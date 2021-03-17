"Вместо мотоцикла муж купил Гагарина": жизнь колясочницы из Самары изменило знакомство с хаски

Питомцы Анну просто обожают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортсменка из Самары Аня Сайдакова, которая совсем недавно собирала чемпионский титулы в бодибилдинге среди колясочников, теперь сменила спортивный зал на чистое снежное поле, чтобы полностью отдаться своему новому увлечению - ездовому спорту. Она вместе с супрпугом организовала питомник. Вместе с супругом они участвуют в соревнованиях, выращивают собак и счастливы, просто наслаждаясь полноценной жизнью. Умилительные кадры и жизнеутверждающая история - в рассказе "КП-Самара".

Спорт стал спасением

Аня получила травму в 2008 году - девушка неудачно упала с лестницы в загородном доме друзей. После операции три месяца она не могла даже сидеть. Лежала в кровати и размышляла, что никому теперь не нужна. Аня рассказывает, что многие родственники тогда отвернулись от нее, перестали отвечать на звонки. И в какой-то момент девушка решила - хватит себя жалеть и переживать! Под Новый год, когда семья готовилась к празднику, она попросила дать и ей какое-нибудь задание, и взялась готовить салаты.

Муж во всем поддерживает свою спортсменку супругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решив вернуться к нормальной жизни, девушка стала посещать курсы реабилитации, где и познакомилась с одним из сотрудников - Володей Солдаткиным.

Парень очень понравился Анне и она решила пригласить его на дачу, где отдыхала с родителями. К ее удивлению, Володя согласился. С тех пор они начали общаться, а через год Владимир сделал Анне предложение. "Обычно что предлагают? Руку и сердце. А я предложил сердце и ноги!" - рассказал Владимир.

Владимир работал реабилитологом в кабинете помощи и реабилитации инвалидов, тренировал колясочников. Он вместе тренировались, занялись бодибилдингом, и как-то так само собой получилось, что стали участвовать в соревнованиях.

Выиграв несколько титулов, Анна постепенно начала терять интерес к турнирам. "Я на многих турнирах была одна участница, просто стала не интересно, хотелось соперничества", - рассказывает она.

Собаки просто очеровательные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Мы все - одна стая"

Во время реабилитации Аня всерьез увлеклась спортом и пробовала себя в разных направлениях и турнирах, даже участвуя в соревнованиях по стрельбе. Как-то Аня захотела покататься на собачьих упряжках. Недолго думая, супружеская пара отправилась кататься. И это настолько увлекло обоих супругов, что они решили продолжать. Как раз в этот момент Владимир планировал покупку мотоцикла, но отказался от этой идеи в пользу собаки. И вот у них появился пес Гарик, по паспорту - Гагарин.

Гагарин отлично живет в приюте с другими питомцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя несколько лет Гагарин по-прежнему с Аней и Владимиром, но теперь он живет не в тесной квартире, а в компании с другими собаками в новом питомнике "Самарская стая", который находится около села Верхняя Подстепновка. Около него в будках расположились Тор и Тай, неподалеку Ямал и Грей, а рядом на крышу своей будки забрался погреться на солнышке Ом.

Потратив немало времени и сил, чтобы получить землю для питомника, супруги стали настоящими заводчиками. Сейчас у них 6 своих собак.

Когда утром Аня выходит к своим питомцам, те встречают ее радостным лаем. Некоторые собаки, радостные, запрыгивают прямо к ней на колени - ласкаются, облизываются. Сейчас девушка полностью посвящает себя собакам. Они это видят и ценят, и звонким лаем как бы говорят "Спасибо!" когда им почистят будки или принесут еды.

Анна мечтает тоже заняться гонками в собачьих упряжках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так получилось, что на соревнованиях катается-то в основном Владимир. Ане пока так и не могут сделать особые нарты, на которых ей было бы удобнее. Несколько человек предпринимали попытки, но дальше проектов дело пока не идет. Все-таки, нарты сложные в изготовлении, нужно сделать так, чтобы они были удобны для колясочников и не позволяли им выпасть на ходу.

В дальнейшем подобные нарты, если их все-таки изготовят, хотят применять, чтобы катать колясочников для реабилитации. Так что если вы можете помочь Анне исполнить ее мечту - обращайтесь в редакцию КП-Самара, мы обязательно поможем связаться со спортсменкой.

Псам живется в питомнике вольготно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сама Аня на вопрос о реабилитации отвечает, что практически оставила попытки встать на ноги. Да, шансы были, они с Владимиром об этом мечтали, но в итоге решили оставить попытки. "Это очень сложно. Чтобы встать на ноги, нужно целыми днями очень долгое время заниматься только одной реабилитацией и больше ничего не делать", - рассказал Владимир.

Аня же отвечает, что сейчас и так все хорошо, реабилитация ей вроде как уже и не нужно. Ей ее обеспечили питомцы, которые позволяют девушке продолжать жить полноценной жизнью.