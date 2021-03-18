Динамо Брянск – Крылья Советов 20 марта 2021: прогноз на матч 31 тура ФНЛ

В первом круге самарцы обыграли соперника 7:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на игру 31 тура ФНЛ Динамо Брянск – Крылья Советов – 0:3.

Скажем прямо, шансов у брянского «Динамо» в предстоящем матче мало. 20 марта в гости к «партизанам» приедет лидер Футбольной национальной лиги «Крылья Советов».

Самарцы сейчас на ходу: после возобновления сезона подопечные Игоря Осинькина не то что не проигрывают, они вообще не теряют очки. Сначала «Крылья» неожиданно для всех разгромили «Химки» в Кубке России 4:0, а потом поочередно обыграли в ФНЛ «Нижний Новгород» (прямого конкурента за выход в Премьер-лигу), «Чертаново», «Томь» и «Иртыш». Последняя игра сложилась для самарцев тяжелее обычного, однако ждать того же в Брянске не приходится.

Во-первых, потому что времени на отдых у «Крыльев» перед этим туром было больше, чем перед предыдущей встречей. Во-вторых, потому что вряд ли опытный тренерский штаб самарцев допустит повторения сценария с «Иртышом».

Брянское «Динамо» после 30 туров идет в зоне вылета – на 20 месте. От спасительной 16-ой позиции «партизаны» отстают аж на 12 очков.

В четырех турах после возобновления сезона подопечные Евгения Перевертайло смогли взять только одно очко – благодаря безголевой ничьей в Москве со «Спартаком-2». После был разгром от «Нефтехимика» 1:5, поражения от «Алании» и «Текстильщика» 0:2 и 0:1 соответственно. «Динамо» срочно нужно реабилитироваться перед своими болельщиками и начинать набирать очки, но «Крылья» не самый подходящий для этого соперник.

В этом матче самарцам не поможет голкипер Иван Ломаев. Он отправился в расположение молодежной сборной России, с которой полетит на Евро в Венгрию. Однако у «Крыльев» есть опытный Евгений Фролов, так что голова за вратарскую линию у тренерского штаба самарцев не болит.

Пока не понятно, смогут ли принять участие в этом матче другие сборники. В частности, Мехди Зеффан, который является крепким игроком основы, но и его «Крыльям» есть кем заменить.

Скорее всего, самарцы выиграют с крупным счетом. Наверняка мы увидим три или больше мячей в исполнении «Крыльев Советов».