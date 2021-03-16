«Т Плюс» вложит в развитие теплосетей региона более 3 млрд рублей в 2021 году

В Самаре предстоит масштабная работа по подготовке теплосетей к новому отопительному сезону

В Самаре начали плановую подготовку к отопительному сезону-2021/2022 годов. Энергетикам предстоит масштабная работа. Благодаря тому, что город перешел на метод ценообразования по типу «альтернативной котельной», ПАО «Т Плюс» смог значительно увеличить финансирование для обновления муниципальных теплосетей.

«Предстоящий ремонтный сезон потребует от нас серьезной мобилизации, поскольку мы планируем значительно увеличить объемы перекладки и размеры финансирования. В общей сложности переход Самары на «альткотельную» позволит направить в тепловые сети 3,7 млрд рублей против 2 млрд рублей в прошлом», - рассказал заместитель главного инженера самарского филиала «Т Плюс» по тепловым сетям Игорь Кушель.

В областной столице планируется переложить 65 км теплотрасс. Кроме того, «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в остальных городах своего присутствия в области. В общей сложности в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани заменят более 90 км теплосетей.

Обновление затронет как магистральные, так и внутриквартальные сети Самары, имеющие статус муниципальных. Начать подготовку тепловых сетей к зиме планируется уже в конце апреля, по завершению текущего отопительного сезона. В настоящее время проводится предварительная работа, в том числе, согласование реестра объектов. В частности, сверхплановые участки перекладок в минувшую пятницу в администрации города обсудили специалисты профильных ведомств и энергокомпании под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Речь идет про дополнительные участки теплосетей, на которых ранее были выявлены технические дефекты.

Также было отмечено, что работы по перекладке инженерных коммуникаций будут организованы с минимальным причинением неудобств самарцам.

«Во время проведения перекладок ставим задачу обязательного сохранения подачи горячей воды. Существует договоренность о том, что везде, где будут проводиться работы на трубах свыше 2-х недель, в обязательном порядке будет собрана временная схема для подачи горячей воды, чтобы избежать длительных отключений», - пояснил Владимир Василенко.

Напомним, что в целом в планах «Т Плюс» в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей энергетики установит современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет.

Глава Самары Елена Лапушкина

МНЕНИЕ

Елена Лапушкина, глава городского округа Самара:

- Благодаря переходу на «альткотельную» уже в 2020 году мы опережающими темпами начали перекладку достаточно крупных участков, и это дало свой результат: количество повреждений тепловых сетей сократилось. В этом году мы опять планируем серьезное обновление тепловых сетей. Причем, именно в тех местах, где у нас были сложности в эксплуатации, где люди жаловались. Изначально планировалось направить на эти цели около 2 млрд рублей, теперь эта сумма выросла - на перекладку тепловых сетей выделяется около 3 млрд. Уверена, что такими темпами мы максимально приблизим город к более комфортному прохождению зимних сезонов.