«Похитил, надругался и привез обратно»: неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку в Самарской области

Полицейские продолжают поиск преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах жестокого преступления разбираются правоохранители Самарской области. Они ищут мужчину, который надругался над 9-летним ребенком. Все произошло в Красноярском районе региона, злодей до сих пор не найден.

Все произошло накануне днем, 16 марта. Примерно в 15:10 в полицию обратилась заместитель директора одной из поселковых школ и сообщила, что неизвестный человек примерно в 12:00 притормозил возле жилого дома и насильно усадил ученицу третьего класса в легковую машину и увез в неизвестном направлении.

— Марку автомобиля пока установить не удалось. Оперативникам удалось выяснить, что незнакомец отвез в поселок Дубовая роща, расположенный почти в 10 километрах от населенного пункта, в котором школьницу забрали, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Стражам порядка удалось выяснить, что похититель остановился возле дачного дома на улице Дачной. Он сорвал со своей малолетней пленницы одежду и изнасиловал ее.

— Примерно через час преступник привез потерпевшую по тому же адресу, откуда и похитил ее. Он уехал с места событий, а девочка сообщила обо всем взрослым, — сообщили «Комсомолке» силовики.

Вечером 16 марта близкие пострадавшей отвезли ребенка в больницу в областную столицу. Врачи диагностировали характерные для изнасилования травмы.

По факту происшествия уже вчера было принято процессуальное решение. Возбуждены сразу два уголовных дела — по фактам похищения и изнасилования. Поиск педофила продолжается. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.