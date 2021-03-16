Помощь людям и миллиарды рублей на борьбу с Covid-19: как Самарская область противостояла коронавирусу в 2020 году

Самарская область продолжает успешно бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже год прошел с тех пор, как была объявлена пандемия коронавируса. Ограничения, самоизоляция, тяжелые последствия от болезни - все это затронуло и Самарскую область. Как в регионе совместными усилиями боролись и продолжают противостоять болезни, рассказал председатель губернской думы Геннадий Котельников.

- 2020 год для всей страны стал годом масштабной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря большим личным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регион было привлечено из федерального бюджета более 50 миллиардов рублей, - отметил он.

По словам политика, во многом благодаря этому участию главы губернии средства на социальную защиту были увеличены на 3 миллиарда рублей. Все обязательства власти перед населениям были выполнены в полном объеме. Еще 16 миллиардов рублей Самара и область получили именно на то, чтобы справляться с распространением Covid-19.

В правительстве, даже при таких сложных условиях, на первое место ставили своих граждан. Без поддержки не остались семьи с детьми, безработные, медики и социальные работники, оказавшиеся в этот период на передовой. По инициативе Дмитрия Азарова, 90 тысячам ветеранов труда вернули ежемесячные денежные выплаты. Напомним, что в 2017 году их этой меры поддержки лишили.

- Под руководством Дмитрия Игоревича была проведена большая работа и в местной системе здравоохранения. Это, прежде всего, оснащение лечебных учреждений необходимым медицинским оборудованием – компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, достаточным количеством индивидуальных средств защиты. В больницах, госпиталях и стационарах губернии был развернут большой коечный фонд для больных коронавирусом – свыше 7 тысяч койко-мест, что помогло избежать негативных форс-мажорных ситуаций, - рассказал Геннадий Котельников.

На поддержку самарских медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом, выделили 156 миллионов рублей. Еще 62 миллиона направили на оплату выполненных ими особо важных работ и дополнительную нагрузку.

Весь 2020 год депутаты Самарской губернской думы и Дмитрий Азаров прописывали в законах региона поправки, направленные на поддержку пострадавших сфер и отраслей, а также социальную защиту. Изменения в областной бюджет вносились 3 раза. Связано это было с тем, что на борьбу с пандемией поступали федеральные средства. 6 раз претерпевал изменения региональный закон «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».

- Чтобы помочь людям, потерявшим работу, областным законом был изменен порядок расчета уровня доходов граждан при предоставлении им мер социальной поддержки. Законодательно был увеличен размер выплаты, предоставляемой на мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации, - поделился председатель Самарской губернской думы.

Благодаря изменениям, получение социальных пособий и выплат для жителей упростилось. Их можно было оформить в дистанционном режиме, не подвергая себя лишней опасности.

Важными и своевременными стали поправки в законодательство, которые устанавливают право на первоочередной прием в детские сады детей медработников первичного звена и сотрудников скорой помощи. Также была расширена категория граждан, которая имеет право на санаторно-курортное лечение. Оно стало более доступным для тех, кто столкнулся с трудностями.

- Это был тяжелый год, и мы вместе справились! - заключил Геннадий Котельников.

Работы по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжаются и в этом году. Власти Самарской области уверены, что совместными усилиями этот недуг удастся победить.