"Научились переодеваться за три минуты": самарские врачи рассказали, как впервые столкнулись с COVID-19

Пандемия многому научила самарских врачей Фото: Ольга НОВИКОВА

Уже год прошел с тех пор, как самарские медики надели защитные костюмы, респираторы и очки, а вход в отделения больниц перекрыли инфекционные шлюзы с черно-желтым предупреждающим знаком «Биологическая опасность». За эти долгие месяцы врачи и медсестры немало повидали и многому научились. Медики Самарской городской больницы №4 рассказали, как изменилась их жизнь за время пандемии, а пациенты поделились впечатлениями от пребывания в коронавирусном госпитале.

«Больные узнают нас по глазам»

Заведующая четвертым пульмонологическим отделением СГБ №4 Оксана Ушмодина с детства мечтала стать врачом. Хотя в семье медиков никогда не было, девушка была уверена, что именно медицина – ее настоящее призвание. И не ошиблась.

- Я работаю здесь уже 10 лет, - рассказала она. - Заканчивала интернатуру по терапии, потом предложили работать в пульмонологии, и я с удовольствием согласилась. Это очень интересный раздел медицины, при заболеваниях легких бывает непросто поставить правильный диагноз, и всегда испытываешь радость, когда тебе это удается.

Но больше всего Оксана Ушмодина убедилась в важности своей профессии, когда началась пандемия коронавируса.

- Подготовка к пандемии стартовала еще в феврале, поэтому мы все психологически были готовы. В апреле наша больница оказалась на обсервации и две недели 200 пациентов жили вместе с сотней врачей из-за выявленного случая коронавируса. А с 16 мая наша больница официально стала коронавирусным госпиталем и уже мы все надели защитные костюмы на постоянной основе, - вспоминает Оксана Ушмодина. – Конечно, работать было тяжело, особенно вначале. Хотя мы и до этого работали в экстренной пульмонологии и принимали больных со всего города, но во время пандемии стали поступать пациенты в более тяжелом состоянии. К тому же пришлось учиться работать в условиях инфекционного госпиталя. В первые недели на облачение в защитный костюм каждый раз уходило по 15 минут. Зато сейчас так к ним привыкли, что переодеваемся за три-четыре минуты. Сложности создавало и то, что больные тебя не узнавали – казалось, в СИЗах врачи все на одно лицо. Но сейчас пациенты научились нас узнавать по глазам, по голосу.

Завотделением реанимации ковид-госпиталя ГБ №4 Евгений Попов мечтает вернуться к "мирной" жизни Фото: Ольга НОВИКОВА

«Мечтаем снять защитные костюмы»

Завотделением реанимации ковид-госпиталя ГБ №4 Евгений Попов признается – после начала пандемии работать стало гораздо сложнее.

- Число коек в реанимации выросло с шести до 21, у нас стало больше тяжелых больных, увеличилось и количество врачей, - рассказал он. – Но самым сложным было идти в «красную зону». Во-первых, сначала действительно этого боялись, почти ничего не знали об этой инфекции. Кроме того, сложно было работать в защитных костюмах. А еще – наблюдать пациента не все время, а только по четыре часа. И понимать, что в следующий раз ты его можешь увидеть только на следующий день или не увидеть вообще.

Евгений Попов признается – за год пандемии у него изменилось отношение буквально ко всему.

- Мы стали по-другому относиться к пациентам, видим, что им очень сложно переносить болезнь, длительное пребывание в реанимации, в изоляции от родных и близких, - говорит Евгений Попов. – Один из последних случаев – совсем молодой пациент, 37 лет, пролежал у нас месяц, мы от него буквально не отходили, проделали колоссальный объем работы. И сумели победить болезнь! С коллегами стали больше ценить и понимать друг друга, появились новые знакомства, обмен опытом. И глядя на пациентов реанимации едва за 30 лет стали больше ценить жизнь. Очень ждем возвращения к «мирной» жизни, очень хочется уже снять с себя защитные костюмы.

«Успокаиваем паникеров»

Главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор признается – едва появились сообщения о первых случаях коронавируса в Самаре, медики сразу поняли, что встречи с ним не избежать.

- К нам в пульмонологию везли больных с пневмониями со всего города, и конечно в какой-то момент среди них оказался пациент с коронавирусом. Тогда нас закрыли на обсервацию, которую мы с честью выдержали, - вспоминает она. – А потом и вовсе больницу перепрофилировали под ковид-госпиталь, и врачи всех специальностей – неврологи, реаниматологи, пульмонологи, даже травматологи, медсестры, санитарки, прошли обучение по лечению коронавируса. Очень важна и психологическая поддержка: у многих больных тревожное состояние, панические атаки, и на время лечения медперсонал становится для пациента близким людьми, общаемся, успокаиваем. Сначала в нашем госпитале было 120 коек, потом 210, а сейчас – 230, в том числе 21- в реанимации, есть свой компьютерный томограф. За прошлый год пролечили около 3 тысяч больных с коронавирусной пневмонией. Сейчас за 2,5 месяца 2021 года таких больных выписали уже около тысячи человек. Несмотря на большой поток пациентов, работать сейчас легче – четко расписана маршрутизация, алгоритмы лечения, мы знаем, что и как делать.

Самарцы Марина и Александр Рузановы не понаслышке знакомы с ужасами коронавируса Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарцы Марина и Александр Рузановы не понаслышке знакомы с ужасами коронавируса. Всего 10 дней назад они выписались из ковид-госпиталя ГБ №4, и теперь им предстоит длительная реабилитация и восстановление организма.

- Пока лично тебя не коснется, все думают – пронесет, обойдется, - качает головой Александр. – А потом понимаешь, насколько это страшно. Мы с женой попали сюда одновременно, у меня ситуация была полегче, а у Марины поражение легких при поступлении было 7% и 15%, а уже через два дня достигло 90% и она угодила в реанимацию.

Марина вспоминает – она не чувствовала себя больной, не было никаких симптомов и поводов для тревоги, как вдруг у нее просто отказало дыхание.

- Я очень благодарна врачам, которые круглые сутки не отходили от моей койки, боролись за мою жизнь и победили болезнь, - говорит она. – Мы на себе почувствовали их заботу и профессиональное мастерство.