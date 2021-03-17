Паводок в Самаре 2021: каким будет уровень воды в Волге весной

Пока ничто не предвещает даже начала ледохода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС представило официальный прогноз весеннего половодья на Средней Волге. Эксперты рассказали, что паводок в Самаре 2021 не грозит неприятными сюрпризами. Максимальные уровни воды ожидаются в пределах нормы или ниже нее на 20-136 см.

Росгидрометцентр со своей стороны сообщает, что в марте в Самаре ожидается превышение нормы осадков более чем на 20 процентов. Но напомним, что интенсивность половодья на Волге зависит не только от таяния снегов, но и регулируется плановыми холостыми сбросами воды на ГЭС. Таким образом влияние сравнительно обильных самарских снегопадов на уровень паводка 2021 останется контролируемым.

Не ожидают ничего необычно и соседи Самары по Волге - в Ульяновской и Саратовских областях максимальные уровни воды в Волге этой весной останутся в пределах нормы. О перспективах подтопления поселков и дачных участков говорить пока рано, однако Приволжское УГМС упоминает, что они возможны при заторных явлениях и в период интенсивного снеготаяния.

Напомним, в прошлом году паводок в Самаре начался рано. Уже к 1 марта жители города наблюдали почти полностью очистившуюся от льда реку. Вскоре притоки Волги настолько поднялись - так, 20 марта 2020 уровень воды близ Тольятти был на 386 см выше нормы. В 2021 году еще 14 марта лед Волги у Самары уверенно выдерживал компании прогуливающихся людей, лыжников, снегоходы. Это позволяет предположить, что раннего вскрытия реки, как и раннего паводка, не предвидится.

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