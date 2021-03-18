В Самарской области мама задушила шестилетнюю дочку за то, что та лазила в интернете

Подозреваемая задержана и сейчас дает показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное преступление накануне было совершено в Камышлинском районе Самарской области. 17 марта там погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла в селе Новое Усманово, по подозрению в убийстве уже задержали мать малышки.

Все случилось примерно в 12:30. В полицию информация поступила ближе к двум — от медицинского работника местной больницы, зафиксировавшего смерть ребенка в доме на улице Молодежной.

— Девочка проживала там с родителями. Она являлась воспитанницей местного детского сада, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители считают, что именно 42-летняя женщина лишила дочку жизни. Картина расправы, восстановленная сыщиками, пугает.

— У нее произошла ссора с дочерью. Она стала предъявлять ей претензии за чрезмерное пользование интернетом с сотового телефона. Пытаясь прекратить такое — по мнению матери, «неадекватное» — поведение, женщина накрыла ее лицо подушкой, — поделились с «Комсомолкой» стражи порядка.

Как оказалось, злоумышленница с усилиями переборщила. Несчастная задохнулась. Привести ее в чувство уже не удалось. Эксперты не исключают, что она сопротивлялась — на груди подозреваемой обнаружены характерные царапины.

По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Мать жертвы, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, задержана. Сейчас расследование продолжается.