраивать многоэтажками, здесь появлялось все больше населения и в 1961 году, когда в Куйбышев после удачного полета в космос, прибыл первый советский космонавт и первый человек, который увидел землю с орбиты Юрий Гагарин, именно эту улицу решили переименовать в его честь. Скорее всего, именно по ней и ехал первый космонавт с заводского аэродрома в обкомовский санаторий на Волге, где он отдыхал после удачного полета.

Здания на улице очень разнообразные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о переименовании 17 апреля принял исполком Куйбышевского городского совета депутатов трудящихся. Кстати, в дальнейшем улица могла бы и превратиться в проспект, планы по ее расширению озвучивались не раз, но так и не были исполнены, благодаря этому на улице осталось много зеленых островков. Да и вообще у улицы с новым названием довольно счастливая история, а люди, которые здесь живут, точно не перепутают имя первого покорителя космических глубин.

Лариса Михайловна гордится, что живет на этой улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Конечно, мы знаем, кто такой Гагарин. Первый космонавт, очень русский, очень открытый, доброжелательный, смелый, знаю, что он из маленького городка, учился на летчика. Улица неплохая, я здесь живу с 1962 года, как переехала, так и не уезжала. Менялось не очень сильно. Здесь вот, рядом с домом 113, была лужайка, вместо домов, - рассказывает 86-летняя Лариса Михайловна.

Виталий часто бывает здесь по работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний Виталий живет не здесь, но бывает на улице Гагарина по работе.

- Мне вообще нравится Самара, и эта улица красивая, - говорит он. - О Гагарине знаю. Первый человек, полетевший в космос, один из героев России. Это был действительно героический поступок, мы можем гордиться таким человеком.

Ольга Ивановна считает, что название улице дали справедливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летняя Ольга Ивановна рассказывает, что живет рядом с улицей Гагарина и считает, что она очень сильно изменилась за последнее время, стала более ухоженной, благоустроенной и чистой.

- Хорошо, что в честь первого космонавта назвали улицу, он был хорошим, порядочным, добрым человеком, таких людей мы должны помнить! - считает она.

А вы гордитесь подвигом Юрия Гагарина? Тему первого человека в космосе обсудим в комментариях.